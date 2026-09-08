Αντώνης Σαμαράς: «Καταγάλανα» τα ψηφοδέλτιά του – Ντινόπουλος, Σαλμάς, Παναγιωτόπουλος και Τζαβάρας στο υπό ίδρυση κόμμα

Μπορεί η ημερομηνία για την ίδρυση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά να είναι ακόμη «γρίφος» – με τους περισσοτέρους να «στοιχηματίζουν» ότι όσο απομακρύνεται η ημερομηνία των εκλογών, απομακρύνεται και η ανακοίνωση του – όμως ο πρώην πρωθυπουργός έχει δρομολογήσει τα πάντα. Ακόμη και τα ψηφοδέλτια φέρεται να έχουν «κλειδώσει» στη συντριπτική τους πλειοψηφία και να είναι «καταγάλανα».

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν βιάζεται, αντίθετα από τους υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στο νέο κόμμα, πολλοί εκ των οποίων έχουν ήδη αρχίσει τις επαφές για τον «σταυρό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προέρχονται κυρίως από το «γαλάζιο στρατόπεδο», κάποιοι εξ αυτών υπήρξαν υπουργοί, όχι μόνο στην κυβέρνηση Σαμαρά αλλά και του Κώστα Καραμανλή, βουλευτές ή πρωτοκλασάτα στελέχη στη ΝΔ, έχουν ακόμη επαφές με το πρώην εκλογικό τους κοινό και πάντως σήμερα βρίσκονται απέναντι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Έτοιμοι να «συστρατευτούν» στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ φέρονται να είναι ο Αργύρης Ντινόπουλος (πρώην υπουργός και βουλευτής), ο Πάνος Παναγιωτόπουλος (πρώην υπουργός στις κυβερνήσεις Καραμανλή και Σαμαρά) και βουλευτής), ο Κώστας Τζαβάρας (πρώην υπουργός και βουλευτής) ο Θανάσης Σκορδάς (πρώην υφυπουργός και Γενικός διευθυντής της Ν.Δ. επί Αντ. Σαμαρά), ενώ ο Μάριος Σαλμάς, πρώην υπουργός στις κυβερνήσεις Σαμαρά και Καραμανλή, ανεξάρτητος σήμερα, βουλευτής, και στέλεχος στο προηγούμενο κόμμα Σαμαρά, την Πολιτική Άνοιξη, είναι ένας από τους πρώτους που στήριξαν τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Μεσσήνιο πολιτικό.

«Δε βιαζόμαστε!»

«Τι φαντάστηκε ο Μητσοτάκης, επειδή μας διέγραψε θα σταματήσουμε να μαχόμαστε; – Δεν βιαζόμαστε!» δήλωσε ο Μ. Σαλμάς (Ant1), κάνοντας σαφές ότι είναι «έτοιμος» να συμμετάσχει στο νέο κόμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Αντώνης Σαμαράς ίσως αναγνώρισε ένα λάθος που έκανε στην παράταξη. Που στήριξε τον Μητσοτάκη για αρχηγό και τον έκανε υπουργό του και σήμερα έχει τη ΝΔ στο 22- 23%» πρόσθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής, μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη συνέντευξη τύπου στη Δ.Ε.Θ. και τη «μονομαχία» Μητσοτάκη – Σαμαρά που ακολούθησε.

Έτοιμοι για εκλογική «μάχη»

Κοντά στον πρώην πρωθυπουργό βρίσκεται και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ και υπουργός, Κώστας Μαρκόπουλος.

«Κλειδωμένες» φαίνεται ότι είναι και οι υποψηφιότητες του πρώην βουλευτή της ΝΔ Στέργιου Γιαννάκη στην Πρέβεζα, αλλά και του επίσης πρώην βουλευτή Ζήση Τζηκαλάγια στην Καστοριά.

Επίσης του πρώην Ευρωβουλευτή Μανώλη Αγγελάκα αλλά του Δημήτρη Πανοζάχου, «γαλάζιου» κομματικού στελέχους στη Θεσσαλονίκη, με στενές σχέσεις με τον Κώστα Καραμανλή.

«Έδωσαν τα χέρια»;

Επίσης, για το ψηφοδέλτιο της Α΄ Αθηνών φέρεται να έχουν «δώσει τα χέρια», ο πρώην βουλευτής και υπουργός, ο πανεπιστημιακός Γιώργος Φορτσάκης και η πρώην Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, αλλά και η πρώην βουλευτής Φεβρωνία Πατριανάκου για τη Λακωνία.

Για τον Αργολίδα ακούγεται το όνομα του αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Στενοχωρίτη.

Επαφές φέρεται να έχουν γίνει και με μέλη της «Πρωτοβουλίας των 91», όπως ο Γιάννης Μάζης (εκ των ιδρυτικών στελεχών της Κίνησης), ο οποίος επιθυμεί να ηγηθεί του ψηφοδελτίου Επικρατείας, ο Γιώργος Αϋφαντής (πρώην διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα) και ο εκπαιδευτικός Μελέτης Μελετόπουλος.

«Πυρήνες» παντού

Συνομιλητές του Α. Σαμαρά επιβεβαιώνουν ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειών και των νομών της χώρας έχουν οργανωθεί ήδη «πυρήνες», ενώ σε κάποιους νομούς τα ψηφοδέλτια έχουν σχεδόν «κλείσει», όπως αυτά της Λάρισας – όπου ο Α. Σαμαράς, μεταξύ άλλων, έχει προσεγγίσει τον αγροτοσυνδικαλιστή Σωκράτη Αλειφτήρα (ο οποίος αποχώρησε από την Πλεύση Ελευθερίας), της Αχαΐας και της Ηλείας, όπου «τοποτηρητής» είναι ο Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος προορίζεται για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του υπό ίδρυση κόμματος.

Τις επαφές στη Βόρεια Ελλάδα – όπου η Ν.Δ. έχει σημαντικές διαρροές προς τα κόμματα της «δεξιάς πολυκατοικίας» – συντονίζει ο επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του Α. Σαμαρά, Άκης Γεροντόπουλος.