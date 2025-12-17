Ψάχνουν τον χρηματοδότη του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Το δοκιμαστικό ταξίδι και το μεγάλο κόλπο με την κοκαΐνη των 100 εκατ. ευρώ

Τον χρηματοδότη της μαμούθ – ποσότητας κοκαΐνης που «μπλόκαρε» η Δίωξη Ναρκωτικών και η αμερικανική DEA ψάχνουν οι αστυνομικοί μετά το «ξεδόντιασμα» του ελληνικού πλοκαμιού της διεθνούς οργάνωσης με άκρες στη Λατινική Αμερική. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εντοπίσουν τον άνθρωπο που έδωσε εκατομμύρια ευρώ στον «Έλληνα Εσκομπάρ» προκειμένου να κλεισει τη μεγάλη συμφωνία με τα κολομβιανά καρτέλ.

Ο «Αλέκος», μέσα από τη φυλακή, έστησε το μεγάλο κόλπο με την κοκαΐνη, πριν ένα χρόνο έκανε την πρόβα με άλλο αλιευτικό για να δει αν τον παρακολουθούν και με ένα άλλο σκάφος το «Ourania A» ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο για τη μεγάλη «καραβιά» των εκατομμυρίων ευρώ.

Φυσικά, φρόντισε πρώτα να το μετασκευάσει με ειδικά συστήματα πλοήγησης, ειδικές κρύπτες και θωράκιση για να αντέχει τα μανιασμένα κύματα του Ατλαντικού.

Όμως το μάτι των ελληνικών και ξένων αρχών που ήταν στραμμένο πάνω του, κατάφερε με μια συντονισμένη επιχείρηση να «μπλοκάρει» το μεγάλο deal και να τον οδηγήσει στη Δικαιοσύνη.

Τώρα αυτό που ψάχνουν είναι να βρουν τον χρηματοδότη της μεγάλης συμφωνίας καθώς εκτιμούν ότι ο βαρόνος με το βαρύ παρελθόν στις μεταφορές της «λευκής κυρίας» με το προσωνύμιο «χοντρός», ήταν η εγγύηση στα καρτέλ που θα έδιναν τα ναρκωτικα και όχι ο χρηματοδότης.

Πώς στήθηκε το μεγάλο κόλπο απο τον περασμένο Οκτώβριο



Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο 61χρονος βαρόνος και η ομάδα του «από τον Οκτώβριο του 2024 έως και της ημερομηνίας συλλήψεως τους την 15/12/2025, συγκρότησαν και ενετάχθησαν σε ευρεία εγκληματική οργάνωση, διεθνικού χαρακτήρα,δραστηριοποιούμενη στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών διά θαλάσσης, και συγκεκριμένα δια αλιευτικών σκαφών από χώρες της Λατινικής Αμερικής στην ευρωπαϊκή επικράτεια, της Χώρας μας συμπεριλαμβανομένης,σε διασύνδεση με τις αντίστοιχες εγκληματικές ομάδες σε αυτές τις Χώρες.

Η μεθοδολογία δράσης της οργάνωσης συνίστατο στη χρησιμοποίηση αλιευτικών σκαφών, τα οποία διαχειρίζονταν τα μέλη της, με απώτερο σκοπό την μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών. Τα εν λόγω σκάφη ανήκαν τυπικά σε φαινομενικά νόμιμες ιδρυθείσες εταιρείες, με αντικείμενο δραστηριότητας κυρίως τη θαλάσσια αλιεία.

Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης συνίστατο σε μέθοδο ιδιαιτέρως προσφιλή στα διεθνή καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με την οποία ένα μεγάλο σκάφος («mothership») μεταφέρει τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών μέσω των ωκεανών, συνήθως με αφετηρία χώρες της Λατινικής Αμερικής και στη συνέχεια τα μεταφορτώνει σε μικρότερα, κυρίως αλιευτικά, σκάφη, τα οποία δικαιολογούν την παρουσία τους στη θάλασσα με την πρόφαση της επαγγελματικής αλιείας σε διεθνή ύδατα.

Σκοπός των ενεργειών αυτών ήταν η παράδοση των ναρκωτικών ουσιών είτε απευθείας σε ακτές, είτε σε μικρότερα ιστιοπλοϊκά σκάφη, είτε ακόμη και η απόρριψή τους στη θάλασσα, πλησίον ακτών, προκειμένου να περισυλλεγούν από μικρά σκάφη και δύτες.

Περαιτέρω, από την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι τα μέλη της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης, ενεργώντας από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, προέβαιναν στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθόσον τα παράνομα περιουσιακά οφέλη που προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών επενδύονταν, αποκρύπτονταν και ενσωματώνονταν στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας φαινομενικά νόμιμων εταιρειών θαλάσσιας αλιείας, της αγοράς, διαχείρισης και εκμετάλλευσης αλιευτικών σκαφών, καθώς και της χρησιμοποίησης τραπεζικών λογαριασμών τρίτων προσώπων και συγγενών, οι οποίοι λειτουργούσαν ως παρένθετα πρόσωπα (αχυράνθρωποι).

Με τον τρόπο αυτόν επιδίωκαν την απόκρυψη και συγκάλυψη της παράνομης προέλευσης των χρηματικών ποσών, τη δυσχέρεια του εντοπισμού, της δέσμευσης και της δήμευσής τους, καθώς και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Πραγματικός διαχειριστής και αφανής ιδιοκτήτης των ανωτέρω εταιρειών, οι οποίες διαχειρίζονταν τα αλιευτικά σκάφη, ήταν σε κάθε περίπτωση το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο 61χρονος βαρόνος. Σε αρκετές δε περιπτώσεις, ως διαχειριστές εμφανίζονταν είτε λοιπά μέλη της οργάνωσης, ήτοι οι τρεις συνεργοί, είτε συγγενικά πρόσωπα εξ αίματος ή εξ αγχιστείας του «Αλέκου», τα οποία λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με σκοπό την αποκόμιση σημαντικών παράνομων προσόδων.

Οι ρόλοι

Οπως επισημαίνεται, στο κύκλωμα, το πάνω χέρι το είχε ο 61χρονος «Αλέκος».

«Η ανωτέρω οργάνωση πληρούσε τα ποιοτικά, ποσοτικά και χρονικά χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, ήτοι ήταν επιχειρησιακώς δομημένη, πολυμελής, με διαρκή δράση και με διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της, ήτοι: ο 61χρονος αρχηγικό μέλος, αναλαβών τον γενικό συντονισμό των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως επιχειρηματίας στο τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις επαφές που διαθέτει τόσο σε χώρες της Λ. Αμερικής όσο και της Ευρώπης, κατευθύνοντας και διαχειριζόμενος τα επιχειρησιακά μέλη. Ειδικότερα, αναλάμβανε τη στρατολόγηση των πληρωμάτων αλιευτικών σκαφών, την εξεύρεση των επίμαχων αλιευτικών σκαφών, τα οποία ήταν κατάλληλα εξοπλισμένα με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (χρήση συστημάτων ναυσιπλοΐας και συστημάτων αναμεταδοτών και εντοπισμού των σκαφών), καθώς και τη διεκπεραίωση της απαραίτητης γραφειοκρατίας (έκδοση αδειών αλιείας σε διεθνή ύδατα, άδεια απόπλου, διπλώματα πηδαλιούχου, μετατροπή άδειας σκαφών κτλ), χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Επιπλέον, αναλάμβανε τις επαφές με τους προμηθευτές, συντονίζοντας τα πληρώματα των σκαφών με σκοπό να προμηθεύονται τις ναρκωτικές ουσίες εν πλω και τη μεταφορά αυτών μέχρι τους παραλήπτες των ναρκωτικών ουσιών, για την παράδοσή τους. Παράλληλα, διαχειριζόταν και κατεύθυνε τη νομιμοποίηση των παρανόμων εσόδων που προέρχονταν από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, ενσωματώνοντάς τα στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα μέσω εταιρειών θαλάσσιας αλιείας και της εκμετάλλευσης αλιευτικών σκαφών. Με τον τρόπο αυτόν επεδίωκε την απόκρυψη της εγκληματικής προέλευσης των χρηματικών ποσών και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης. Ενα δευτερο μέλος άμεσος συνεργάτης του «χοντρού» ηταν αρμόδιος για τις επαφές και συναντήσεις με τους προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών στη Λατινική Αμερική, λειτουργώντας ως αντιπρόσωπος του τελευταίου και υποβοηθώντας τον στην εξεύρεση των παραληπτών.

Ο τρίτος του κυκλωματος ειχε αναλάβει τη διάθεση των αλιευτικών σκαφών, ως τυπικός ιδιοκτήτης των εταιρειών που κατείχαν τα επίμαχα αλιευτικά σκάφη, λειτουργώντας ως αχυράνθρωπος του «Αλέκου», υποβοηθώντας τον σε κάθε ζήτημα που αφορά την προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών για ταξίδι με σκοπό την μεταφορά των ναρκωτικών, όπως τεχνικές εργασίες και εργασίες μετατροπής στα σκάφη, έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων και προμήθεια συστημάτων ναυσιπλοΐας.

Ειδικότερα, ίδρυε και διατηρούσε εταιρείες στο όνομά του κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ανωτέρω αρχηγικού μέλους, προκειμένου να αποκρύπτεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής των αλιευτικών σκαφών. Με τον τρόπο αυτόν συνέβαλλε ουσιωδώς τόσο στη διευκόλυνση της εγκληματικής δραστηριότητας όσο και στην απόκρυψη της παράνομης προέλευσης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

Το τέταρτο μέλος ειχε αναλάβει τη διάθεση των αλιευτικών σκαφών, ως τυπικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών που κατείχαν τα επίμαχα αλιευτικά σκάφη, λειτουργώντας ως αχυράνθρωποι του βαρόνου. Επίσης, ίδρυαν και διατηρούσαν εταιρείες στο όνομά τους κατ’ εντολή και για λογαριασμό του «χοντρού» προκειμένου να αποκρύπτεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής των αλιευτικών σκαφών. Με τον τρόπο αυτόν συνέβαλλαν ουσιωδώς τόσο στη διευκόλυνση της εγκληματικής δραστηριότητας όσο και στην απόκρυψη της παράνομης προέλευσης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Ακόμα συμμετείχαν ως πλήρωμα των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για την διακίνηση ναρκωτικών.

Πέντε μέλη αποτελούσαν τους επιχειρησιακούς βραχίονες της εγκληματικής οργάνωσης, αποτελώντας το πλήρωμα των αλιευτικών σκαφών, εκμεταλλευόμενοι της ιδιότητας τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι, κάτοχοι διπλωμάτων πηδαλιούχου κτλ, με σκοπό την παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών στην θάλασσα και την περαιτέρω μεταφορά τους και παράδοσης τους σε χώρες της Ευρώπης.

Ενα ακόμη μέλος ηταν επιφορτισμένο με τη νομιμοποίηση των παρανόμων εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης, καθόσον, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του 61χρονου βαρόνου προέβαινε στη σύσταση, ίδρυση και διατήρηση εταιρειών στο όνομά του, εμφανιζόμενος ως τυπικός ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αυτών. Μέσω των εν λόγω εταιρικών σχημάτων διευκολυνόταν η διοχέτευση, απόκρυψη και ενσωμάτωση στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα χρηματικών ποσών προερχόμενων από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και η συγκάλυψη του πραγματικού δικαιούχου και της εγκληματικής προέλευσης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ουσιωδώς στην απρόσκοπτη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης. Σε αυτο το σημειο αξίζει να επισημανθεί πως υπάρχουν ακόμη, μη ταυτοποιημένα μέλη δραστηριοποιούμενα στην Λ. Αμερική: αναλαβόντων την προμήθεια των ναρκωτικών ουσιών στα μέλη της οργάνωσης μέσω πλοίου και μη ταυτοποιημένοι διαμένοντες στην ΕΕ: αναλαβόντωντην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών σε προκαθορισμένα σημεία με σκοπό την περαιτέρω παράδοσής στους κατά περίπτωση τελικούς διακινητές.

Το δρομολόγιο

Το μεγάλο ταξίδι, οπως αναφέρεται στη δικογραφία, ξεκινά: «Στις αρχές Οκτωβρίου 2024. Όταν το αλιευτικό σκάφος με την επωνυμία «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑ 19», με φαινομενικό ιδιοκτήτη τον (σ.σ αναφερεται όνομα) και πραγματικό διαχειριστή τον «χοντρό», απέπλευσε από το λιμάνι του Πλαταμώνα με δηλωθέντα προορισμό την Γκάμπια Αφρικής, με πραγματικό σκοπό τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, πράξη η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω βλάβης του πλοίου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του πλου, το ανωτέρω σκάφος παρουσίασε τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να καταπλεύσει στη Μάλτα. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι μέλος κατά τον κρίσιμο χρόνο επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος στην περιοχή, επιβιβάστηκε στο αλιευτικό προκειμένου να συνδράμει το πλήρωμα. Περαιτέρω,άλλο μέλος του κυκλώματος, μετέβη στη Μάλτα, όπου προέβη σε όλες τις αναγκαίες συνεννοήσεις με τις αρμόδιες Αρχές της Μάλτας, με σκοπό τη διευκόλυνση της επιστροφής του σκάφους στην Ελληνική Επικράτεια.

Την 04:39’ τοπική ώρα (10:39’ ώρα Ελλάδος) της 14/12/2025, σε θαλάσσια περιοχή 600 ναυτικά μίλια (περίπου 1.100 χλμ.) ανατολικά της νήσου Μαρτινίκας, υπερπόντιαςπεριοχής της Γαλλίας, που βρίσκεται μεταξύ Καραϊβικής Θάλασσας και Ατλαντικού ωκεανού, έξι άτομα, κατελήφθησαν από άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού Γαλλίας, να μεταφέρουν επί του ελληνικού αλιευτικού σκάφους «ΟΥΡΑΝΙΑΑ» ή «ΟΥΡΑΝΙΑ» και για λογαριασμό των λοιπών μελών της εγκληματικής οργάνωσης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, εκατόν τριάντα έξι (136) πακέτα, που έκαστο περιείχε ποσότητα κοκαΐνης βάρους 25-35 κιλών περίπου, ήτοι ποσότητασυνολικού μικτού βάρους κυμαινόμενου από 3 τόνους και 400 κιλά έως 4 τόνους και 760 κιλά, χωρίς η ακριβής ζύγιση να έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Κατά τις αρχές μηνός Δεκεμβρίου 2025, σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της νήσου Μαρτινίκας, πέντε μελη, ενεργώντας από κοινού και κατόπιν προηγούμενου σχεδιασμού του 61χρονου βαρόνου και για λογαριασμό των λοιπών μελών, προμηθεύτηκαν εν πλω από άγνωστο σκάφος ή σκάφη, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ποσότητα κοκαΐνης αγνώστου ακριβούς βάρους, πλην όμως τουλάχιστον ίση με την τελικώς κατασχεθείσα, ήτοι μικτού βάρους κυμαινόμενου από 3 τόνους και 400 κιλά έως 4 τόνους και 760 κιλά, με σκοπό τη μεταφορά και περαιτέρω διακίνησή της, αφενός σε άγνωστη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου στην ελληνική επικράτειακαι ειδικότερα στην περιοχή της Αττικής.

γ) Από την ιεραρχική δομή της εγκληματικής οργανώσεως -προκυπτούσης εκ του ανωτέρω περιγραφόμενου ρόλου εκάστου των μελών της, τον διεθνικό της χαρακτήρα και τη μεθοδολογία δράσεως των μελών της [μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης διά θαλάσσης και συγκεκριμένα δια αλιευτικών σκαφών φαινομενικά νόμιμων εταιρειών από χώρες της Αφρικής και Λ. Αμερικής στην ευρωπαϊκή επικράτεια, με την προμήθεια αυτής εν πλω στον Ατλαντικό Ωκεανό], τις κατασχεθείσες ποσότητες κοκαΐνης, προκύπτει η εκ μέρους των μελών της κατάρτιση επαγγελματικής υποδομής εξασφαλίζουσας την αδιάλειπτη στον χρόνο εγκληματική τους δράση, προς αποκόμιση μεγάλου ύψους παρανόμων προσόδων, υπερβαίνοντα του χρηματικού ποσού των 100.000.000 ευρώ.

Όπλα και πανάκριβα ρολόγια Patek Philippe και Rolex

Απο τις έρευνες των αρχών στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα ενώ στην κατοχή του αρχηγού πανάκριβα ρολόγια χιλιάδων ευρώ από ελβετικούς οίκους Patek Philippe και Rolex.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην οικία του «χοντρού» στους Νέους Πόρους Πιερίας:

Ένα πιστόλι μάρκας HS 2000 με σειριακό αριθμό 41240, μετά δύο γεμιστήρων με 10 φυσίγγια των 9mm,

ένα χρυσό ρολόι χειρός μάρκας PATEK PHILIPPE GENEVE,

ένα χρυσό ρολόι χειρός μάρκας ROLEX,

ένα χρυσό ρολόι μάρκας Rolex oyster perpetual,

μία χρυσή καδένα λαιμού με σταυρό μαύρου χρώματος,

χρηματικό ποσό 700 ευρώ.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους 330 DVD που απομαγνητοφωνήθηκαν και υποβάλλονται μετά απομαγνητοφωνηθέντων ποινικού ενδιαφέροντος συνομιλιών με το αντίστοιχο Πρακτικό Απομαγνητοφώνησης».

Βαρύ παρελθόν

Σε ο,τι εχει να κανει με το παρελθόν των συλληφθέντων του διεθνούς καρτέλ και ειδικότερα του «χοντρού» αναφερεται πως ο 61χρονος:

«Το έτος 2004 είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σε συνδυασμό με την νομοθεσία περί ναρκωτικών, ως αρχηγικό μέλος που συγκρότησε εγκληματική ομάδα με μεθοδολογία δράσης τις μεταφορές μεγάλων φορτίων κοκαΐνης με σκάφη από τη Ν. Αμερική στην Ευρώπη και κυρίως στην Ισπανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, σε στενή διασύνδεση με αντίστοιχες οργανώσεις μεγαλοδιακινητών ναρκωτικών. Στην εν λόγω υπόθεση, την 13/07/2004, κατασχέθηκε το αλιευτικό πλοίο «AFRICA I», εντός του οποίου οι Αρχές Ισπανίας, κατέσχεσαν κοκαΐνη, τουλάχιστον -4- τόνων και -500- κιλών (αριθμός υποβλητικής αναφοράς ΕΜΠ 2620/Υ2Ν από 14/07/2004). Το δευτερο μέλος το έτος 1995 κατηγορήθηκε από Αρχές Δανίας σε υπόθεση κατάσχεσης 810 γραμμαρίων αμφεταμίνης και το έτος 1999 κατηγορήθηκε από Αρχές Γερμανίας σε υπόθεση με κατάσχεσης 15 κιλών ηρωίνης, τα οποία παρέλαβε από Ολλανδία και θα μετέφερε στην Ελλάδα.

Την 30/10/2001, συνελήφθη από την Υπηρεσία μας ως ηγετικό μέλος εγκληματικής ομάδας που οργάνωσε τη μεταφορά κοκαΐνης 201 κιλών περίπου από τον λιμένα Καρταχένα Κολομβίας στην Ελλάδα με το Φ/Γ «HELEN» και ήδη «SATURN» (αριθμός υποβλητικής αναφοράς 3008 /12/ 6817 – δ). Ο τριτος, κατά το διάστημα 2005-2012 έχει συλληφθεί δεκάδες φορές για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών, ενω το 4ο μέλος: Το έτος 27/02/2001, κατηγορήθηκε από Λιμενικές Αρχές Σύρου, για μεταφορά με βάρκα 58 παράνομων μεταναστών.

Την 14/02/2007, συνελήφθη από τις Ισπανικές Αρχές στο πλοίο «OCT CHALLENGER» ως πλήρωμα σε υπόθεση με κατάσχεση -3- τόνων και -900- κιλών κοκαΐνης. Ο 4ος, το έτος 27/02/2001, κατηγορήθηκε από Λιμενικές Αρχές Σύρου, για μεταφορά με βάρκα 58 παράνομων μεταναστών. Την 14/02/2007, συνελήφθη από τις Ισπανικές Αρχές στο πλοίο «OCT CHALLENGER» ως πλήρωμα σε υπόθεση με κατάσχεση 3 τόνων και 900 κιλών κοκαΐνης, ο 5ος την 13/07/2004, είχε συλληφθεί μέλος πληρώματος του αλιευτικού πλοίου «AFRICA I», εντός του οποίου οι Αρχές Ισπανίας, κατέσχεσαν κοκαΐνη, τουλάχιστον 4 τόνων και 500 κιλών(αριθμός υποβλητικής αναφοράς ΕΜΠ 2620/Υ2Ν από 14/07/2004) και ο 6ος το έτος 2007 κατηγορήθηκε ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε μεταφορές παράνομων μεταναστών, ιδίως Ιρακινών και Κούρδων, από τα παράλια της Τουρκίας στις ακτές της Χαλκιδικής.

Τα μέλη της οργάνωσης, μετέφεραν τουλάχιστον 25 φορές από το εξωτερικό στην Ελλάδα 45 κάθε φορά υπηκόους τρίτων χωρών, χρησιμοποιώντας δυο δεκάμετρα φουσκωτά ταχύπλοα σκάφη. Ακολούθως τους επιβίβαζαν σε φορτηγό αυτοκίνητο και έχοντας και προπομπό Ι.Χ.Ε. αυτ/το τους προωθούσαν στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά, με την ίδια μέθοδο κατά παραπάνω χρονικό διάστημα, μετέφεραν 1.125 αλλοδαπούς».