Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: «Δεν είναι η ώρα για την απόδοση ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες»

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η παρούσα συγκυρία δεν προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση, αλλά ούτε για υπεκφυγές
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας / Φωτογραφία ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
Πέτρος Κατσάκος
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Παρέμβαση για τις καταστροφικές φωτιές που εξακολουθούν να πλήττουν τη χώρα πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για μια «ανθρώπινη, περιβαλλοντική και εθνική τραγωδία» και καλώντας σε περισυλλογή, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα.

«Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες η Ελλάδα μάς πληγώνει», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας ότι οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια και κρίσιμες υποδομές.

Όπως επισήμανε, δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι η καταστροφή αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της κλιματικής κρίσης ή των ολοένα πιο ακραίων φυσικών φαινομένων. «Δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση, τα φυσικά φαινόμενα, τις δυσκολίες που προκαλούν. Αλλά η δραματική ερώτηση. Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αλλάξουμε, για να μη ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψή της», τόνισε.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η παρούσα συγκυρία δεν προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση, αλλά ούτε για υπεκφυγές. «Τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απέτισε φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, σημειώνοντας ότι «το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος». Εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, ενώ δήλωσε ότι η σκέψη όλων βρίσκεται στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη στα μέτωπα της φωτιάς.

Η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού έρχεται ενώ οι πυρκαγιές εξακολουθούν να δοκιμάζουν πολλές περιοχές της χώρας, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν αγώνα για τον περιορισμό των μετώπων και την προστασία οικισμών και φυσικού περιβάλλοντος.

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