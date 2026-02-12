Πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου με την Τουρκία ζητήματα κυριαρχίας

Σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει μόνο την οριοθέτηση της ΑΟΖ
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Ως σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας, χαρακτήρισε τη συνάντηση Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτρης μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις της ERTnews σημείωσε πως «η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας, με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία». 

Αξιολόγησε την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, τονίζοντας ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στη βελτίωση των σχέσεων και της καλής γειτονίας, παρά τα ακανθώδη ζητήματα που παραμένουν και όπως είπε δεν υπάρχει προσδοκία να εξαφανιστούν «δια μαγείας».

Κατά τον ίδιο στόχος της Ελλάδας παραμένει η κανονική σχέση με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη γεωγραφική συνθήκη και σημείωσε πως σε μια σύνθετη και ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, κάθε ένταση πρέπει να διαχειρίζεται με ψυχραιμία.

«Θέλουμε μια κανονική σχέση με την Τουρκία, η γεωγραφία είναι δεδομένη», τόνισε και συμπλήρωσε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, της σύνθετης και ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης, είναι «σημαντικό να υπάρχει σχέση που να αποσυμπιέζει τις εντάσεις».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε ότι συζητήθηκαν όλα τα θέματα που υπάρχουν στην ατζέντα που αφορούν εμπόριο, μετανάστευση, την πολιτική προστασία, τον πολιτισμό: «Μέσα από αυτούς τους διαύλους μπορούμε να έχουμε την αισιοδοξία ότι δεν θα παραχθούν κρίσεις».

Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πλευράς, η ροή μεταναστών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια: από 860.000 το 2015 σε περίπου 21.000 σήμερα, καταγράφοντας μείωση 60% σε σχέση με πέρσι.

Σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει μόνο την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου. Κάθε συζήτηση, όπως επισήμανε, πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Υπογράμμισε ότι η Τουρκία προσέρχεται με την ίδια θεσμική βάση, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία. Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν ήρθε η στιγμή να «πάμε ένα βήμα μπροστά» εκτίμησε ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα αυτή η συνθήκη.

Τέλος, σημείωσε πως ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. «Το ερώτημα αν όχι τώρα πότε;» είναι ειλικρινές και δεν είναι υποκριτικό είπε.

«Οι παραβιάσεις τα προηγούμενα χρόνια έφταναν 30 την ημέρα με τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου ανά πάσα να πάσα στιγμή να είναι ορατός», είπε ο κ. Γεραπετρίτης προσθέτοντας πως σήμερα οι παραβιάσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
99
67
62
62
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Όλα όσα συνέβησαν στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Τουρκία: Το «πηγαδάκι», τα κομπολόγια, οι δηλώσεις και το «αυτοκρατορικό» μενού
Το ευχάριστο κλίμα στην συνάντηση των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του 6ου ΑΣΣ και τα 7 κείμενα που υπογράφτηκαν - Το παρασκήνιο
Μητσοτάκης και Ερντογάν στην Άγκυρα 7
Η γεύση που άφησε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Το casus belli, ο πολύτιμος φίλος και τα μηνύματα στο εσωτερικό Ελλάδας και Τουρκίας
Ναι, Ελλάδα και Τουρκία δεν μπορούν ακόμα να συζητήσουν εκείνα που τους χωρίζουν αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να μην αναδείξουν θέματα έστω και χαμηλής πολιτικής που τους ενώνουν
Μητσοτάκης και Ερντογάν στην Άγκυρα 67
Μάντζος μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν: Διάλογος με την Τουρκία «χωρίς αυταπάτες» και με επίγνωση των κόκκινων γραμμών
Ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι όσο η Αγκυρα επιμένει σε αναθεωρητικές διεκδικήσεις και απειλή πολέμου -Αιχμές για NAVTEX και αναφορές σε «τουρκική μειονότητα»
Μητσοτάκης και Ερντογάν
Newsit logo
Newsit logo