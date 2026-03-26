Κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Αύξηση 40 ευρώ τον μήνα από πέρυσι

Στα 920 ευρώ διαμορφώνεται ο νέος κατώτατος μισθός σύμφωνα με τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Πέμπτη (26.3.26) στο υπουργικό συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε για τον κατώτατο μισθό πως: «Σε τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου».

Πρόκειται για μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρσι, που πρακτικά είναι μισός μισθός ετησίως. Σημειώνεται πως είναι η 6η κατά σειρά αύξηση, με την σωρευτική πρόοδο να είναι στο +41,5% από το 2019.

Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα.

Στόχος της κυβέρνησης είναι το 2027 ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.500 ευρώ και βασικός 950 ευρώ. Στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες.

Στις 15:00 αναμένεται αναλυτική συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Εργασίας με λεπτομέρειες και παραδείγματα.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σημειώνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση σημείωσε πως: «Προφανώς θα ήθελα η εισαγωγή μου να είναι κάπως πιο αισιόδοξη αλλά η παρατεταμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί, διατηρώντας αβέβαιο το παγκόσμιο περιβάλλον με τις διακυμάνσεις των τιμών στα καύσιμα να τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και αυτός να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Η αβεβαιότητα είναι η μόνη βεβαιότητα και αυτό προφανώς απαιτεί μια συνεχή εγρήγορση. Μετά το πρώτο μέτρο με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καυσίμων δρομολογήθηκαν 4 νέα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Από τη μια θέλουμε να συγκρατήσουμε την άνοδο των τιμών στο ντίζελ γιατί επιβαρύνει τις μεταφορές και το κόστος παραγωγής, επίσης να ενισχύσουμε στοχευμένα για την προστασία των νοικοκυριών μέσα από ένα fuel pass και έχουμε στο νου μας τους αγρότες μας και δίνουμε μια επιδότηση στα λιπάσματα που θα ξεκινήσει από τις 15 Μαρτίου και μια σημαντική παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια».

Συνέχισε λέγοντας πως: «Είναι 4 αναχώματα απέναντι στην εξωγενή κρίση για να αποφευχθεί στο μέτρο του δυνατού η μετατροπή τους σε πηγή οριζοντίων ανατιμήσεων που θα πληρώσει ο καταναλωτής».

«Στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σήμερα θα συναποφασίσουμε την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου. Είναι η 6η διαδοχική αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019 που τον είχαμε παραλάβει στα 650 ευρώ. Η εισήγηση της υπουργού είναι να ανέλθει στα 920 ευρώ είναι μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι με άλλα λόγια η σωρευτική αύξηση ξεπερνάει το 41%. Είναι 3.780 ευρώ το χρόνο» σημείωσε.

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αφορά μόνο τους συμπολίτες που βρίσκονται σε αυτό το μισθολογικό επίπεδο μας αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα.

Αυτή είναι μόνο μια παρέμβαση που έρχεται να συμπληρώσει το πλαίσιο τω παρεμβάσεων που ψηφίσαμε στον προϋπολογισμό του 2026. Σημαντικές φοροελαφρύνσεις που έχουν δει οι συμπολίτες μας» πρόσθεσε.

«Όσον αφορά στους ονομαστικούς μισθούς να θυμίσω τον στόχο του 2023 και αποτελούσε και κεντρική προεκλογική μας δέσμευση στα 1500 στον μέσο μισθό και είμαστε ήδη και λίγο παραπάνω εκεί και στα 950 ευρώ τον κατώτατο για το 2027. Με βεβαιότητα και αυτός θα επιτευχθεί το 2027» σημείωσε.

Όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη ΣΣΕ

«Εκτός από αυτή τη πολύ σημαντική παρέμβαση θα ήθελα να κάνω ξεχωριστή μνεία σε ένα σημαντικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τον κοινωνικό διάλογο και τις ΣΣΕ. Τώρα νομίζω ότι καθίσταται σαφές γιατί αυτή η σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης οδηγεί σε καλύτερους μισθούς. Για παράδειγμα στην ΣΣΕ στον επισιτισμό καλύπτονται 400.000 υπάλληλοι περίπου το 15% των εργαζόμενων. Και οι εργαζόμενοι παίρνουν καλύτερους μισθούς και οι εργοδότες δίνουν αυξήσεις που μπορούν να αντέξουν. Σημαντική εξέλιξη με μισθούς πάνω από τον κατώτατο.

Το 2019 η κεντρική μας δέσμευση ήταν η μείωση της ανεργίας και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και σήμερα έχουν προστεθεί 563.000 νέες θέσεις εργασίας» τόνισε.

«Παραλάβαμε την ανεργία στο 18% και τώρα είναι στο 7,7%. Προστατεύουμε τους εργαζόμενους μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας και την επεκτείνουμε και σε άλλους κλάδους και αυτή η πρωτοβουλία μας έχει δικαιωθεί από τα πραγματικά στοιχεία με την αύξηση των δηλωμένων υπερωριών.

Από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα ήταν παρούσα διπλωματικά και σε διμερές και σε πολυμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επηρεάζουν όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή άμεσα στις εξελίξεις στην πατρίδα μας. Πέραν των οικονομικών επιπτώσεων. Είτε μιλάμε για τον ελληνισμό της Κύπρου, είτε για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα είτε για την ενεργειακή ασφάλεια. Όλες αυτές είναι πτυχές της κρίσης και γι’αυτό η Ελλάδα ήταν είναι και θα είναι παρούσα είτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας είτε στην ΕΕ είτε μέσω των πολυμερών στρατηγικών σχέσεων που έχουμε αναπτύξει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου.

Σε μια τόσο σύνθετη συγκυρία αυτή την την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί και η εσωτερική σταθερότητα και η ενότητα. Είναι σημαντικό να έχουμε τη δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, με εξελίξεις που μας αφορούν άμεσα από τα μικρά και λιγότερο σημαντικά κομματικού μας μικρόκοσμου.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Έχουμε λόγο να είμαστε υπερήφανοι και αισιόδοξοι για την κατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική δύναμη αποτροπής και η επένδυση στις Ένοπλες δυνάμεις δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα» καταλήγει.