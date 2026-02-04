Η κυβέρνηση καρατόμησε τους επικεφαλής του ΟΣΕΘ μετά το μπαράζ περιστατικών με φωτιές σε λεωφορεία

Τις παραιτήσεις των Γιάννη Τόσκα και Γιάννη Καλογερούδη από τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου, αντίστοιχα, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) ζήτησε την Τετάρτη (04.02.2026) η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θεωρεί ότι οι επικεφαλής του ΟΣΕΘ δεν έδειξαν τα απαιτούμενα αντανακλαστικά μετά τα διαδοχικά περιστατικά με τα αναφλεγόμενα αστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη το τελευταία διάστημα.