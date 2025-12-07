Πολιτική

Η πλευρά Τσίπρα απαντά στα σχόλια για τον εξώστη: Προσπαθούν να πετάξουν «τη μπάλα στην εξέδρα», το θέμα δεν είναι οι ηγεσίες

«Άλλωστε στην κοινωνία, στους πολίτες που σηκώνουν τα βάρη της σημερινής πολιτικής και όχι στις ηγεσίες των κομμάτων, απευθύνεται η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα»
Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Πέτρος Κόκκαλης στην πρώτη σειρά του εξώστη / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSΙ

Στις αντιδράσεις που έχει ξεσηκώσει το βιβλίο Αλέξη Τσίπρα και η παρουσίασή του απαντά η πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, σχολιάζοντας με καυστικό τρόπο τα όσα ακούστηκαν για τον εξώστη και την παρουσία εκεί πρώην συντρόφων του και ηγετικών στελεχών της Αριστεράς.

«Η “πέτρα” που έριξε ο Τσίπρας έβαλε τέλος στη στασιμότητα του πολιτικού βάλτου, ανοίγοντας τη συζήτηση για μια νέα μεταπολίτευση, κομβικό στοιχείο της οποίας είναι η επανίδρυση, η ανασύνθεση, η επιστροφή, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, όχι με όρους συναλλαγής και συγκολλήσεων, αλλά “από τα κάτω”» σημειώνουν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως: «Άλλωστε στην κοινωνία, στους πολίτες που σηκώνουν τα βάρη της σημερινής πολιτικής και όχι στις ηγεσίες των κομμάτων, απευθύνεται η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Μια πρόταση βαθιά και ουσιαστικά ενωτική, έξω από συμβατικούς υπολογισμούς κορυφών, που μπορεί να δώσει ελπίδα και προοπτική στη χειμαζόμενη προοδευτική πλειοψηφία. Και που η τοποθέτηση απέναντί της θα κρίνει πολλά για πολλούς».

«Πίσω από την αντιφατική προπαγάνδα που τη μια μιλούσε για ‘reunion του παλιού ΣΥΡΙΖΑ’, και την άλλη για ‘εξορία του παλιού ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη’, κρύβεται η αμηχανία όσων επιμένουν και επενδύουν σε ένα σύστημα διαφθοράς και μια πολιτική φθοράς και κοινωνικής παράλυσης» σημειώνουν. 

«Η προπαγανδιστική κατασκευή, που αγνοεί τις δεκάδες χιλιάδες των πολιτών που συμμετείχαν στην εκδήλωση του Παλλάς, ζωντανά ή από τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο, και επιμένει να εστιάζει σε προσωπικές στρατηγικές και ιδιοτέλειες, δεν είναι παρά μια ακόμη αγωνιώδης προσπάθεια να πετάξουν “τη μπάλα στην εξέδρα”. Να ευτελίσουν τη συζήτηση σε κουτσομπολιό και μίζερη διεκδίκηση θέσεων – αυτά δηλαδή ακριβώς που για τον Τσίπρα παράγουν και αναπαράγουν τη σημερινή απογοητευτική εικόνα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Και απομακρύνουν τους πολίτες από την πολιτική» προσθέτουν. 

Το θέμα για τον Τσίπρα, σημειώνουν, δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες: «Ούτε έχει πρόθεση και διάθεση να απαξιώσει, να νουθετήσει, και πολύ περισσότερο να επιβάλει σ’ αυτές τις απόψεις του. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων, είτε ανήκουν σε συγκεκριμένους κομματικούς σχηματισμούς, είτε έχουν γυρίσει την πλάτη τους σ’ αυτούς».

