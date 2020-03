«Η Ελλάδα έχει τη στήριξη μας σε ό,τι κάνει τόσο εδώ, στον Έβρο, όσο και στο Αιγαίο προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των συνόρων της». Με αυτή τη φράση, ο αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάθιου Πάλμερ, έστειλε ακόμη ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία.

Ο Μάθιου Πάλμερ μαζί με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, βρέθηκαν σήμερα (07.03.2020) στην Αλεξανδρούπολη μαζί με τον υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και ξεναγήθηκαν στο λιμάνι της πόλης.

Πριν την ξενάγησή τους, τόσο ο Μάθιου Πάλμερ όσο και ο Τζέφρι Πάιατ ξεκαθάρισαν ότι στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας και των κατοίκων της Θράκης, της ανατολικής Μακεδονίας, του Έβρο, εκείνους δηλαδή που σηκώνουν το βάρος της νέας μεταναστευτικής κρίσης.

«Η ανεξέλεγκτη μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων που παραπλανήθηκαν ώστε να πιστεύουν ότι ο δρόμος προς την Ευρώπη είναι ανοιχτός, είναι θεμελιωδώς αποσταθεροποιητική, μη βιώσιμη και πρέπει να αλλάξει», τόνισε ο Μάθιου Πάλμερ για τα όσα συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Ο Αμερικανός υπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και την περιοχή σε μια δύσκολη περίοδο και χαρακτήρισε απαράδεκτα όσα συμβαίνουν. «Οι ΗΠΑ θεωρούν μη βιώσιμη και μη αποδεκτή την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν με δεδομένη την παρούσα κατάσταση στα σύνορα, η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει στη λήψη επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας, ο Μάθιου Πάλμερ έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα των ΗΠΑ στην Τουρκία. «Όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος Τραμπ, η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί τα σύνορα της. Προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί από τον επαγγελματισμό των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας που έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν μια σειρά από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η Ελλάδα έχει τη στήριξη μας σε ό,τι κάνει τόσο εδώ, στον Έβρο, όσο και στο Αιγαίο προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των συνόρων της».

«Είμαστε εδώ για να υπογραμμίσουμε τη σταθερή προσήλωσή μας σε αυτό το πρότζεκτ, σε αυτό το λιμάνι, να στηρίξουμε τις αμερικανικές επενδύσεις και να καταδείξουμε την αλληλεγγύη μας στους ανθρώπους της Ελλάδας και της περιοχής σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», είπε επίσης ο αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, σημείωσε ότι τόσο η δική του παρουσία στην Αλεξανδρούπολη όσο και του Μάθιου Πάλμερ «είναι μια χειρονομία αλληλεγγύης απέναντι στους ανθρώπους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους ανθρώπους του Έβρου, που υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα της πρόσφατης κλιμάκωσης της μεταναστευτικής κρίσης στα σύνορα».

Η παρουσία αυτή, είπε ο Αμερικανός πρέσβης, «αντανακλά επίσης την ισχυρή στρατηγική προσήλωση των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη και την αισιοδοξία μας για τις προοπτικές συνεργασίας με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη ώστε να δούμε να ευοδώνονται μια σειρά από έργα- η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, για το οποίο υπάρχει ισχυρό αμερικανικό ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα, η υλοποίηση της πλωτής μονάδας FSRU στην Αλεξανδρούπολη, που θα διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και (της ενεργειακής) ανεξαρτησίας των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, η υλοποίηση των αγωγών ΤΑΡ και IGB που αλλάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης και η προοπτική του να καταστεί η Αλεξανδρούπολη ξανά ένα μεγάλο κέντρο logistics και μεταφόρτωσης για την ευρύτερη περιοχή».

Ο Τζέφι Πάιατ ανέβασε στον λογαριασμό του στο twitter και μια φωτογραφία από τη συνάντησή του με τον γενικό διευθυντή Βορείου Ελλάδας της ΕΛ.ΑΣ.. Δήλωσε μάλιστα «εντυπωσιαμένος από τον επαγγελματισμό των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας στα σύνορα».

Όπως τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης, τόνισε στον στρατηγό Σκούρα «την ισχυρή στήριξή μας στις ελληνικές προσπάθειες στα σύνορα».

Impressed by professionalism of Greek security forces at the border after briefing with @hellenicpolice Inspector General for #northernGreece Lt. General Skoumas, and expressed to him our firm support for Greek efforts to secure border. pic.twitter.com/3QqmtReyGf