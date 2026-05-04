Η ΝΔ έτοιμη να απορρίψει την πρόταση προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ για Λιβανό και Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπενθυμίζεται ότι η Φωτεινή Αραμπατζή είχε ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής για την περίπτωσή της, σε αντίθεση με τον Σπήλιο Λιβανό που δεν είχε διατυπώσει αντίστοιχο αίτημα
Σπήλιος Λιβανός και Φωτεινή Αραμπατζή
Στην αλλαγή στάσης προσανατολίζεται η ΝΔ σχετικά με το αίτημα που κατέθεσε την Παρασκευή το ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, με στόχο τη διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η ΝΔ ετοιμάζεται να απορρίψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, χωρίς να προχωρήσει σε κατάθεση δικής της πρότασης, είτε για Προανακριτική είτε για Εξεταστική Επιτροπή, σε αντίθεση με ό,τι είχε για τους προηγούμενους βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η συγκρότηση Προανακριτικής καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών, την οποία η αντιπολίτευση δεν διαθέτει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η στάση αυτή φέρεται να διαμορφώθηκε έπειτα από συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, με δύο βασικά κριτήρια. Πρώτον, από την αξιολόγηση της δικογραφίας προκύπτει ότι τα στοιχεία που αφορούν τους δύο πρώην υπουργούς κρίνονται ανεπαρκή. 

Ειδικά για τον Σπήλιο Λιβανό, επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνεται άμεσα σε συνομιλίες, αλλά αναφορές γίνονται σε συνεργάτες του. Δεύτερον, στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμάται ότι πρέπει να τεθούν όρια στην πρακτική της οριζόντιας αποδοχής αιτημάτων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτημα που έχει απασχολήσει εδώ και καιρό εσωτερικά.

Παράλληλα, η στάση αυτή συνδέεται και με την προσδοκία ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δικογραφίες το επόμενο διάστημα στο ίδιο πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Φωτεινή Αραμπατζή είχε ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής για την περίπτωσή της, σε αντίθεση με τον Σπήλιο Λιβανό που δεν είχε διατυπώσει αντίστοιχο αίτημα.

Σε προεκλογική τροχιά το ΠΑΣΟΚ: Επίθεση στη ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, «Σπίτι μου ΙΙ» και τραπεζικά
Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν να ρωτούν αν θα απορρίψει η κυβέρνηση την πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής που κατέθεσε η «πράσινη ΚΟ» για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή
Νίκος Ανδρουλάκης
Μήνας «φωτιά» ο Μάιος για τη ΝΔ: Το συνέδριο, οι γκρίνιες και τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού
Ο Μάιος εκτιμάται από κυβερνητικά στελέχη ότι είναι ορόσημο για τη… φυγή προς τα μπρος του κυβερνώντος κόμματος και προσδοκούν και σε αλλαγή της δημοσκοπικής εικόνας για τη ΝΔ
O Κυριάκος Μητσοτάκης
Άκης Σκέρτσος: Παντελώς ανυπόστατο το πρωτοσέλιδο της Εστίας για συναντήσεις μου με τον Γιάννη Στουρνάρα
«Ο κ. Κοττάκης αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια εξυφαίνοντας ιστορίες επιστημονικής φαντασίας», σχολιάζει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας
Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος
Μαρινάκης για παγκόσμια μέρα Ελευθερίας του Τύπου: «Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ενίσχυση θεσμών, η κατοχύρωση πολυφωνίας και η βελτίωση των ΜΜΕ»
Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στους τέσσερις άξονες στους οποίους βασίζεται ένα πλέγμα παρεμβάσεων που όπως είπε αλλάζει το τοπίο στα ΜΜΕ, και παρουσίασε αναλυτικά το κυβερνητικό έργο στο χώρο του Τύπου
Ο Παύλος Μαρινάκης 8
Δενδρινού και Βαρβιτσιώτη σε Τσιπρα: Μάλλον δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο μας – Δεν συσχετίσαμε ποτέ Πρέσπες με συντάξεις
Οι 2 δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ τονίζουν ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της περιόδου 2015 και όχι σε δημοσιογραφικές κρίσεις
Οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ, Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού
27
Δημοσκόπηση Marc: Ακρίβεια και νέα κόμματα αλλάζουν τις ισορροπίες – Μάχη για τη δεύτερη θέση θα δώσουν Τσίπρας και Καρυστιανού
Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης η Βουλή θα μπορούσε να είναι επτακομματική ή ακόμη και εννεακομματική, ανάλογα με τις εξελίξεις των επόμενων μηνών
καλπη 18
