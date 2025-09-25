Πολιτική

Γιώργος Φλωρίδης: Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

«Με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του ΑΠ, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του»
Ο Πάνος Ρούτσι
Ο Πάνος Ρούτσι / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Σύντομα αναμένεται η απόφαση για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης

«Νομίζω, με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε προχθές και ο Εισαγγελέας λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί, όμως, λέει ο Εισαγγελέας ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα. Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό» σημείωσε ο Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο EΡΤnews Radio για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, που ζητά την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

«Με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού» προσέθεσε ο κ. Φλωρίδης.

Σε ερώτηση αν αυτή η εξέλιξη μπορεί να γίνει άμεσα, σημείωσε «εκτιμώ ναι, γιατί ο Εισαγγελέας το λέει αυτό στην ανακοίνωσή του. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις αυτές. Εγώ διαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δήλωση του κυρίου Εισαγγελέα. Εκεί λοιπόν λέει, ότι οι εισαγγελικές αρχές, εφόσον εκτιμήσουν ότι υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί, τότε θα προχωρήσουν άμεσα. Άρα νομίζω θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα τελικά πώς κινείται η Εισαγγελία».

