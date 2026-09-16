Ο Γιώργος Μυλωνάκης στη Βουλή για πρώτη φορά μετά την περιπέτεια με την υγεία του – Η θερμή χειραψία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στην Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το παρών σήμερα Τετάρτη (16.9.26) ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, για πρώτη φορά μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε.
Ο Γιώργος Μυλωνάκης εισήλθε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, όπου από το πρωί είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τον Γιώργο Μυλωνάκη καλωσόρισαν στην αίθουσα ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Γιάννης Μπούγας.
Ο Γιώργος Μυλωνάκης, που κάθισε στα υπουργικά έδρανα, είχε θερμή χειραψία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο πρωθυπουργός εισήλθε στην αίθουσα.
Η στιγμή είχε ξεχωριστό βάρος, καθώς ο πρωθυπουργός είχε βρεθεί από την πρώτη ημέρα στο πλευρό του στενού του συνεργάτη, όταν εκείνος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό».
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Απριλίου ο Γιώργος Μυλωνάκης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου.
Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε επέμβαση, ενώ στη συνέχεια νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.
Ακολούθησαν 26 δύσκολες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μέχρι τις 11 Μαΐου, όταν η βελτίωση της κλινικής του εικόνας επέτρεψε την έξοδό του από τη ΜΕΘ και τη μετάβασή του στο επόμενο στάδιο της αποκατάστασης.
Στις 4 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια πολιτική εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ενώ λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε στο Μέγαρο Μαξίμου και συμμετείχε ξανά στον «πρωινό καφέ».