Πολιτική

Γιώργος Μυλωνάκης: Κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για κατασκευασμένες τηλεφωνικές συνομιλίες και sms

Γιώργος Μυλωνάκης
Ο Γιώργος Μυλωνάκης / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Δικαστικά κινείται ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης μετά από συκοφαντικά δημοσιεύματα τα οποία όπως αναφέρει δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. 

Ο Γιώργος Μυλωνάκης στην ανάρτησή του αναφέρει: «Κατέθεσα σήμερα αρμοδίως στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπεύθυνου, συνοδευόμενη από αποδεικτικό υλικό το οποίο αποδεικνύει ότι κατασκευάστηκαν δήθεν τηλεφωνικές συνομιλίες μου και δήθεν γραπτά μηνύματα με εμένα ως υποτιθέμενο αποστολέα. Το υλικό αυτό αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας την εν λόγω κατασκευή και ότι ουδεμία σχέση έχω με τα όσα ψευδώς και συκοφαντικώς αναφέρονται στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Documento» της 5ης Απριλίου 2026, το οποίο με εμπλέκει σε μυθιστορηματικού τύπου σκάνδαλο διαφθοράς, παιδεραστίας και μυστικιστικών οργανώσεων».

Και συνεχίζει: «Από την πρώτη στιγμή κατέστησα σαφές ότι το εν λόγω δημοσίευμα, κατά το μέρος που με αφορά, ουδεμία απολύτως σχέση έχει με την πραγματικότητα. Πλέον, από το υλικό που κατέθεσα, ενώπιον των δικαστικών αρχών αποδεικνύεται η τέλεση βαρύτατων αξιόποινων πράξεων σε βάρος μου. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα επιτελέσει το καθήκον της, διερευνώντας ενδελεχώς τις ανωτέρω πράξεις, οι οποίες τελέστηκαν από άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες και δεν προσβάλλουν μόνο την τιμή και την υπόληψή μου, αλλά λόγω και της θέσης μου στοχεύουν στο να δημιουργήσουν λανθασμένες πολιτικές εντυπώσεις με απρόβλεπτες προεκτάσεις».

Ο κ. Μυλωνάκης καταλήγει: «Είμαι βέβαιος ότι η Ελληνική δικαιοσύνη θα αποκαλύψει σύντομα ποιοι είναι οι δράστες και ποια είναι τα πραγματικά τους κίνητρα».

