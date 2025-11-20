Κάλπες την Κυριακή στη ΝΔ: Βγάζουν τον νέο κομματικό «στρατό» και ορίζουν «δυνάμεις» στην κομματική «σκακιέρα»

Το νέο της κομματικό «στρατό» εκλέγει τη ερχόμενη Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, η ΝΔ. Οι οργανωμένοι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες για να αναδείξουν τους 59 Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (Δ.Ε.Ε.Π.), τους 330 Προέδρους των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.) και τα Συμβούλια τους, αλλά κυρίως το ενδιαφέρον στρέφεται στην εκλογή των 1.000 συνέδρων που θα συμμετέχουν στο τακτικό συνέδριο του κόμματος την ερχόμενη άνοιξη.

Οι νεοεκλεγέντες «γαλάζιοι» σύνεδροι που θα προκύψουν από τις κάλπες μαζί με τους 3.000 ex officio θα αποτελέσουν το Σώμα του συνεδρίου της ΝΔ, που με τη σειρά του θα εκλέξει τα 150 αιρετά μέλη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής,

Νέες ισορροπίες στην κομματική «σκακιέρα»

Για το Μέγαρο Μαξίμου, την Πειραιώς και όσους προσδοκούν να έχουν ρόλο στην επόμενη ημέρα στη ΝΔ, οι εκλογές της Κυριακής έχουν καθοριστική σημασία, καθώς θα «μετρήσουν δυνάμεις» στην κομματική «σκακιέρα».

Μπορεί παραδοσιακά η Πολιτική Επιτροπή, το κορυφαίο κομματικό όργανο, να έχει «προεδρικό χρώμα», κι αυτό δεν πρόκειται να ανατραπεί, όμως και ο αριθμός των συνέδρων που θα κατορθώσουν να εκλέξουν οι κορυφαίοι της ΝΔ θα έχει σημαίνοντα ρόλο σε κάθε περίπτωση.

Παρασκηνιακές διεργασίες

Οι διεργασίες στο παρασκήνιο είναι πυρετώδεις, με ραντεβού, γεύματα και δείπνα το προηγούμενο διάστημα για την «μάχη» της Κυριακής.

Στα πολιτικά γραφεία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη αλλά και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη φέρεται να υπάρχει μεγάλη κινητικότητα επαφών με “γαλάζιους” από όλη την Ελλάδα.

Αυτές οι εσωκομματικές εκλογές έχουν και μία ακόμη ιδιαιτερότητα. Πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον μετά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, με ζωηρά τα σενάρια για ίδρυση νέου κόμματος, και ενδιαφέρον θα έχει η στάση των κομματικών υποστηρικτών του πρώην Προέδρου της ΝΔ.

Ανανέωση στον κομματικό μηχανισμό

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Είναι χιλιάδες όσοι και όσες έχουν θέσει υποψηφιότητα για τη νέα σύνθεση των κομματικών οργάνων, τα οποία θα ανανεωθούν σημαντικά, καθώς με βάση τον κανονισμό δεν θα είναι υποψήφιοι όσοι έχουν εκλεγεί ήδη δύο φορές.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Πειραιώς, είναι εντυπωσιακό το νούμερο των γυναικών που θα πάρει μέρος στις εσωκομματικές εκλογές, στις οποίες θα υπάρχει η δυνατότητα και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κάτι που καθιερώθηκε από το 2021.

Λίγα εικοσιτετράωρα δε, πριν ανοίξουν οι κάλπες, περισσότεροι από 120.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους ή έχουν ανανεώσει την κάρτα μέλους τους, καταβάλλοντας 12 ευρώ έκαστος, κάτι που ενισχύσει και τα ταμεία της ΝΔ κατά περίπου 1,4 εκατ. ευρώ.

Τον συντονισμό και την προετοιμασία του συνεδρίου και των εκλογών έχει ο Γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, με τον διευθυντή Γιάννη Σμυρλή και τον Γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιο Κονταδάκη.