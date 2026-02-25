Γιώργος Φλωρίδης για Τέμπη: Yπάρχει νομικό πλαίσιο για εξετάσεις των σορών στο εξωτερικό

Τη θέση ότι η ελληνική Δικαιοσύνη «δεν υπέκυψε στον εκβιασμό μέσω μιας απεργίας πείνας» προκειμένου να γίνουν εκταφές και να ανοίξει εκ νέου η ανάκριση για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, εξέφρασε υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (25.02.2026) στον ΣΚΑΪ 100,3. Παράλληλα, δήλωσε ότι υπάρχει το νομικό πλαίσιο για εξετάσεις των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης υπενθύμισε ότι η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών έχει προσδιοριστεί για τις 23 Μαρτίου, δίνοντας έμφαση στην εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Αναφερόμενος στο αίτημα για εκταφές, σημείωσε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, από τους 57 συγγενείς των θυμάτων οι 5 επιθυμούν να προχωρήσει η διαδικασία, ενώ οι υπόλοιποι 52 δεν θέλουν να υποβληθούν σε αυτήν.

Σε ερώτηση για συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών που ζητούν εξέταση σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η εισαγγελία έχει ήδη διατάξει να διενεργηθούν πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Όπως είπε, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, η Δικαιοσύνη ορίζει ιατροδικαστές, ενώ όσοι ζητούν εκταφή μπορούν να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους. Παράλληλα, ο Γιώργος Φλωρίδης εξήγησε ότι ο ιατροδικαστής είναι εκείνος που επιλέγει τα εργαστήρια και, εφόσον δηλωθεί αδυναμία διενέργειας των εξετάσεων στην Ελλάδα, το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν σε εργαστήρια του εξωτερικού.