Η ΝΔ έτοιμη να απορρίψει την πρόταση προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ για Λιβανό και Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην αλλαγή στάσης προσανατολίζεται η ΝΔ σχετικά με το αίτημα που κατέθεσε την Παρασκευή το ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, με στόχο τη διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η ΝΔ ετοιμάζεται να απορρίψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, χωρίς να προχωρήσει σε κατάθεση δικής της πρότασης, είτε για Προανακριτική είτε για Εξεταστική Επιτροπή, σε αντίθεση με ό,τι είχε για τους προηγούμενους βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η συγκρότηση Προανακριτικής καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών, την οποία η αντιπολίτευση δεν διαθέτει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η στάση αυτή φέρεται να διαμορφώθηκε έπειτα από συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, με δύο βασικά κριτήρια. Πρώτον, από την αξιολόγηση της δικογραφίας προκύπτει ότι τα στοιχεία που αφορούν τους δύο πρώην υπουργούς κρίνονται ανεπαρκή.

Ειδικά για τον Σπήλιο Λιβανό, επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνεται άμεσα σε συνομιλίες, αλλά αναφορές γίνονται σε συνεργάτες του. Δεύτερον, στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμάται ότι πρέπει να τεθούν όρια στην πρακτική της οριζόντιας αποδοχής αιτημάτων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτημα που έχει απασχολήσει εδώ και καιρό εσωτερικά.

Παράλληλα, η στάση αυτή συνδέεται και με την προσδοκία ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δικογραφίες το επόμενο διάστημα στο ίδιο πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Φωτεινή Αραμπατζή είχε ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής για την περίπτωσή της, σε αντίθεση με τον Σπήλιο Λιβανό που δεν είχε διατυπώσει αντίστοιχο αίτημα.