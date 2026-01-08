Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σπάει την σιωπή της για τον νέο αρραβώνα του πρώην της, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε για πρώτη φορά για τον αρραβώνα του πρώην συντρόφου και αρραβωνιαστικού της Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με την Μπετίνα Άντερσον, αφού σχεδόν ένα μήνα μετά την πρόταση γάμου του 48χρονου στην αγαπημένη του, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα δήλωσε στη New York Times ότι είναι «ευτυχισμένη για τον Ντον».

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επέμεινε δείχνοντας την χαρά της για τον αρραβώνα του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ λέγοντας: «Του εύχομαι, φυσικά, ό,τι καλύτερο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γκλιφόιλ και ο Τραμπ Τζούνιορ ήταν ζευγάρι από το 2018 έως το 2024, ενώ είχε αρραβωνιαστεί το 2020, με τις δυσκολίες όμως να οδηγούν το ζευγάρι στον χωρισμό το 2024.

«Ο Don και η Kimberly δεν τα πήγαιναν καλά τον τελευταίο χρόνο», είπε τότε μια πηγή στο pagesix.com. «Τσακώνονται στο Mar-a-Lago μπροστά σε κόσμο. Τίποτα το τρελό, αλλά ξέρεις πότε ένα ζευγάρι τσακώνεται. Τσακώνονται δημόσια».

Όταν έγινε γνωστή η είδηση του χωρισμού τους, ο Τραμπ Τζούνιορ είχε ήδη προχωρήσει με την Άντερσον. Πληροφορίες της ίδιας πηγής ενημερώνουν μάλιστα ότι αυτός και η 39χρονη κοσμική κυρία ήταν μαζί «για μερικούς μήνες» πριν η σχέση τους γίνει πρωτοσέλιδο. «Είναι πολύ χαριτωμένοι και ευτυχισμένοι μαζί», είπε η πηγή, χαρακτηρίζοντας το ζευγάρι «φυσικό ταίρι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ Τζούνιορ γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου τον προηγούμενο Δεκέμβριο, ενώ γιόρταζαν τα γενέθλια της Άντερσον στο Καμπ Ντέιβιντ.

Αφού το Page Six αποκάλυψε αποκλειστικά την είδηση του αρραβώνα, ο Πρόεδρος Τραμπ εξήρε τον «νεανικό έρωτά» τους στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Λευκού Οίκου. «Τα πάνε πολύ καλά και μόλις ανακοίνωσαν μέσω εμού ότι θα παντρευτούν», είπε ο 79χρονος στους καλεσμένους στο πάρτι του περασμένου μήνα.

Η μέλλουσα νύφη, από την πλευρά της, εξέφρασε την ευτυχία της λέγοντας ότι αισθάνεται «η πιο τυχερή κοπέλα στον κόσμο» στο πάρτι.

Ο Τραμπ Τζούνιορ ήταν προηγουμένως παντρεμένος με την πρώην σύζυγό του Βανέσα Τραμπ, με την οποία έχει πέντε παιδιά.

Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2018 μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια γάμου, και ο Τραμπ Τζούνιορ προχώρησε με την Γκίλφοιλ αργότερα τον ίδιο χρόνο.

Η Γκίλφοιλ έχει ξαναπαντρευτεί στο παρελθόν, με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ το 2001. Χώρισαν το 2006. Όσον αφορά την Άντερσον, αυτός θα είναι ο πρώτος γάμος της κοσμικής.