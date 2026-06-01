Ράμα κατά Τσίπρα για επεισόδια στην Αλβανία: «Τι περισσότερο θα περίμενες, Αλέξη;»

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, με αφορμή την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) για τα επεισόδια στη Ζβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα. Η ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων ενάντια στην ανέγερση μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή Νταλάνι.

Ο Έντι Ράμα κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) ότι συνέβαλαν στην ανάδειξη ενός, όπως το χαρακτήρισε, «μεμονωμένου περιστατικού» σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής σημασίας. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η υπόθεση δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ένδειξη παραβίασης μειονοτικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή του κράτους δικαίου. Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας έκανε λόγο για «άδικη» και «ανεύθυνη» προσέγγιση, αφήνοντας αιχμές για πολιτική αξιοποίηση του περιστατικού ενόψει εκλογών. Όπως ανέφερε, δεν επρόκειτο για «κανονική διαμαρτυρία για περιουσιακά δικαιώματα», αλλά για περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε κλίμα έντασης και, κατά τον ίδιο, τροφοδοτήθηκε από παραπληροφόρηση.

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι υπήρξαν επανειλημμένες προσπάθειες παρεμπόδισης νόμιμων δραστηριοτήτων διεθνών ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι, όπως είπε, δραστηριοποιούνται σε ιδιωτική γη που αποκτήθηκε με έγκυρους τίτλους και σε πλήρη συμμόρφωση με την αλβανική νομοθεσία. Παράλληλα, χαρακτήρισε «ατυχές και λυπηρό» κάθε τραυματισμό, είτε αφορά Αλβανό είτε Έλληνα είτε οποιονδήποτε άλλο πολίτη. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι περιστάσεις αποσαφηνίστηκαν άμεσα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των εμπλεκόμενων ιδιωτών φρουρών ασφαλείας, την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας τους και την απομάκρυνση του διευθυντή της αστυνομίας της Αυλώνας.

«Τι περισσότερο θα περίμενες, Αλέξη;»

Απευθυνόμενος προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, ο Έντι Ράμα διερωτήθηκε τι περισσότερο θα ανέμενε από τις αλβανικές αρχές. «Τι περισσότερο θα περίμενες, Αλέξη, και ποια πρόσθετα μέτρα θα είχες λάβει ως πρωθυπουργός σε αυτές τις περιστάσεις;», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα θα ήταν «πιθανότατα πολύ λιγότερο αποφασιστική».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός επέμεινε ότι τα γεγονότα πρέπει να κρίνονται από τους θεσμούς και τα δικαστήρια και όχι από πολιτικές δηλώσεις που εκδίδονται από άλλη χώρα. Υπογράμμισε, δε, ότι η δέσμευση της Αλβανίας στο κράτος δικαίου, στην προστασία της ιδιοκτησίας και στα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων αποτελεί συνταγματική υποχρέωση και ευρωπαϊκή δέσμευση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, την οποία χαρακτήρισε «θησαυρό» που, όπως είπε, εκτιμά βαθιά. Υποστήριξε ότι η μειονότητα απολαμβάνει δικαιώματα και προστασίες αντίστοιχες με εκείνες όλων των Αλβανών πολιτών, ενώ σημείωσε ότι εργάζεται για την ενίσχυσή τους σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση.

My dear @atsipras



I hope you are in great shape.



Sorry to bother, but I wanted to share my amazement at how quickly even your new party has contributed to transforming a completely isolated incident into a matter of broader political significance, dismissing established facts… — Edi Rama (@ediramaal) June 1, 2026

Ευχές για τις εκλογές

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Έντι Ράμα ευχήθηκε επιτυχία στον Αλέξη Τσίπρα στις επερχόμενες εκλογές, αφήνοντας όμως σαφείς αιχμές για τον «πειρασμό» της συσπείρωσης ψηφοφόρων γύρω από τη σημαία μέσω βιαστικών συμπερασμάτων για γειτονικές χώρες και τους θεσμούς τους.

«Η Ευρώπη χρειάζεται λιγότερα αντανακλαστικά από το παρελθόν και περισσότερη εμπιστοσύνη στα γεγονότα, τους θεσμούς και τις σχέσεις καλής γειτονίας», ανέφερε, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του με τη φράση «ό,τι καλύτερο, παλιέ μου φίλε».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είχε εκδώσει ανακοίνωση για τα επεισόδια στη Ζβέρνετς, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας. Η ΕΛ.Α.Σ. συνέδεσε, μάλιστα, την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας με τον σεβασμό στο κράτος δικαίου, στα περιουσιακά δικαιώματα και στα δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.