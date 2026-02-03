Η Χριστίνα Αλεξοπούλου ζήτησε συγγνώμη για τη φράση «το τζάμπα πέθανε»: «Δεν αναφερόμουν στους εκπαιδευτικούς»

Σε αναδίπλωση υποχρεώθηκε η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η φράση της «το τζάμπα πέθανε».

Η βουλευτής της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 σημείωσε πως: «Αν προκάλεσα το κοινό αίσθημα ζητάω συγγνώμη, σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμουν στους εκπαιδευτικούς αλλά στη ρητορική της αντιπολίτευσης».

Παραδέχθηκε ότι «ήταν προβληματικός ο τρόπος που το εξέφρασα αλλά αλίμονο αν είμαι πολιτικό τέρας που δεν καταλαβαίνω τους πολίτες και την οικογένειά μου. Στην πραγματικότητα αναφερόμουν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα η αντιπολίτευση, τη λογική του του “λεφτά υπάρχουν”. Σε αυτή αναφέρθηκα, δεν θα μπορούσα να αναφερθώ στους συμπολίτες μου που γνωρίζω πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα, και η αδερφή μου γιατρός σε νησί είναι».

«Δεν είμαι ένας κυνικός άνθρωπος, είναι προφανές ότι απευθυνόμουν στη ρητορική της αντιπολίτευσης του να δώσουμε και άλλα ασχέτως αν υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Για να έχει κάτι τόση αντίδραση, προφανώς θα μπορούσα να το πω διαφορετικά» κατέληξε η πρώην υπουργός.

Σημειώνεται πως η επίμαχη δήλωση της κ. Αλεξοπούλου έγινε στην εκπομπή «Talk» όταν κλήθηκε να απαντήσει σε σχετικό ερώτημα του δημοσιογράφου για το πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα να πληρώσει ενοίκιο 400 ευρώ και να τα βγάλει πέρα: «Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;», ακούστηκε να λέει η βουλευτής, με τον παρουσιαστή να κάνει τον σταυρό του.

«Εσείς τι υπονοείτε; Ότι θα μπορούσε (η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα, που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσαν μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ, που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», ακούστηκε να λέει στη συνέχεια.