Η Ζέττα Μακρή έσπασε το πόδι της: Η επέμβαση και η ανάρτηση από το κρεβάτι του πόνου

Ένα ατύχημα είχε πρόσφατα η Ζέττα Μακρή, για το οποίο η βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, αναγκάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο λόγος για ένας σπάσιμο στο πόδι, όπως αποκάλυψε η ίδια η Ζέττα Μακρή, το Σάββατο (30.01.2025). Η βουλευτής ανέβασε μία φωτογραφία της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τον μεγάλο γύψο που φέρει στο δεξί της πόδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, η βουλευτής Μαγνησίας ανέβασε μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, στην οποία κάθεται στο δωμάτιο του νοσοκομείου, φορώντας μία άνετη, φαρδιά και πολύχρωμη πουκαμίσα.

«Περαστικά μου!», έγραψε στην ανάρτησή της η Ζέττα Μακρή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zetta M. Makri (@zettamakri)

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής Μαγνησίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, η οποία ήταν επιτυχής και στη συνέχεια φόρεσε γύψο στο πόδι,