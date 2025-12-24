Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φορώντας υπέρλαμπρο φόρεμα ευχήθηκε για τα Χριστούγεννα – «Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ και την Ελλάδα»

«Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας», ευχήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ανάρτηση για να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα, έκανε σήμερα (24.12.2025) η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στα social media στέλνοντας μήνυμα αγάπης.

Τη συγκεκριμένη δημοσίευση συνόδευσε και με μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει με χρυσό φόρεμα και σειρά από κολιέ στον λαιμό, στην Αμερικανική Πρεσβεία που επίσης «ντύθηκε» με τα γιορτινά της.

As we gather with loved ones and reflect on the incredible year this has been, I send my heartfelt wishes for a joyful Christmas holiday. God bless Greece, the United States, and the people of our two great nations.pic.twitter.com/gB1NkQ3BUH — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 24, 2025

«Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας», έγραψε στα social media.