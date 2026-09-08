Σε ρυθμούς ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ: Μετά την Κρήτη, πρόσω ολοταχώς για Θεσσαλονίκη

Από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, για τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που έχοντας ζήσει «μεγάλες στιγμές» την προηγούμενη εβδομάδα στο νησί – προπύργιο για το κόμμα τους, ανεβαίνουν τώρα στη Βόρεια Ελλάδα, για να κάνουν περίπου το ίδιο, ήτοι να τη γυρίσουν για να πείσουν όσους περισσότερους μπορούν να τους εμπιστευθούν με στόχο την πολιτική αλλαγή.

Σήμερα κιόλας, ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι αρμόδιοι τομεάρχες Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρις Κουκουλόπουλος και Γιώργος Νικητιάδης, θα έχουν συνάντηση με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη, αρχικά μόνο με εκείνους της πόλης και αμέσως μετά με τους αντίστοιχους της Δυτικής, της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας. Στόχος, να ακούσουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα της κάθε περιοχής και τις λύσεις που προτείνουν οι καθ’ ύλην ενδιαφερόμενοι, προκειμένου ό,τι είναι εφικτό, να προστεθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, πιθανώς δε και στις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη το ερχόμενο Σάββατο.

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Μέχρι αυτή την ώρα, πάντως, σειρά στελεχών, αλλά και κεντρικά η Χαριλάου Τρικούπη, απαντούν σε μία προς μία τις αποστροφές του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ, αλλά και στα θέματα που εκείνη δημιούργησε. Είναι ενδεικτικό ότι στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ έχουν κοινή ατζέντα σε κάποια πράγματα, από τον 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, που… δεν θέλουν να δώσουν, την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας που δεν επιθυμούν να συμβεί, τους κανόνες που δε θέλουν να βάλουν για τα funds και της μείωσης που δε θέλουν να κάνουν στον φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Είναι αυτό που ως τώρα περιέγραφαν ως τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και τώρα, με τη ρητορική της ΔΕΘ, περιγράφουν ως «δίδυμα φεγγάρια», όταν αναφέρονται στη ΝΔ και την ΕΛ.Α.Σ. με την έννοια ότι η ύπαρξη του ενός κόμματος προϋποθέτει την ύπαρξη του άλλου, και πάντως την προβολή του ως αντιπάλου του.

Όσον αφορά σε αυτή καθεαυτή την κριτική σε όσα είπε ο πρωθυπουργός, στην Χαριλάου Τρικούπη μιλούν για μία κυβέρνηση που δεν άφησε κανένα αναπτυξιακό αποτύπωμα, διερωτώμενοι αν εννοεί ο πρωθυπουργός ότι αίφνης θα κάνει όσα δεν έκανε επί οκταετία. Θυμίζουν για παράδειγμα ότι η χώρα μας είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη μετά από επτά χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, ότι έχουμε ανάπτυξη που δεν υπερέβη ποτέ το 3% όταν αντιστοίχως Ισπανία και Ολλανδία έφτασαν στο 7%, χωρίς να λάβουν τα δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ αναρωτιούνται ακόμα αν ο πρωθυπουργός έβγαλε «κίτρινη κάρτα» στον εαυτό του, όταν ο ΕΛΓΑ υπήρχε στο πρόγραμμα της ΝΔ ήδη από το 2019 και τελικά μεσολάβησε και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ΠΑΣΟΚ, τέλος, απαντούν και στα περί κυβέρνησης ηττημένων, ένα σενάριο στο οποίο ο πρωθυπουργός απάντησε με την ευχή του για «καλή τύχη». Μιλώντας για τα μετεκλογικά σενάρια συνεργασίας, εξηγούν ότι «ή θα έχουμε κυβέρνηση της ΝΔ σε συνεργασία με τον κ. Σαμαρά, την κ. Λατινοπούλου και τον κ. Βελόπουλο», τους οποίους και χαρακτηρίζουν «σπλάχνα» της ΝΔ, «ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και κάποιο άλλο κόμμα που θα στηρίξει το πρόγραμμά μας».

Ένα πρόγραμμα πάντως, του οποίου τα βασικά οικονομικά στοιχεία, θα παρουσιαστούν αναλυτικά το Σάββατο και θα εξειδικευτούν ακόμα περισσότερο, την Κυριακή, στη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην οποία και είναι προετοιμασμένος να απαντήσει επί παντός επιστητού και πάντως επί της κοστολόγησης των προτάσεων που θα κάνει.