Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ψάχνει σωματοφύλακα, τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι

Σε αναζήτηση σωματοφύλακα βρίσκεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Δεν είναι fake news, καθώς η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα «ανέβασε» στα social media αγγελία, σύμφωνα με την οποία αναζητείται «bodyguard coordinator» (σ.σ. συντονιστής σωματοφύλακας) για την Αμερικανίδα πρέσβη.

Οποιοσδήποτε, αναφέρει η αγγελία της πρεσβείας των ΗΠΑ για τη θέση του προσώπου που θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, διαθέτει απολυτήριο λυκείου, τουλάχιστον τέσσερα χρόνια εμπειρίας ως ιδιωτικός σωματοφύλακας, σε σώματα ασφαλείας (σ.σ. αστυνομία χώρας υποδοχής) ή στον στρατό, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι μήνες σε εποπτικό/διοικητικό ρόλο, άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών (κατανόηση, γραφή και ομιλία) και να είναι κάτοχος νόμιμης και σε ισχύ άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στην Ελλάδα ή ισοδύναμης, για τουλάχιστον πέντε έτη.

Επίσης, να έχει γνώσεις σε θέματα ιατρικής, πυρασφάλειας, αντιμετώπισης εχθρικών επιθέσεων, αμυντικής οδήγησης και οδήγησης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις αστυνομικές υπηρεσίες, τον στρατό, τις υπηρεσίες ασφαλείας και άλλα κυβερνητικά όργανα της Ελλάδας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία και να διευκολύνονται οι αποτελεσματικές επιχειρήσεις προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων προώθησης και συνοδείας.

Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης (40 ώρες την εβδομάδα) και ο μισθός που παρέχεται ανέρχεται στα 23.347 ευρώ ανά έτος.

Καθήκοντα

Ο/Η κάτοχος της θέσης υπηρετεί ως Συντονιστής/στρια Σωματοφυλάκων για τη Μονάδα Προστατευτικής Ασφάλειας, η οποία παρέχεται από την κυβέρνηση υποδοχής, και συμμετέχει στην εκτέλεση επιχειρήσεων προστατευτικής ασφάλειας (π.χ. σωματοφυλακή) για τον/την Πρέσβη/Αρχηγό Αποστολής των Η.Π.Α., καθώς και για άλλους καθορισμένους ή επισκέπτες αξιωματούχους της Κυβέρνησης των Η.Π.Α., σύμφωνα με σχετικές οδηγίες.

Ο/Η κάτοχος της θέσης μπορεί να υπηρετεί σε οποιαδήποτε ιδιότητα εντός της Μονάδας Σωματοφυλάκων, παρέχοντας υπηρεσίες στενής προστασίας και προετοιμασίας χώρων για τον/την Αρχηγό Αποστολής της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, με σκοπό την προστασία του/της από σωματική βλάβη και δυσφήμιση.

Θέση: Bodyguard Coordinator

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα

Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή έως την πλήρωση της θέσης».

Στην αγγελία που ανέβηκε και στα social media της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη χώρα μας, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για τη θέση του/της Συντονιστής Σωματοφυλάκων στο Περιφερειακό Γραφείο Ασφάλειας (RSO).

Και η αγγελία στο σάιτ της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη σελίδα καριέρας της αμερικανικής πρεσβείας (gr.usembassy.gov/jobs) όπου υπάρχουν και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση.