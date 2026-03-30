Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία

Τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία ανέδειξε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με ανάρτησή της.

«Στο πλαίσιο του τολμηρού ενεργειακού προγράμματος του Αμερικανού προέδρου, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα αυξάνοντας τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία», ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και επιβεβαιώνει πως «η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια». Η τοποθέτησή της πρέσβεως των ΗΠΑ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία επιδιώκει περισσότερες εισαγωγές LNG μέσω ελληνικών τερματικών και του αποκαλούμενου «Κάθετου Διαδρόμου», ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί και η πρώτη αποστολή αμερικανικού LNG προς την ουκρανική αγορά μέσω Ελλάδας και του διαβαλκανικού συστήματος μεταφοράς.

Under @POTUS’ bold energy agenda, we are delivering results by increasing U.S. LNG flows through Greece to Southeast Europe and Ukraine, diversifying supply, and reinforcing that energy security is national security. I am looking forward to travelling to Bucharest and Sofia for… — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 30, 2026

«Ανυπομονώ να ταξιδέψω στο Βουκουρέστι και τη Σόφια για τη Στρογγυλή Τράπεζα του περιοδικού The Economist με τη ρουμανική κυβέρνηση, καθώς και για συζητήσεις με περιφερειακούς εταίρους σχετικά με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας κατά μήκος του “Κάθετου Διαδρόμου”», προσθέτει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην ανάρτησή της. Ο συγκεκριμένος άξονας έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε βασικό πεδίο αμερικανικής και ευρωπαϊκής κινητικότητας, με στόχο τη διοχέτευση περισσότερου LNG από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, περιορίζοντας την εξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό αέριο.