Γιώργος Καρασμάνης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «τεχνική λύση» ξεκίνησε και έληξε επί θητείας μου

Την άποψη ότι η λεγόμενη «τεχνική λύση» για την κατανομή των βοσκοτόπων αποτέλεσε προσωρινή και απολύτως οριοθετημένη παρέμβαση, εξέφρασε κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Καρασμάνης.

«Η “τεχνική λύση” ξεκίνησε επί Καρασμάνη και έληξε επί Καρασμάνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καρασμάνης, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι είχε εφαρμογή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, οπότε έληγε και το Σχέδιο Δράσης της Κομισιόν, με πρόβλεψη να ακολουθήσει εντός του 2015 η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Κατά τον κ. Καρασμάνη, η παρέμβαση εκείνη έγινε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αντιμετωπιστεί η αιφνίδια μείωση των επιλέξιμων προς ενίσχυση βοσκήσιμων εκτάσεων στα 9,5 εκατομμύρια στρέμματα – απόφαση που, όπως τόνισε, απειλούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση την ελληνική κτηνοτροφία. Υιοθετώντας το σχετικό action plan της Κομισιόν, η τότε ηγεσία του υπουργείου προχώρησε, μεταξύ άλλων, στην ψήφιση του νόμου 4264 για την προετοιμασία των διαχειριστικών σχεδίων και σε απόφαση κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων βάσει χαρτογραφικού υποβάθρου. Ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι η αναβάθμιση του 50% του υποβάθρου είχε ήδη ολοκληρωθεί έως τον Ιανουάριο του 2015, και πως «αν η δουλειά αυτή είχε συνεχιστεί, δεν θα υπήρχε λόγος να συζητάμε για σκάνδαλο σήμερα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μη ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης από το 2015 και εντεύθεν βαραίνει όλες τις κυβερνήσεις, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η διαχείριση της περιόδου του –σε συνεργασία με υπηρεσιακά στελέχη όπως ο πρώην γενικός γραμματέας Μ. Κορασίδης– έγινε με πλήρη διαφάνεια, χωρίς καταστρατηγήσεις. Απαντώντας, δε, σε ερωτήσεις για τις επισυνδέσεις και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε: «Επί των ημερών μου τέτοια φαινόμενα δεν υπήρξαν. Αν υπήρχαν, είτε αυτοί θα έφευγαν είτε εγώ». Επέκρινε επίσης τη συνεχή εναλλαγή ηγεσιών στον Οργανισμό, σημειώνοντας πως για έναν υπουργό χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερις μήνες προκειμένου να αποκτήσει πλήρη εποπτεία των τεχνικών θεμάτων.

Κατάθεση Καρασμάνη στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι λένε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Οι τοποθετήσεις Καρασμάνη προκάλεσαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν διαφορετικές αναγνώσεις. Πηγές της ΝΔ υποστήριξαν ότι η κατάθεση «επιβεβαίωσε πως η τεχνική λύση ήταν μεταβατική και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και ότι «η αποτυχία ολοκλήρωσης των διαχειριστικών σχεδίων από τις επόμενες κυβερνήσεις, άνοιξε τον δρόμο για τις στρεβλώσεις και τις παρατυπίες». «Ο κ. Καρασμάνης τόνισε ότι αν τηρούνταν οι δεσμεύσεις μας προς την ΕΕ, δεν θα υπήρχε καν σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ εστίασε στις «κρίσιμες επισημάνσεις» του πρώην υπουργού για τη σημασία της συνέχειας του κράτους. Πηγές του κόμματος σημείωσαν ότι η κατάθεση κατέδειξε πως το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε το 2014, αλλά επιδεινώθηκε εξαιτίας της μη εφαρμογής των προβλεπόμενων μεταρρυθμίσεων και των θεσμικών παραλείψεων που ακολούθησαν. Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στη διάκριση που έκανε ο κ. Καρασμάνης ανάμεσα στη δική του περίοδο και μεταγενέστερες αποφάσεις, όπως αυτή του κ. Καπρέλη επί Βορίδη, η οποία –σύμφωνα με τον πρώην υπουργό– «αλλοίωσε την αρχική φιλοσοφία της τεχνικής λύσης».

Από την άλλη πλευρά, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξαν ότι η κατάθεση «διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα περί “διαχρονικών παθογενειών”», καθώς, όπως ανέφεραν, ο ίδιος ο κ. Καρασμάνης μίλησε για προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν και για κίνδυνο απώλειας επιδοτήσεων που είχε επισημανθεί εγκαίρως. Παράλληλα, τον κατηγόρησαν ότι απέφυγε να αποδώσει ευθύνες στη σημερινή κυβέρνηση για τη μη ολοκλήρωση των σχεδίων βόσκησης, ενώ –όπως επεσήμαναν– «η τεχνική λύση που θα έπρεπε να είναι προσωρινή, τελικά μονιμοποιήθηκε και επεκτάθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027». Οι ίδιες πηγές κατήγγειλαν πως ο πρώην υπουργός «δεν απάντησε για το καθεστώς εξάρτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από συγκεκριμένους παρόχους και για την απουσία διαφάνειας στις αναθέσεις του ΟΣΔΕ».