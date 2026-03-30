Πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα συνδέει τις αυξημένες ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου με την ενεργειακή και εθνική ασφάλεια, προαναγγέλλοντας επαφές σε Βουκουρέστι και Σόφια για τον «Κάθετο Διάδρομο»
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Φωτογραφία αρχείου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία ανέδειξε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με ανάρτησή της. 

«Στο πλαίσιο του τολμηρού ενεργειακού προγράμματος του Αμερικανού προέδρου, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα αυξάνοντας τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία», ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και επιβεβαιώνει πως «η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια». Η τοποθέτησή της πρέσβεως των ΗΠΑ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία επιδιώκει περισσότερες εισαγωγές LNG μέσω ελληνικών τερματικών και του αποκαλούμενου «Κάθετου Διαδρόμου», ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί και η πρώτη αποστολή αμερικανικού LNG προς την ουκρανική αγορά μέσω Ελλάδας και του διαβαλκανικού συστήματος μεταφοράς.

 

«Ανυπομονώ να ταξιδέψω στο Βουκουρέστι και τη Σόφια για τη Στρογγυλή Τράπεζα του περιοδικού The Economist με τη ρουμανική κυβέρνηση, καθώς και για συζητήσεις με περιφερειακούς εταίρους σχετικά με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας κατά μήκος του “Κάθετου Διαδρόμου”», προσθέτει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην ανάρτησή της. Ο συγκεκριμένος άξονας έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε βασικό πεδίο αμερικανικής και ευρωπαϊκής κινητικότητας, με στόχο τη διοχέτευση περισσότερου LNG από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, περιορίζοντας την εξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό αέριο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κοντογεώργης: Κάθε εβδομάδα παράτασης του πολέμου, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε ανάπτυξη και πληθωρισμό
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ απέκλεισε εκ νέου το σενάριο πρόωρων εκλογών και συνέδεσε την πορεία της οικονομίας με τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή
Θανάσης Κοντογεώργης
Κυριάκος Μητσοτάκης για Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών: «Απαντούμε με πράξεις σε ένα αίτημα δεκαετιών»
Σύσκεψη στο Μαξίμου για τα επόμενα βήματα μετά την ψήφιση του νόμου ίδρυσης της ΑΣΠΤ, του πρώτου δημόσιου ανώτατου ιδρύματος στη χώρα για τη δραματική, την ορχηστική και τη μουσική τέχνη
Κυριάκος Μητσοτάκης
Σδούκου: «Εκλογές την άνοιξη του 2027» – «Όποιος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, παίρνει μαζί και κόμμα – έκπληξη»
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ απέκλεισε εκ νέου κάθε σενάριο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες και έστρεψε τα πυρά της στη Χαριλάου Τρικούπη, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποκαλύψει με ποιους και με ποιους όρους θα κυβερνήσει
Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου
Newsit logo
Newsit logo