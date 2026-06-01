Μαρία Συρεγγέλα κατά ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Περίμενα να ζητήσουν συγγνώμη

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη για στοχοποίηση προσώπων χωρίς τεκμηρίωση και αμφισβήτησε την αξιοπιστία των προγραμματικών της προτάσεων
Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την αξιοπιστία των προγραμματικών του εξαγγελιών, εξαπέλυσε η Μαρία Συρεγγέλα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών. Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (01.06.2026) στο OPEN, υποστήριξε ότι η Χαριλάου Τρικούπη οφείλει εξηγήσεις για πρόσωπα που, όπως είπε, εξέθεσε δημόσια στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η Μαρία Συρεγγέλα ανέβασε τους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι περίμενε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «να ζητήσει συγγνώμη» από όσους, κατά την ίδια, στοχοποιήθηκαν αδίκως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι οι καταγγελίες που διατυπώθηκαν δεν συνοδεύτηκαν από επαρκή τεκμηρίωση, αφήνοντας αιχμές για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την Μαρία Συρεγγέλα, τα συμπεράσματα της Εξεταστικής Επιτροπής είχαν ήδη αναδείξει κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, οι οποίες, όπως είπε, επιβεβαιώνονται από νεότερα στοιχεία. Η ίδια κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επέλεξε τη δημόσια καταγγελία και τη στοχοποίηση προσώπων, αντί μιας θεσμικά συγκροτημένης στάσης.

Παράλληλα, άνοιξε μέτωπο και για το πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη, αμφισβητώντας τη συνέπεια και την αξιοπιστία των προτάσεών της. Χαρακτήρισε μάλιστα «αστείο» το επιχείρημα περί κοστολογημένων μέτρων, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει προτάσεις χωρίς να εξηγεί το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα.

 

Ως παράδειγμα ανέφερε τις θέσεις για τα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης εμφανίζεται με αντιφατικές τοποθετήσεις ακόμη και σε ζητήματα υψηλής κοινωνικής ευαισθησίας. Κατά την κ. Συρεγγέλα, η εικόνα αυτή δείχνει απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου και προσπάθεια εκλογικής εκμετάλλευσης κοινωνικών αιτημάτων.

Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις και στην πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, η βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ότι οι πολίτες εξακολουθούν να αξιολογούν πρώτα τα ζητήματα της καθημερινότητας, με αιχμή την ακρίβεια και τη στέγαση. Υπογράμμισε, δε, ότι η κυβέρνηση θα κριθεί τόσο για την υλοποίηση των δεσμεύσεων του 2023 όσο και για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει για την επόμενη τετραετία. Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, την οποία συνέδεσε με την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας. 

