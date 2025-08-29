Γιώργος Γεραπετρίτης σε Χακάν Φιντάν: Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν – Να μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Αυστηρή ήταν η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη σε όσα δήλωσε ο Τούρκος Χακάν Φιντάν, το βράδυ της Πέμπτης (28.8.25).

Τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν ο Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε στον Χακάν Φιντάν ο οποίος κατηγόρησε τους Έλληνες πολιτικούς ότι ασκούν φθηνή πολιτική και «καλλιεργούν το αντιτουρκικό αίσθημα», όπως ισχυρίστηκε.

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας», τονίζει στη δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών.

«Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια», υπογραμμίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Και καταλήγει: «Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».

Παύλος Μαρινάκης: «Η Ελλάδα ποτέ δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας»

«Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κυρίαρχο κράτος, δεν θα δεχθεί υποδείξεις, σέβεται το διεθνές δίκαιο, επιδιώκει να συνομιλεί με όλους, αλλά ποτέ δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας», τόνισε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» στο Open ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το πρωί της Παρασκευής (29.8.25), σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν.

«Η πολιτική του διαλόγου χωρίς υποχώρηση έχει φέρει την Ελλάδα σε ένα σημείο να ισχυροποιείται ουσιαστικά και αυτό θα συνεχίσει να κάνει» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.