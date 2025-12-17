Πολιτική

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συγχαίρει την Ελλάδα για το «σπάσιμο» του κυκλώματος μεταφοράς τόνων κοκαΐνης

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για την υπόθεση οδήγησε στον εντοπισμό πλοίου με κοκαΐνη αξίας 100 εκατ. ευρώ και στη σύλληψη 10 μελών του κυκλώματος, ανάμεσά τους και του 61χρονο «Έλληνα Εσκομπάρ»
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ / EUROKINISSI / Φωτογραφία Βασίλης Βερβερίδης

Τα συγχαρητήρια της για την εξάρθρωση της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης με επικεφαλής τον «Έλληνα Εσκομπάρ» δίνει η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και ολόκληρης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Αστυνομία», σημειώνει, μεταξύ άλλων, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την υπόθεση εξάρθρωσης του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης σε γραπτή δήλωσή της το απόγευμα της Τετάρτης (17.12.2025).

Συγκεκριμένα η κ. Γκιλφόιλ τονίζει στη δήλωση της:

«Η κατάσχεση και οι συλλήψεις που ανακοινώθηκαν σήμερα αποτελούν μια σημαντική νίκη στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών και θα πρέπει να λειτουργήσουν ως προειδοποίηση προς όσους επιδιώκουν να πράξουν το ίδιο. Εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και ολόκληρης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Ανάλυσης και Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το Γαλλικό Ναυτικό και, φυσικά, την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA), για τις άοκνες προσπάθειές τους να σπάσουν την αλυσίδα της διακίνησης ναρκωτικών και να ενισχύσουν την ασφάλεια στα σύνορα και στους δρόμους μας. Η μακροχρόνια συνεργασία της DEA με τις αντίστοιχες Αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο βασίζονται στον στενό συντονισμό και την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών. Η τελευταία αυτή κατάσχεση αποτελεί απόδειξη ότι οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν καρπούς και ότι δε θα σταματήσουμε ποτέ να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για την υπόθεση οδήγησε στον εντοπισμό πλοίου με κοκαΐνη αξίας 100 εκατ. ευρώ και στη σύλληψη 10 μελών του κυκλώματος, ανάμεσά τους και ο 61χρονος «Έλληνας Εσκομπάρ» – ο επονομαζόμενος ως «Αλέκος», ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση στοιχείων της DEA που διαβιβάστηκαν στην ΕΛΑΣ μέσω της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

