Κατερίνα Παπακώστα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές

Κατηγορηματικά αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η Κατερίνα Παπακώστα, η οποία σε δήλωσή της τονίζει ότι όσα της αποδίδονται είναι «άδικα και αβάσιμα», ενώ ζητεί την άρση της βουλευτικής της ασυλίας και προαναγγέλλει ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφια, εφόσον εξακολουθεί να εκκρεμεί σε βάρος της, όπως αναφέρει, «σκιά ποινικής απαξίας».

Η Κατερίνα Παπακώστα υποστηρίζει ότι, σε όλη την πολιτική της διαδρομή, έχει κινηθεί με «εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια και ευθύνη» απέναντι στους πολίτες, απορρίπτοντας κάθε σύνδεσή της με παράτυπες ενέργειες. Ως προς την ουσία της υπόθεσης, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει ότι αφορά έναν «βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο» από τα Τρίκαλα, ο οποίος, όπως σημειώνει, αγωνιζόταν να λάβει συνδεδεμένη επιδότηση περίπου 6.000 ευρώ για το 2020. Σύμφωνα με την ίδια, επιχείρησε να τον βοηθήσει, επειδή πείστηκε ότι αντιμετώπιζε ζήτημα επιβίωσης, ωστόσο ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν του χορήγησε ποτέ την επίμαχη ενίσχυση.

Η Κατερίνα Παπακώστα επικαλείται, μάλιστα, έγγραφο της ΑΑΔΕ, το οποίο –όπως αναφέρει– περιλαμβάνεται στη δικογραφία και σύμφωνα με το οποίο από επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 3 Μαρτίου 2021 για το έτος ενίσχυσης 2020 δεν προέκυψαν επιπτώσεις για τα επόμενα έτη, από το 2021 έως το 2024.

Με βάση αυτό το στοιχείο, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι το πολιτικό της ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο πολίτη «δεν τον βοήθησε, ούτε είχε κάποια επίπτωση για τα έτη 2021-2024».

Παράλληλα, δηλώνει ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους εισαγγελικούς λειτουργούς, ζητώντας να κινηθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες. «Ζητώ την άρση της ασυλίας μου», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα απευθυνθεί άμεσα στην αρμόδια εισαγγελέα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για όσα της αποδίδονται.

Κλείνοντας, επικαλείται λόγους πολιτικής ευθιξίας και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος της οποιαδήποτε σκιά ποινικής απαξίας.

Η δήλωση της Κατερίνας Παπακώστα

«Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται.

Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύομαι με εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, ευθύτητα, σεβασμό, ενδιαφέρον και ευθύνη προς τους συμπολίτες μου, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα!! Προσπάθησα να τον βοηθήσω, γιατί με έπεισε ότι διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης. Ωστόσο, ο οπεκεπε δεν του χορήγησε ποτέ την εν λόγω επιδότηση.

Διάβασα στην δικογραφία, που με αφορά, ότι ΕΓΓΡΑΦΟ της ΑΑΔΕ αναφέρει: από τον διενεργηθέντα επιτόπιο έλεγχο στις 3-3-21 για το έτος ενίσχυσης 2020 προκύπτει ότι δεν υπήρξαν επιπτώσεις για τα επόμενα έτη 2021-2024.

Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου, δεν τον βοήθησε, ούτε είχε κάποια επίπτωση για τα έτη 2021-2024!

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς της Πατρίδας μας, ότι λειτουργούν με γνώμονα το Σύνταγμα και την συνείδηση τους.

Ζητώ την άρση της ασυλίας μου.

Άμεσα θα απευθυνθώ στην αρμόδια Εισαγγελέα για να δώσω εξηγήσεις για ό,τι μου αποδίδεται. Είναι χρέος στους συμπολίτες μου, στην παράταξη μας, στην οικογένεια μου .

Πρέπει τάχιστα η υπόθεση να διαλευκανθεί.

Για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας»