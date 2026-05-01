«Καμπανάκια» στο Μαξίμου για τις δημοσκοπήσεις: Η ακρίβεια και η «γκρίζα ζώνη» που προβληματίζει

Στο κυβερνητικό επιτελείο «ζυγίζουν» τα ευρήματα, και δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι η ΝΔ ακόμη και με πτώση 2,3 - 2,5 μονάδων παραμένει αδιαμφισβήτητα πρώτη
Ευαγγελία Τσικρίκα

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά και οι μετρήσεις της κοινής γνώμης που γίνονται για λογαριασμό του Μεγάρου Μαξίμου, ηχούν «καμπανάκια» στο κυβερνητικό επιτελείο, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες της Νέας Δημοκρατίας.

Σε μία περίοδο που κυριαρχούν στην ατζέντα της πολιτικής επικαιρότητας θέματα «αγκάθια» για τη ΝΔ, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη σκιά των νέων δικογραφιών, οι υποκλοπές, η ακρίβεια κ.α., οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν φθορά στα ποσοστά της, καθώς εξανεμίζονται οι θετικές αποδόσεις που κατέγραψε το κυβερνών κόμμα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, τόσο με τις κινήσεις του στη διπλωματική και γεωπολιτική σφαίρα, όσο και με τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση που προκαλεί η συνέχιση των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή.

Σταθερά πρώτη η ΝΔ

Στο κυβερνητικό επιτελείο «ζυγίζουν» τα ευρήματα, και δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι η ΝΔ ακόμη και με πτώση 2,3 – 2,5 μονάδων (σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της GPO για τα Παραπολιτικά και της Metron Analysis για το MEGA αντίστοιχα) παραμένει αδιαμφισβήτητα πρώτη, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, εξακολουθούν να μην αποτελούν αντίπαλο δέος για τη «γαλάζια» παράταξη.

Στις 13,6 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ

Στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση, αυτή της Metron Analysis, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ βρίσκεται στο 28,6% από 31,1% τον Μάρτιο.

Το ΠΑΣΟΚ που διεκδικεί να καταγραφεί ως η εναλλακτική πρόταση εξουσίας, εμφανίζει μικρή αύξηση στο 15% (από 13,6%), έχοντας διαφορά 13,6 μονάδων από το κυβερνών κόμμα.

Τρίτο κόμμα καταγράφεται η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 8,4%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα αποτυπώνονται να βρίσκονται κάτω από τον πήχυ του 3% για την είσοδο τους στη Βουλή.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ παίρνει 21,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,3%, με διαφορά 10,2 μονάδων.

Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα

Το πρώτο πρόβλημα των πολιτών παραμένει η ακρίβεια, ενώ το πεδίο όπου η κυβέρνηση καταγράφει θετικό πρόσημο (39%) είναι τα γεωπολιτικά, με την επίσκεψη Μακρόν και τη αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία να αξιολογούνται θετικά, σε αντίθεση με τη γενικευμένη δυσαρέσκεια για την οικονομία (11%) και τους θεσμούς (14%).

Σε υψηλά ποσοστά η «γκρίζα ζώνη»

Χαρακτηριστικό της εικόνας που εμφανίζει η πολιτική σκηνή, είναι ότι η «δύναμη» που συναγωνίζεται στα ποσοστά τη ΝΔ είναι η λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» (αναποφάσιστοι, λευκό, αποχή, δεν απαντώ) που φτάνει στο 24%, σε μία χρονική στιγμή που δύο νέα κόμματα ετοιμάζονται να εισέλθουν στον πολιτικό στίβο, και συγκεκριμένα αυτά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρία Καρυστιανού.

Η δημοσκοπική εικόνα για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Στο «παρά πέντε», όπως φαίνεται, της ανακοίνωσης της ίδρυσης των κομμάτων τους, τον Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να τον στηρίξει το 11% των ερωτηθέντων, ποσοστό ενισχυμένο κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με τον Μάρτιο, αντλώντας δυνάμεις κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πολύ πιθανό να υποστηρίξει ένα κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού δηλώνει το 10% των ερωτηθέντων (από 11%), με την βασική «δεξαμενή» ψηφοφόρων από την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση.

Το διακύβευμα της σταθερότητας

Το «χαρτί» στο οποίο ποντάρει η ΝΔ και αποτελεί το διακύβευμα της στο δρόμο προς τις κάλπες, είναι αυτό της σταθερότητας μέσα σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Και σε αυτό θέμα η ΝΔ και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρεται να έχουν υπεροχή έναντι όλων των πολιτικών αντιπάλων, όπως εκτιμά το επιτελείο του και έγκυροι αναλυτές.

