Κατερίνα Μπατζελή στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε άλλη χώρα θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση»

«Σε άλλη χώρα θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση», είπε η πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κατερίνα Μπατζελή, καταθέτοντας το πρωί της Τετάρτης (28.01.2026) στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προκαλώντας νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τις ευθύνες για τις παράνομες αγροτικές ενισχύσεις και τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος επιδοτήσεων.

Η Κατερίνα Μπατζελή, η οποία διετέλεσε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2009-2010, αμφισβήτησε ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα περί «διαχρονικότητας» και «διακομματικότητας» ως κεντρικού συμπεράσματος, επιμένοντας ότι το κρίσιμο σημείο της «αλυσίδας» δεν είναι ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου καθαυτός, αλλά το πότε ανοίγει το σύστημα για την υποβολή αιτήσεων. «Το “μυστικό” δεν είναι ο “τεχνικός σύμβουλος”, αλλά το πότε “ανοίγεις” τις αιτήσεις», ανέφερε η πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιγράφοντας ένα χρονοδιάγραμμα που –κατά την ίδια– θα έπρεπε να ξεκινά από τον Φεβρουάριο, με οριστικοποίηση τον Μάιο και πληρωμές τον Οκτώβριο.

Στην κατάθεσή της, η Κατερίνα Μπατζελή υποστήριξε ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία λειτουργεί ως «ροκάνισμα χρόνου» που δημιουργεί πίεση και πανικό σε δικαιούχους και υπηρεσίες, ιδίως όταν η πλατφόρμα ανοίγει αργά, «τον Σεπτέμβρη». Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν τάσσεται κατά των τεχνικών συμβούλων –«είμαι άνθρωπος της αγοράς, είμαι υπέρ»– αλλά, όπως σημείωσε, «άλλο αυτό και άλλο η καταπάτηση δημοσίου χρήματος».

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριου Λαζαρίδη, για το αν, επί θητείας της, παραβατικές συμπεριφορές παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη, η κ. Μπατζελή ανέφερε ότι έγιναν παραπομπές και «διορθώσεις λογαριασμών». Παρέθεσε, μάλιστα, παραδείγματα παρατυπιών, όπως περιπτώσεις όπου «ελαιόδενδρα, από ένα νησί, έφτασαν στη Θεσσαλία», ενώ περιέγραψε και χειρισμούς που –κατά την ίδια– έπρεπε να ακολουθούνται όταν υπάρχουν ενδείξεις απάτης με ευρωπαϊκά κονδύλια: πρώτο βήμα η OLAF και στη συνέχεια κοινοποίηση στην εισαγγελική αρχή. Στο ίδιο πλαίσιο, μίλησε για συγκεκριμένη περίπτωση παραγωγού που -όπως είπε- δήλωνε αρδευόμενο βαμβάκι σε «βραχώδεις περιοχές» και τελικώς «πήγε σούμπιτος» στα δικαστήρια.

Η Κατερίνα Μπατζελή δέχθηκε ερωτήσεις και από τα έδρανα της μειοψηφίας, κάνοντας αναφορές σε παράνομες ενισχύσεις «από την προηγούμενη κυβέρνηση» και σε «ρουσφέτια» στην ΑΓΡΟΓΗ «για εκλογικούς λόγους». Σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου για το αν μπορεί να λειτουργεί κύκλωμα χωρίς πολιτική κάλυψη ή γνώση, απάντησε ότι «δεν μπορεί να μη γνωρίζει», προσθέτοντας ότι είτε πρόκειται για άγνοια, είτε για αδυναμία κατανόησης, είτε για αδιαφορία, «το αποτέλεσμα είναι σκανδαλώδης συμπεριφορά». Επίσης, στην ερώτηση εάν όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απάτης με ευρωπαϊκά κονδύλια παραιτείται η πολιτική ηγεσία, η πρώην υπουργός είπε πως «σε άλλη χώρα θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση».

Η πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξέφρασε την άποψη ότι η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν θα καταλήξει κάπου».

Πηγές ΝΔ: Η κ. Μπατζελή αναγνώρισε τη διαχρονικότητα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Τη διαχρονικότητα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων αναγνώρισε και η Κατερίνα Μπατζελή που διετέλεσε υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου το 2009», αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σχολιάζοντας την κατάθεση της πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις πηγές της ΝΔ, «πάντα είχαμε προβλήματα και παραβάσεις» κατέθεσε η μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή η οποία απαντώντας στην ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, τόνισε ότι έστελνε στη Δικαιοσύνη «παραβατικές συμπεριφορές», θέση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον προηγούμενο μάρτυρα και επίσης πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σκανδαλίδη, που είχε δηλώσει ότι δεν παρέπεμπε στη Δικαιοσύνη τέτοιου είδους παρατυπίες».

«Η κυρία Μπατζελή σημείωσε ότι δεν ενημέρωνε τον πρωθυπουργό για τις παραβατικές συμπεριφορές αγροτών, ενώ σε ό,τι αφορά τον τεχνικό σύμβουλο επισήμανε ότι ξεκίνησε το 2003 και επανήλθε το 2011 επί υπουργίας Μιλένας Αποστολάκη» αναφέρουν επίσης.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάθεση της κ. Μπατζελή εξέθεσε ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Ακόμα μια κατάθεση με χαρακτήρα ιστορικής αναδρομής παρακολουθούμε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η διαδικασία έχει ευτελιστεί, προκειμένου να σταματήσει κάθε συζήτηση για το “γαλάζιο” σκάνδαλο που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά συγκεκριμένα στην περίοδο 2019 – 2025» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες «η κατάθεση της Κατερίνας Μπατζελή εξέθεσε ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η πρώην υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του αναπληρωτή εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, ξεκαθάρισε ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για εμπλοκή υπουργών στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, η κυβέρνηση θα είχε παραιτηθεί».

«Κατά τα λοιπά, αν η ΝΔ αναζητά “διαχρονικές ευθύνες”, ας ρωτήσει τον κ. Χατζηγάκη για τον “πάκο με τα ρουσφέτια” τον οποίο, σύμφωνα με την κα Μπατζελή, άφησε ως “προίκα” στην επόμενη υπουργό…» συμπλήρωσαν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.