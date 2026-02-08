Η ατζέντα του ραντεβού Μητσοτάκη και Ερντογάν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου – Υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, Ιράν και Ουκρανία

Με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και την εδραίωση μίας λειτουργικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα για τις συνομιλίες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη (11.02.2026).

Δεκαεπτά μήνες μετά την τελευταία τους συνάντηση, όταν είχαν βρεθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχουν την ευκαιρία να τα πουν ξανά, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Με τις δύο πρωτεύουσες να μη βρίσκουν πεδίο σύγκλισης στη μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, ο πρωθυπουργός ταξιδεύει στην Άγκυρα με κύριο στόχο τη διαφύλαξη των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο και την ενδυνάμωση της διπλωματικής γραμμής Αθήνας και Άγκυρας.

Στη συνάντηση που θα έχει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy», Ravi Agrawal.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι «να έχουμε μία εποικοδομητική συζήτηση και μία ειλικρινή σχέση. Προσωπικά θα πάω στην Άγκυρα με ξεκάθαρα σημεία». Επανέλαβε ότι «με την Τουρκία έχουμε μία και μόνο διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».

Σχολίασε ότι δεν βλέπει κάποιο λόγο κλιμάκωσης με την τουρκική πλευρά. «Έχουμε δυναμώσει τη δική μας άμυνα και το προσωπικό μας. Πρέπει να έχουμε αποτροπή και το έχουμε επιτύχει. Δεν βλέπω κίνδυνο κλιμάκωσης», τόνισε.

Προσέθεσε ότι «η Ελλάδα είναι σε πολύ πιο ισχυρή θέση απ’ ότι ήταν πριν από πέντε χρόνια, αφού έχει ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της». Συνεχίζοντας, ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «η γεωγραφία δεν αλλάζει».

Η διεθνής συγκυρία αβεβαιότητας και αστάθειας

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Άγκυρα και η συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας γίνεται σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας και αστάθειας, μετά τις παρεμβάσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, στη Γάζα, αλλά και στην Ευρώπη με την προσέγγιση του αρχηγού του Λευκού Οίκου προς τις θέσεις του επικεφαλής του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Πούτιν σε σχέση με τις διεκδικήσεις της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία.

Για τον διάλογο με την Τουρκία και τις «κορώνες» αναθεωρητισμού της γειτονικής χώρας, η Αθήνα τονίζει ότι διάλογος σημαίνει διεκδίκηση και σε καμία περίπτωση υποχώρηση ή οποιαδήποτε συζήτηση ζητημάτων κυριαρχίας ή κόκκινων γραμμών και κρατά από την ανακοίνωση της τουρκικής πλευράς τη φράση που αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό του. «Δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα να μιλάει για το δόγμα της ”γαλάζιας πατρίδας”, το εκτός οποιασδήποτε λογικής αφήγημα των ”γκρίζων ζωνών”, του γκριζαρίσματος ή οποιαδήποτε άλλης τέτοιας αιτίασης», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Παρ’ όλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτηση για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα προσβλέπει σε μία εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Ωστόσο, στο παρά πέντε της συνάντησης κορυφής, η Άγκυρα έσπευσε να επαναφέρει στο προσκήνιο τις αναθεωρητικές «κορώνες» της για το Αιγαίο. Αφορμή, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, το δικαίωμα για επέκταση στα δώδεκα μίλια:

«Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας, οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες […] Σύμφωνα με την έννοια της ”γαλάζιας πατρίδας”, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους».

Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας και συγκεκριμένα του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη:

«Δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα να μιλάει για το δόγμα της ”γαλάζιας πατρίδας”, το εκτός οποιασδήποτε λογικής αφήγημα των ”γκρίζων ζωνών”, του γκριζαρίσματος ή οποιαδήποτε άλλης τέτοιας αιτίασης».

Προς το παρόν, στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας (09.02.2026) ο πρωθυπουργός είναι προγραμματιστεί να μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.