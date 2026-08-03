Πολιτική

Θανάσης Αυγερινός για Μαρία Καρυστιανού και Μαρία Γρατσία: Εξαρχής «γυμνές» οι δύο αυτοκόλλητες βασίλισσες

Ο Θανάσης Αυγερινός (πρώτος από δεξιά) με τη Μαρία Καρυστιανού, τη Μαρία Γρατσία (δεξιά της) και άλλα στελέχη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»
Ο Θανάσης Αυγερινός (πρώτος από δεξιά) με τη Μαρία Καρυστιανού, τη Μαρία Γρατσία (δεξιά της) και άλλα στελέχη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Παναγόπουλος
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Νέες αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού αλλά και για τη Μαρία Γρατσία εκτοξεύει ο Θανάσης Αυγερινός μετά την ηχηρή αποχώρηση και διαγραφή του γνωστού δημοσιογράφου από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τη Μαρία Καρυστιανού όσο και τη Μαρία Γρατσία ο Θανάσης Αυγερινός κάνει λόγο για απαξιωτική αντιμετώπιση παρότι ευαγγελίστηκαν κάτι διαφορετικό.

Σε ανάρτησή του στο Facebook το βράδυ της Δευτέρας (03.08.2026), o πρώην εκπρόσωπος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αφού μιλάει για ανικανότητα, μικροπρέπεια και εγωισμό των πρωταγωνιστών, διατυπώνει τον υπαινιγμό για χειραγώγηση από το σύστημα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

«Εκπληκτικό και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με αφορμή τα πολυάριθμα Τέμπη της χώρας μας, που κινείται σταθερά προς νέες καταστροφές και νέες τραγωδίες:

Άνθρωποι, που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, με μόνο κριτήριο την πατριωτική τους διάθεση να αντιμετωπιστεί το δριμύ υπαρξιακό ζήτημα της χώρας, καταλήγουν από διάφορες γωνιές του πλανήτη στα ίδια συμπεράσματα, κάνουν τις ίδιες σχεδόν εισηγήσεις, εισπράττουν την ίδια απαξιωτική αντιμετώπιση ακόμη και από όσους ευαγγελίστηκαν κάτι διαφορετικό.

Σε βαθμό, που αναγκάζεσαι να αναρωτηθείς: είναι απλώς η άγνοια, η αγωνία, η ανασφάλεια, η ανικανότητα, η μικροπρέπεια, ο εγωισμός των πρωταγωνιστών ή τελικά το σύστημα πρεσβειών – ολιγαρχών – πολιτικών τζακιών, που ξέρει καλά τη δουλίτσα του και κανονίζει τα θέματα επί δεκαετίες (αν όχι αιώνες, με τις απαραίτητες φυσικά προσαρμογές) έχει φροντίσει από πριν για την κατάλληλη χειραγώγηση όσων απειλών γεννηθούν είτε τυχαία, είτε νομοτελειακά;

Μήπως δηλαδή ήταν εξαρχής (χειραγωγημένοι) άνθρακες ο θησαυρός και γυμνές οι (δύο αυτοκόλλητες) βασίλισσες…»

Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Αυγερινός είχε απαντήσει με αιχμηρό τρόπο στη διαγραφή του από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κινήματος έκανε λόγο για «εγωμανίες», συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη φράση «Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι».

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