Καβγάς Μαρινάκη με δημοσιογράφο για την Αίγινα: «Μην λαϊκίζετε κύριε με τον θάνατο ενός ανθρώπου»

Ένταση επικράτησε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών όταν δημοσιογράφος επέμενε να ρωτά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη για την υπόθεση της Αίγινας με την 79χρονη γυναίκα που έχασε την ζωή της καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου.

Παρά τις εξηγήσεις που έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης στον δημοσιογράφο μεταφέροντας και την απάντηση του υπουργού Υγείας αλλά και την δέσμευση ότι θα αποδοθούν ευθύνες και θα γίνουν προσπάθειες να βελτιωθεί η κατάσταση στον χώρο της υγείας, και εξηγώντας ότι ο κανόνας της ΕΕ είναι μια πρόσληψη για κάθε μια αποχώρηση, ο δημοσιογράφος επέμενε να ρωτά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο οποίος αντέδρασε οργισμένα.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Δημοσιογράφος: Πριν από δυο χρόνια είχαμε πέντε οδηγούς στην Αίγινα και για να γίνουν τόσοι πρέπει να βγούμε από την ΕΕ;

Μαρινάκης: «Σας παρακαλώ πάρα πολύ ήταν σαφές αυτό το οποίο είπα. Για να προσλάβει κάποιον γιατί προφανώς υπάρχουν αποχωρήσεις και προσλήψεις πρέπει να σεβαστούμε τον κανόνα αυτό. Υπάρχουν ειδικότητες που πρέπει να καλυφθούν και σε γιατρούς. Δεν είναι μόνο το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Παραλάβαμε ένα διαλυμένο ΕΣΥ με πολύ σημαντικές ελλείψεις και γιατρών και νοσηλευτών σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, ένα ΕΣΥ υπό κατάρρευση που είχε λιγότερες από τις μισές ΜΕΘ από αυτές που έχουμε τώρα και γίνεται ένας αγώνας δρόμου και μακάρι να γίνουν πέντε και έξι οι οδηγοί αλλά εξαντλείτε την υπομονή και των συναδέλφων σας γιατί είναι ενημέρωση των πολιτικών συντακτών όχι ζητημάτων υγείας αλλά κάνετε κατάχρηση κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί αλλά όπως βλέπετε εμείς είμαστε εδώ για να απαντάμε πλήρως με τα στοιχεία που μας δίνουν τα υπουργεία εν πάσει περιπτώσει».

Δημοσιογράφος: «Είναι ανάξιο λόγου αυτό το θέμα δηλαδή;»

Μαρινάκης: «Είναι πολύ σοβαρό. Μην λαϊκίζετε κύριε με τον θάνατο ενός ανθρώπου. Αν θέλετε να κάνετε πολιτική να πολιτευτείτε. Μη λαϊκίζετε. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα πολύ τραγικό γεγονός. Το αν είναι ανάξιο λόγου στο δικό μου το στόμα δεν θα το βάζετε. Να το βάλετε στο δικό σας το στόμα. Για να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να κόψετε αποσπασματικά ένα βιντεάκι. Γιατί εδώ έρχονται δημοσιογράφοι που θέλουν να ενημερωθούν. Και όχι να γίνουν influencers στο διαδίκτυο. Αυτό το παιχνίδι να το παίξετε αλλού. Εδώ δεν σας παίρνει να παίξετε τέτοιο παιχνίδι λαϊκισμού. Το είναι ανάξιο λόγου ο θάνατος ενός ανθρώπου εδώ δεν περνάει».

Ο δημοσιογράφος επανήλθε στη συνέχεια ρωτώντας τον κ. Μαρινάκη αν μπορεί να δεσμευτεί ότι έως το τέλος του έτους θα υπάρχει μια 24ωρη βάρδια ασθενοφόρου σε κάθε νησί.

«Η δέσμευση είναι κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη ως προς την κάλυψη των θέσεων τις συνθήκες και όσα κάνουμε. Ανακαινίζουμε Κέντρα υγείας και ΤΕΠ και μέρα μέρα μήνα μην και χρόνο χρόνο αυτό μετριέται», είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε εκ νέου τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ως εξής: «αφού δεν μπορείτε να δεσμευτείτε ότι θα έχετε μια εικοσιτετράωρη βάρδια ασθενοφόρου σε κάθε νησί με πόσους θανάτους πόσους θανάτους θα έχετε κατά έτος και με πόσους θανάτους ανά έτος θα αισθάνεστε εντάξει με την συνείδησή σας;»

Η απάντηση: «Υπάρχει κόσμος που μας βλέπει και μας κρίνει. Αν θεωρείτε σοβαρή ερώτηση Εγώ σας λέω να σκεφτείτε την ερώτηση που κάνατε. Εγώ θεωρώ ένα τραγικό γεγονός ακόμα και έναν θάνατο από ιατρική αμέλεια ή μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και δεν έγινε. Εγώ σα αφήνω μόνο σας σε αυτή τη διαδικασία».

