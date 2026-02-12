Γιώργος Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου με την Τουρκία ζητήματα κυριαρχίας

Ως σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας, χαρακτήρισε τη συνάντηση Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτρης μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις της ERTnews σημείωσε πως «η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας, με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία».

Αξιολόγησε την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, τονίζοντας ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στη βελτίωση των σχέσεων και της καλής γειτονίας, παρά τα ακανθώδη ζητήματα που παραμένουν και όπως είπε δεν υπάρχει προσδοκία να εξαφανιστούν «δια μαγείας».

Κατά τον ίδιο στόχος της Ελλάδας παραμένει η κανονική σχέση με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη γεωγραφική συνθήκη και σημείωσε πως σε μια σύνθετη και ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, κάθε ένταση πρέπει να διαχειρίζεται με ψυχραιμία.

«Θέλουμε μια κανονική σχέση με την Τουρκία, η γεωγραφία είναι δεδομένη», τόνισε και συμπλήρωσε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, της σύνθετης και ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης, είναι «σημαντικό να υπάρχει σχέση που να αποσυμπιέζει τις εντάσεις».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε ότι συζητήθηκαν όλα τα θέματα που υπάρχουν στην ατζέντα που αφορούν εμπόριο, μετανάστευση, την πολιτική προστασία, τον πολιτισμό: «Μέσα από αυτούς τους διαύλους μπορούμε να έχουμε την αισιοδοξία ότι δεν θα παραχθούν κρίσεις».

Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πλευράς, η ροή μεταναστών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια: από 860.000 το 2015 σε περίπου 21.000 σήμερα, καταγράφοντας μείωση 60% σε σχέση με πέρσι.

Σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει μόνο την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου. Κάθε συζήτηση, όπως επισήμανε, πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Υπογράμμισε ότι η Τουρκία προσέρχεται με την ίδια θεσμική βάση, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία. Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν ήρθε η στιγμή να «πάμε ένα βήμα μπροστά» εκτίμησε ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα αυτή η συνθήκη.

Τέλος, σημείωσε πως ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. «Το ερώτημα αν όχι τώρα πότε;» είναι ειλικρινές και δεν είναι υποκριτικό είπε.

«Οι παραβιάσεις τα προηγούμενα χρόνια έφταναν 30 την ημέρα με τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου ανά πάσα να πάσα στιγμή να είναι ορατός», είπε ο κ. Γεραπετρίτης προσθέτοντας πως σήμερα οι παραβιάσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί.