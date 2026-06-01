Διαμαντοπούλου σε Δούκα για τα περί συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν

Εσωτερική αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η συζήτηση που άνοιξε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό το κλίμα, η Άννα Διαμαντοπούλου παρενέβη με αιχμηρή ανάρτηση, υπενθυμίζοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν «παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες».

Η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου ήρθε ως σαφής απάντηση στη συζήτηση που πυροδότησε ο Χάρης Δούκας για το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη). Το κόμμα, όπως σημείωσε, έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, αφήνοντας αιχμές για όσους κοιτούν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα πριν καν κριθεί η αυτόνομη δυναμική του ΠΑΣΟΚ.

«Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ το», έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Διαμαντοπούλου, σε μια ανάρτηση που είχε σαφή εσωκομματικό αποδέκτη. Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, σχολίασε δηκτικά ότι «δεν ξέρω αν θα φωτιστούμε όλοι, αλλά μια προσπάθεια αξίζει», δίνοντας από την αρχή τον τόνο μιας παρέμβασης που δεν περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές περί ενότητας.

Η πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν είναι κόμμα της συγκυρίας», αλλά παράταξη με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε παραγωγικό χώρο. Υπενθύμισε ότι «άλλαξε την Ελλάδα», έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του και, όταν χρειάστηκε, έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον.

Η αιχμή, ωστόσο, ήταν σαφής: το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εμφανίζεται ως πολιτικός δορυφόρος κανενός. «Δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες», σημείωσε, προσθέτοντας μάλιστα «πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας».

Η παρέμβαση Διαμαντοπούλου ήρθε μετά τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων στο MEGA, όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικού διαλόγου με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εφόσον το επιτρέψουν οι πολιτικές συνθήκες. Η αναφορά αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα επιχειρεί να περιφρουρήσει τη γραμμή της αυτόνομης πορείας.

Υπό το βάρος των αντιδράσεων, ο Χάρης Δούκας επανήλθε με ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για «σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ». Παράλληλα, όμως, επέμεινε στην ανάγκη διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη συνεδριακή απόφαση για αυτονομία και στη συζήτηση για τις μελλοντικές πολιτικές συγκλίσεις.

Το πρόβλημα για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι η συζήτηση περί συνεργασιών ανοίγει σε λάθος χρόνο και με λάθος όρους. Πριν ακόμη αποτυπωθεί η εκλογική ισχύς του νέου κόμματος Τσίπρα, και πριν το ΠΑΣΟΚ πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει τον βασικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, κάθε τέτοια αναφορά τροφοδοτεί εικόνα αμηχανίας.

«Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία»

Η Άννα Διαμαντοπούλου επιχείρησε να επαναφέρει το πλαίσιο. «Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αντίπαλος είναι επίσης «ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη». Στο τέλος της ανάρτησής της, η πρώην υπουργός έστειλε σαφές μήνυμα συσπείρωσης. «Ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς τη νίκη», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «οι αντίπαλοι είναι εκτός».