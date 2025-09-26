Η κυβέρνηση ανησυχεί για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αλλα επιμένει ότι η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια για την εκταφή

Έκδηλη είναι η ανησυχία στους κόλπους της «γαλάζιας» παράταξης για τον κίνδυνο η κυβέρνηση να βρεθεί σε δυσμενή θέση στην στην υπόθεση των Τεμπών κι ενώ μετά τον Πάνο Ρούτσι -που βρίσκεται για 12η ημέρα σε απεργία πείνας με αίτημα την εκταφής της σωρού του γιου του- χθες αντίστοιχο αίτημα κατέθεσε και η Μαρία Καρυστιανού, όπως και ο Χρήστος Τηλκερίδης και ο Παύλος Ασλανίδης.

Οι γονείς ζητούν την εκταφή και για τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να αναζητηθούν και να ανευρεθούν τα αίτια του θανάτου των παιδιών τους στα Τέμπη, με τον Άρειο Πάγο να έχει διαμηνύσει ότι κάτι τέτοιο προσκρούει σε όσα σαφώς ορίζει η δικαιοσύνη.

Ανησυχία για την υγεία του Πάνου Ρούτσι

Όσο περνούν οι ημέρες και ο Πάνος Ρούτσι -ο πατέρας του 22χρονου που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών- συνεχίζει την απεργία πείνας μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα, μεγαλώνει ο κίνδυνος για την υγεία του και κανείς δεν θέλει να σκεφτεί το ενδεχόμενο για οποιοδήποτε «σκοτεινό» σενάριο.

Εκταφή μόνο για ταυτοποίηση

Από την άλλη, ακόμη και αν τελικά η Δικαιοσύνη δώσει την άδεια για την εκταφή των σορών, αυτό θα γίνει μόνο για λόγους ταυτοποίησης και όχι για να διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις, όπως δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης (ERTnews Radio).

«Με βάση το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα μπορούσε να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού», διευκρίνισε ο κ. Φλωρίδης.

Θα ικανοποιούσε μία τέτοια εξέλιξη όμως τους γονείς; Οι περισσότεροι εκτιμούν πως αυτό δεν θα συμβεί και θεωρούν ότι θα υπάρξει ένα νέο σκηνικό πόλωσης.

Γεωργιάδης vs Κωνσταντοπούλου

Χθες, μπροστά βγήκε ξανά, μετά από καιρό, και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατηγορώντας ευθέως την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι και δικηγόρος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, ότι επιδιώκει να μη γίνει η δίκη για τα Τέμπη μέχρι τις εκλογές, για μικροκομματικούς λόγους.

«Τη συμφέρει εκλογικά να φτάσουμε στις κάλπες με την υπόθεση των Τεμπών ανοιχτή, διότι έτσι θα πάρει 15%, ενώ στην άλλη περίπτωση 5% και δεν θα μπει στη Βουλή», είπε ο υπουργός Υγείας στη Βουλή, απαντώντας στην κ. Κωνσταντοπούλου που ζητά να ανοίξει ξανά η ανακριτική διαδικασία.

Παύλος Μαρινάκης: «Βλέπουν ευκαιρία να μαζέψουν ψήφους»

Νωρίτερα, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, άφησε σαφείς αιχμές για εργαλειοποίηση του πόνου των συγγενών από κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Εμείς βλέπουμε στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου (σ.σ. Π. Ρούτσι) ό,τι πιο τραγικό μπορεί να διανοηθεί κανείς και στηρίζουμε σε ανθρώπινο επίπεδο τον αγώνα του, χωρίς, όμως, σε καμία περίπτωση να παρέμβουμε, ούτε να διανοηθούμε να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη. Δυστυχώς, το λέω και δεν είναι καθόλου ευχάριστο, η Αντιπολίτευση βλέπει ευκαιρία να κάνει τον δεύτερο γύρο του χυδαίου πολιτικού της παιχνιδιού, που έκανε πριν από λίγους μήνες με αφορμή την επέτειο από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Η τοξική, προβληματική, χυδαία αντίδραση πολύ μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης στη χώρα μας είναι άλλη… Βλέπει μια ευκαιρία για να μαζέψει ψήφους, να παίξει παιχνίδι, να στήσει σόου» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι αποκλειστικά θέμα της Δικαιοσύνης η αξιολόγηση του αιτήματος του κ. Ρούτσι, και των άλλων γονιών, και ότι δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτή.

Προβληματισμός σε «γαλάζια» στελέχη

«Γαλάζια» στελέχη ζητούν να εξεταστεί κάθε περιθώριο για πολιτική λύση, χωρίς όμως να είναι σε θέση να προτείνουν κάτι που θα ικανοποιούσε τους συγγενείς και θα ήταν συμβατό με τις επιταγές της Δικαιοσύνης.

Η θέση του Αρείου Πάγου

Ήδη από την Τρίτη, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου απέρριψε το ενδεχόμενο εκταφής για τοξικολογικές εξετάσεις, με το σκεπτικό ότι το θέμα του ξυλολίου έχει λήξει.

«Η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Η ανάκριση έχει κλείσει με νόμιμο τρόπο και βρίσκεται σε πρόεδρο εφετών. Σε αυτή την περίπτωση το αίτημα αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλιο και άλλες ουσίες. Τέτοια αιτήματα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έχουν απαντηθεί, άρα δεν μπορούμε να επανέλθουμε επ’ αυτών» δήλωσε κατηγορηματικά η κ. Αναστασία Παπαδοπούλου.

«Εκταφή γίνεται σε 3 χρόνια, αλλά όχι στα πλαίσια της ανάκρισης. Ζητούν μια ανακριτική πράξη. Θα πρέπει να το ζητήσει η πρόεδρος Εφετών» πρόσθεσε, εκτιμώντας και η ίδια ότι «κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αίτημα εκταφής για τη διερεύνηση τυχόν ουσιών (ξυλόλιο κλπ) μπορεί να υποβληθεί ξανά στο ακροατήριο, κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ανησυχία για το πολιτικό κόστος

Σε κάθε περίπτωση, το Μέγαρο Μαξίμου, δεν θέλει να έρθει σε «μετωπική σύγκρουση» με τους συγγενείς των θυμάτων, που ψάχνουν το δίκιο τους, και γνωρίζει πολύ καλά, από την εποχή των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη, ότι αυτή η υπόθεση έχει πολιτικό κόστος.

Κι αυτή τη στιγμή το βασικό «όπλο» που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση, είναι η συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. «Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη» είναι η σταθερή θέση της.