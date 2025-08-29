Πολιτική

Η Σέβη Βολουδάκη καταγγέλλει ότι βανδάλισαν για δεύτερη φορά το πολιτικό της γραφείο – «Δεν θα με κάνουν να σταματήσω»

Όπως είπε στη Βουλή η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου άγνωστοι βανδάλισαν το πολιτικό της γραφείο και την απείλησαν γράφοντας στον τοίχο «έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με όσους συγκαλύπτουν»
Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη
Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ EUROKINISSI

«Τέτοιες ενέργειες δεν θα με κάμψουν, δεν θα με κάνουν να σιωπήσω, ούτε να σταματήσω» ήταν το σαφές μήνυμα που έστειλε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη από τη Βουλή, «το σπίτι της Δημοκρατίας μας», όπως είπε,  σε εκείνους που χθες για δεύτερη φορά βανδάλισαν το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά και την απείλησαν γράφοντας στον τοίχο «έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με όσους συγκαλύπτουν».

Η Σέβη Βολουδάκη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης στη Βουλή που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση της πολιτικής των επιστροφών κατήγγειλε τον βανδαλισμό στο πολιτικό της γραφείο στα Χανιά και δήλωσε πως τέτοιες πράξεις δεν μπορούν να την κάμψουν από το να ενεργεί σύμφωνα με όσα πιστεύει και για τα οποία την εξέλεξε ο λαός των Χανιών.

Την αποδοκιμασία εκ μέρους όλης της Επιτροπής σε τέτοιες ενέργειες εξέφρασε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναστάσιος Μπαρτζώκας.

