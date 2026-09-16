Ο Γιώργος Μυλωνάκης στη Βουλή για πρώτη φορά μετά την περιπέτεια με την υγεία του – Η θερμή χειραψία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στην Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το παρών σήμερα Τετάρτη (16.9.26) ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, για πρώτη φορά μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε. Ο Γιώργος Μυλωνάκης εισήλθε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, όπου από το πρωί είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τον Γιώργο Μυλωνάκη καλωσόρισαν στην αίθουσα ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Γιάννης Μπούγας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, που κάθισε στα υπουργικά έδρανα, είχε θερμή χειραψία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο πρωθυπουργός εισήλθε στην αίθουσα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI