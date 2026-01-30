Πολιτική

Ίμια, τριάντα χρόνια μετά: Η πολιτική διαχείριση μιας κρίσης που αναδιαμόρφωσε τις ισορροπίες στο Αιγαίο

Ίμια
Βάσω Δελημήτρου

Τριάντα χρόνια μετά, η κρίση των Ιμίων εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όχι μόνο επειδή έφερε Ελλάδα και Τουρκία στο κατώφλι της ένοπλης σύγκρουσης και συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωση των αξιώσεων της Άγκυρας στο Αιγαίο, αλλά κυρίως επειδή αποκάλυψε τα όρια, τις αντιφάσεις και τις αδυναμίες της πολιτικής διαχείρισης μιας εθνικής κρίσης.

Η κρίση των Ιμίων δεν κρίθηκε μόνο στο πεδίο. Κρίθηκε, πρωτίστως, πίσω από κλειστές πόρτες: σε πολύωρες συσκέψεις, σε τηλεφωνικές γραμμές που δεν έκλειναν ποτέ, σε πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν –ή δεν ελήφθησαν– υπό το βάρος του φόβου μιας γενικευμένης σύγκρουσης με την Τουρκία και του ενδεχομένου μεταβολής του status quo στο Αιγαίο.

Όλα ξεκίνησαν στις 25 Δεκεμβρίου 1995, όταν το τουρκικό φορτηγό πλοίο Φιγκέν Ακάτ προσάραξε σε αβαθή ύδατα κοντά στην Μικρή Ίμια (Ανατολική) και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Το Λιμεναρχείο Καλύμνου –το πλησιέστερο στην περιοχή– διέθεσε ρυμουλκό για να αποκολλήσει το τουρκικό πλοίο, αλλά ο πλοίαρχος αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε τουρκική περιοχή, επομένως η ελληνική πλευρά ήταν αναρμόδια και η τουρκική θα έπρεπε να αναλάβει.

26 Δεκεμβρίου 1995: Το Λιμεναρχείο Καλύμνου ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών και αυτό με τη σειρά του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ότι αν δεν παρέμβει ρυμουλκό, το τουρκικό πλοίο θα κινδυνεύσει.

27 Δεκεμβρίου 1995: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ενημερώνει την ελληνική πρεσβεία ότι, ανεξαρτήτως του ποιος θα ανελάμβανε τη διάσωση του πλοίου, υπήρχε θέμα γενικότερα.

28 Δεκεμβρίου 1995: Δύο ελληνικά ρυμουλκά αποκολλούν το τουρκικό φορτηγό και το οδηγούν στο λιμάνι Κιουλούκ της Τουρκίας. Το πρωί της ίδιας μέρας ένα τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος συντρίβεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στην περιοχή της Λέσβου, ύστερα από εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Με ελληνική βοήθεια, ο Τούρκος πιλότος διασώζεται.

Ίμια
Ίμια (EUROKINISSI)

29 Δεκεμβρίου 1995: Το τουρκικό ΥΠΕΞ εκμεταλλεύεται την κατάσταση και επιδίδει ρηματική διακοίνωση στην Αθήνα, στην οποία αναφέρεται ότι οι βραχονησίδες Ίμια είναι καταχωρισμένες στο κτηματολόγιο Μουγκλά του νομού Μπουντρούμ (Αλικαρνασσού) και ανήκουν στην Τουρκία.

9 Ιανουαρίου 1996: Το ελληνικό ΥΠΕΞ απαντά με καθυστέρηση στην Άγκυρα, απορρίπτοντας τη διακοίνωση.

15 Ιανουαρίου 1996: Ο Ανδρέας Παπανδρέου, από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, υπογράφει την επιστολή παραίτησής του από την πρωθυπουργία. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε φάση εσωτερικής αναδιάταξης.

16 Ιανουαρίου 1996: Το ΥΠΕΞ  αντιλαμβανόμενο το παιγνίδι των Τούρκων, ζητά αυξημένα μέτρα επαγρύπνησης στην περιοχή των Ιμίων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

18 Ιανουαρίου του 1996: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εκλέγει νέο πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας υπό συνθήκες έντονου παρασκηνίου και δύσκολων πολιτικών ισορροπιών.

Η νέα κυβέρνηση ψάχνει τον βηματισμό της, ενώ η κρίση λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις.

Οι Έλληνες που πήγαν στα Ίμια κι έστησαν ελληνικές σημαίες
Έλληνες που πήγαν στα Ίμια και ύψωσαν ελληνικές σημαίες, λίγες ημέρες πριν την κρίση (EUROKINISSI)

26 Ιανουαρίου 1996: Ο δήμαρχος Καλύμνου, Δημήτρης Διακομιχάλης, θορυβημένος από το γεγονός της αμφισβήτησης της ελληνικότητας των Ιμίων, υψώνει την ελληνική σημαία σε ένα από τα δύο νησιά, συνοδευόμενος από τον αστυνομικό διευθυντή Καλύμνου, τον ιερέα και δύο κατοίκους του νησιού.

27 Ιανουαρίου 1996: Δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας «Χουριέτ» στη Σμύρνη μεταβαίνουν με ελικόπτερο στη Μεγάλη Ίμια. «Καταδρομικά» - χωρίς να σβήσει η μηχανή του ελικοπτέρου και με τον έλικα να γυρίζει - δημοσιογράφοι και εικονολήπτης πήδηξαν στο έδαφος και κινήθηκαν αστραπιαία προς τον ιστό. Υποστέλλουν την ελληνική σημαία και υψώνουν την τουρκική. Η όλη επιχείρηση βιντεοσκοπείται και προβάλλεται από το τηλεοπτικό κανάλι της «Χουριέτ» ενώ η εφημερίδα κυκλοφόρησε με τον πρωτοσέλιδο τίτλο «Πόλεμος σημαιών».

Στα ΜΜΕ των δύο χωρών επικρατεί πολεμικό ντελίριο. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως ακόμα και ενώσεις συντακτών της Τουρκίας καταδίκασαν την πρωτοβουλία των δημοσιογράφων της «Χουριέτ», καλώντας τους Τούρκους αλλά και τους Έλληνες συναδέλφους τους να μην ενεργούν αντίθετα προς τις αρχές και τους στόχους της δημοσιογραφίας, με συνέπεια την αύξηση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών για λόγους κυκλοφορίας και τηλεθέασης.

Δύο δημοσιογράφοι της τουρκικής εφημερίδας «Hurriyet» αφαιρούν την ελληνική σημαία από την ανατολική Ίμια στις 27 Ιανουαρίου 1996
Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι που κατέβασαν την ελληνική σημαία (EUROKINISSI)

28 Ιανουαρίου 1996: Το ταχύ περιπολικό «Αντώνιος» αφαιρεί την τουρκική και επαναφέρει την ελληνική, χωρίς να έχει αυτή την οδηγία. Η εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Γεράσιμου Αρσένη ήταν να αφαιρεθεί η τουρκική σημαία. Και σε αυτό το σημείο διακρίνεται το «κενό» επικοινωνίας ανάμεσα σε πολιτικούς και στρατιωτικούς πρωταγωνιστές.

Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνειδητοποιούν ότι η νέα ελληνική σημαία τοποθετήθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις, επομένως θα έπρεπε να προσφερθεί φύλαξη στη σημαία. Σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο που αποκάλυψε η εφημερίδα «Καθημερινή», στις 20:50 εκείνης της Κυριακής αποβιβάστηκαν στην ανατολική Ίμια επτά βατραχάνθρωποι για να φρουρήσουν τη σημαία. Στις 6 το πρωί της Δευτέρας 29 Ιανουαρίου επιβιβάστηκαν εκ νέου στην κανονιοφόρο «Πυρπολητής» και επέστρεψαν στην Κάλυμνο. Στις 08:25 ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Χρήστος Λυμπέρης διέταξε το ΓΕΝ να αποβιβάσει και πάλι βατραχανθρώπους στα Ίμια, κάτι το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 10:45.

Είχε πλέον ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση που θα οδηγούσε σε μια τραγωδία.

Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι που κατέβασαν την ελληνική σημαία

29 Ιανουαρίου 1996: Ο νέος πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, στις προγραμματικές του δηλώσεις στη Βουλή, στέλνει μήνυμα προς τη Τουρκία, ότι σε οποιαδήποτε πρόκληση η Ελλάδα θα αντιδράσει άμεσα και δυναμικά. Η πρωθυπουργός της Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ, ζητά διαπραγματεύσεις για το καθεστώς των βραχονησίδων του Αιγαίου. Τουρκικά πολεμικά παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα και πλησιάζουν τα Ίμια. Γίνονται διαβήματα από την Ελλάδα σε Ε.Ε. και ΗΠΑ.

30 Ιανουαρίου 1996: Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Του εκφράζει την ελληνική θέση ότι η χώρα μας δεν επιθυμεί την ένταση, αλλά εφόσον προκληθεί θα αντιδράσει δυναμικά. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να αποσύρει το άγημα, όχι όμως και την ελληνική σημαία. Στα Ίμια σπεύδουν τα πολεμικά πλοία «Ναβαρίνον» και «Θεμιστοκλής». Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δηλώνει ότι υπάρχουν και άλλα νησιά του Αιγαίου με ασαφές νομικό καθεστώς και δεν αποδέχεται την ελληνική πρόταση (αποχώρηση του αγήματος, όχι και της σημαίας).

31 Ιανουαρίου 1996: Τα γεγονότα εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς. Στα Ίμια, Ελλάδα και Τουρκία συγκεντρώνουν δυνάμεις, ενώ στην Αθήνα αναλαμβάνονται σημαντικές πρωτοβουλίες.

  • 00:00 Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης συγκαλεί σύσκεψη στο γραφείο του στη Βουλή και ζητεί ενημέρωση για την κατάσταση.
  • 01:40 Στην Αθήνα φτάνει η πληροφορία ότι Τούρκοι κομάντος αποβιβάζονται στη Μικρή Ίμια. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Χρήστος Λυμπέρης ενημερώνει την πολιτική ηγεσία και στη συνέχεια δίνει εντολή στο ΓΕΝ για κατανομή στόχων.
  • 04:30 Ελικόπτερο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απογειώνεται από τη φρεγάτα «Ναβαρίνον» για να επιβεβαιώσει την πληροφορία. Επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες.
  • 04:50 Το πλήρωμα του ελικοπτέρου αναφέρει ότι εντόπισε περί τους 10 Τούρκους κομάντος με τη σημαία τους. Δίνεται εντολή να επιστρέψει στη βάση του. Το ελικόπτερο κατέπεσε κατά την επιστροφή του στη φρεγάτα και τα τρία μέλη του πληρώματος, ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός, σκοτώθηκαν.

Για αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου, έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί αντικρουόμενες εκδοχές. Η επίσημη θέση του ελληνικού κράτους αποδίδει το δυστύχημα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και απώλεια προσανατολισμού από τον πιλότο. Ωστόσο, ευρέως διαδεδομένη παραμένει στην ελληνική κοινή γνώμη η εκτίμηση ότι το ελικόπτερο ενδέχεται να καταρρίφθηκε, είτε από τουρκικές ναυτικές δυνάμεις είτε από Τούρκους κομάντο που είχαν αποβιβαστεί στο νησί. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, το περιστατικό αποσιωπήθηκε σκόπιμα, προκειμένου να μην οδηγηθούν οι δύο χώρες σε γενικευμένη σύρραξη.

Η Αθήνα βρίσκεται ενώπιον του διλήμματος της περαιτέρω κλιμάκωσης και πολέμου με την Τουρκία, που θα μπορούσε να καταλήξει σε αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, ή της αμοιβαίας υποχώρησης και απομάκρυνσης των στρατιωτικών δυνάμεων από τα Ίμια.

  • 06:00 Ο υπουργός Εξωτερικών, Θεόδωρος Πάγκαλος, επικοινωνεί με Αμερικανό ομόλογό του, αρμόδιο για ευρωπαϊκά ζητήματα, Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ. Οι δύο αξιωματούχοι Πάγκαλος και Χόλμπρουκ φτάνουν στην περίφημη συμφωνία «No ships, no troops, no flags» (δηλαδή όχι πλοία, όχι στρατεύματα, όχι σημαίες), ή σε πιο κομψή διπλωματική γλώσσα να ισχύσει το status quo ante. Μέχρι το μεσημέρι της 31ης Ιανουαρίου 1996 τα πλοία, οι στρατιώτες και οι σημαίες είχαν αποσυρθεί από τα Ίμια.
Καραθανάσης, Βλαχάκος, Γιαλοψός
Στιγμιότυπο από την επιμνημόσυνη δέηση για τον υποπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση, τον υποπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και τον αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψό, που σκοτώθηκαν στα Ίμια (EUROKINISSI)

Τα πρόσωπα της κρίσης

Στην αφήγηση των Ιμίων, τα γεγονότα έχουν ημερομηνίες. Οι αποφάσεις, όμως, έχουν πρόσωπα. Πίσω από τα σήματα, τα διαβήματα και τις κινήσεις στο πεδίο, υπήρξαν πολιτικοί και στρατιωτικοί που έδρασαν υπό πίεση, έντονο παρασκήνιο και τον φόβο ότι ένα λάθος βήμα θα άνοιγε τον δρόμο σε γενικευμένη σύρραξη.

Κώστας Σημίτης: Νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, επέλεξε εξαρχής τον δρόμο της αποφυγής σύγκρουσης και της διπλωματικής διευθέτησης. Του αποδίδεται ότι δεν μετέβη στον θάλαμο επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, προτιμώντας να συντονίσει από το γραφείο της Βουλής, με το σκεπτικό –όπως μεταφέρεται– ότι δεν πρέπει να σταλεί μήνυμα κλιμάκωσης προς το εσωτερικό. Για την επιλογή αυτή, ο ίδιος απολογήθηκε αργότερα σε βιβλίο του.

Μία από τις στιγμές που σημάδεψαν την πολιτική του διαδρομή καταγράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1996, όταν, από το βήμα της Βουλής, ο Κώστας Σημίτης ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τον ρόλο τους στην εκτόνωση της κρίσης των Ιμίων. «Η βραχονησίδα Ίμια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Θέλω να ευχαριστήσω τις Ένοπλες Δυνάμεις, την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους», είπε. Από τα έδρανα της αντιπολίτευσης ακούγονταν έντονες αποδοκιμασίες και πολλοί βουλευτές καλούσαν τους συναδέλφους τους της τότε συμπολίτευσης να αντιδράσουν κι εκείνοι.

Πάγκαλος με Παπαντωνίου και Τσοχατζόπουλο
Ο Θεόδωρος Πάγκαλος (αριστερά) με τους Γιάννο Παπαντωνίου και Άκη Τσοχατζόπουλο (ΑΠΕ)

Θόδωρος Πάγκαλος: Ανέλαβε το ΥΠΕΞ μόλις στις 24 Ιανουαρίου, μία εβδομάδα πριν από την κορύφωση της κρίσης. Επικρίθηκε για τη συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της 30ης Ιανουαρίου 1996 στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ωστόσο, ο Κώστας Σημίτης αναφέρει σε βιβλίο του ότι η απόφαση ήταν δική του, ως προσπάθεια να καθησυχαστεί η κοινή γνώμη. Εκείνο που τον ακολούθησε, πάντως, σε όλες τις ιστορικές αναφορές είναι η ατάκα για τη σημαία στα Ίμια – ότι «την πήρε ο αέρας»– στο πλαίσιο της αμερικανικής φόρμουλας «no flags, no ships, no troops».

Γεράσιμος Αρσένης
Ο Γεράσιμος Αρσένης (ΑΠΕ)

Γεράσιμος Αρσένης: Ως υπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής για το ότι δεν επέμεινε η διαχείριση να μεταφερθεί στον θάλαμο επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, όταν αποφασίστηκε η σύσκεψη του ΚΥΣΕΑ να γίνει στη Βουλή, περιορίζοντας –κατά τους επικριτές– την άμεση επιχειρησιακή «εικόνα». Αντιπαρατέθηκε, επίσης, με τον πρωθυπουργό για το ζήτημα της ενημέρωσης σχετικά με την πτώση του ελικοπτέρου AB-212, υποστηρίζοντας ότι τον είχε ενημερώσει ο ίδιος τηλεφωνικά και δεν το έμαθε από τα κανάλια.

Χρήστος Λυμπέρης: Αρχηγός ΓΕΕΘΑ (1993-1996), επιλογή Παπανδρέου και Αρσένη, είχε δύσκολη συνεργασία με την κυβέρνηση Σημίτη, κάτι που αποτυπώθηκε και στη νύχτα της κρίσης, με φόντο διαφωνίες για τη γραμμή του ΥΠΕΞ. Στον ίδιο «χρεώνεται» η διάταξη που άφησε αφύλακτη τη Μικρή Ίμια, καθώς οι διαθέσιμες δυνάμεις επικεντρώθηκαν στη Μεγάλη. Έχει καταγραφεί, τέλος, η φράση που φέρεται να είπε προς εκπροσώπους του Τύπου, όταν κλήθηκε να πει τι συνέβαινε στις βραχονησίδες. «Ο Θεός να βάλει το χέρι του», ασυνήθιστη δήλωση για επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ
O Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ (αριστερά)

Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ: Η Ουάσιγκτον ανέθεσε τον χειρισμό της κρίσης σε έναν κυνικό αλλά αποτελεσματικό διαπραγματευτή, με στόχο την ταχεία αποκλιμάκωση σε μια περιοχή κρίσιμη για τα αμερικανικά συμφέροντα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στο βιβλίο του «Ασταθής Ειρήνη» αναφορικά με τα Ίμια, αφήνει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ, έτρεφαν μεγαλύτερο σεβασμό για τους Τούρκους και την Τανσού Τσιλέρ. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, και τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, Έλληνες και Τούρκοι τσακώνονταν για μερικά βράχια στα οποία ζούσαν κάποια κατσίκια, ωστόσο, αναγνώριζαν ότι υπήρχε πιθανότητα εμπλοκής και γι αυτό αποφάσισαν να δράσουν και να τελειώσουν το επεισόδιο εν τη γενέσει του.

Τανσού Τσιλέρ
Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ συνέδεσε άρρηκτα το όνομά της με την κρίση των Ιμίων (EPA PHOTO EPA/TARIK TINAZAY/TT)

Τανσού Τσιλέρ: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Τουρκίας συνέδεσε άρρηκτα το όνομά της με την κρίση των Ιμίων, σε μια περίοδο που η Άγκυρα είχε ήδη υιοθετήσει τη λογική του casus belli για τα 12 μίλια. Παρά τις προειδοποιήσεις για αποφυγή κλιμάκωσης, κινήθηκε σε σκληρή γραμμή και στη δημόσια ρητορική της έμεινε η διακήρυξη ότι «αυτή η σημαία θα κατεβεί, αυτός ο στρατός θα φύγει» – φράση που συμπύκνωσε τον τουρκικό αναθεωρητισμό αλλά και την ανάγκη πολιτικής επίδειξης πυγμής στο εσωτερικό της χώρας της.

Το «γκριζάρισμα» του Αιγαίου

Η κρίση των Ιμίων, αν και δεν άλλαξε το καθεστώς των νησιών, αποτέλεσε αφετηρία για την Τουρκία να προβάλει για πρώτη φορά επισήμως αξιώσεις περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, αμφισβητώντας ευθέως την ελληνική κυριαρχία και εγγράφοντας ένα νέο ζήτημα στην ατζέντα των ελληνοτουρκικών διαφορών. Η ελληνική πλευρά, επικαλούμενη σταθερά τις προβλέψεις των διεθνών συνθηκών, ουδέποτε αναγνώρισε την ύπαρξη τέτοιου ζητήματος.

Πολιτική
