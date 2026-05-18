Κόμμα Καρυστιανού: Από τη Ρωσία με αγάπη – Ο υποστηρικτής του Πούτιν, ο πατροπαράδοτος, ο αντιεμβολιαστής

Μπορεί να έχουν περάσει 200 χρόνια από την ίδρυση του Ρωσικού κόμματος στην Ελλάδα, ωστόσο όπως είχε πει και ο Καρλ Μαρξ η ιστορία επαναλαμβάνεται πρώτα ως τραγωδία και μετά ως φάρσα. Περιμένοντας να κατατεθούν τα επόμενα 24ωρα οι υπογραφές για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού το οποίο σύμφωνα με την ίδια θα ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, ένα βίντεο έκανε την εμφάνισή του το βράδυ της Κυριακής (17/05/26) στα social media.

«Πρωταγωνιστές» εκτός από την κα Μαρία Καρυστιανού και την προερχόμενη από τη Νίκη, (ήταν υποψήφια με το κόμμα Νατσιού) δικηγόρο κα Μαρία Γρατσία, ήταν και πρόσωπα άγνωστα στους περισσότερους οι οποίοι ως φαίνεται θα παίξουν ρόλο στο νέο αυτό εγχείρημα σε αυτό το νέο κόμμα.

Ένας εξ’ αυτών είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός ο οποίος ζει χρόνια στη Ρωσία και εργάζεται ως ανταποκριτής ελληνικών ΜΜΕ, τα τελευταία χρόνια του OPEN. Ο Θανάσης Αυγερινός δεν έχει κρύψει τις φιλορωσικές του διαθέσεις – πολλές φορές με έντονο τρόπο υπερασπιζόμενος την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εκτιμάται ότι θα αναλάβει το επικοινωνιακό κομμάτι.

Ο πατροπαράδοτος

Ο άνθρωπος που έκανε ζωντανή μετάδοση από το γραφείο της κας Γρατσία στο Κολωνάκι την ώρα της συλλογής υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ονομάζεται Στράτος Σιουρδάκης.

Μένει στην Αγία Πετρούπολη και είναι και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή. Ο κ. Σιουρδάκης ζούσε εργαζόταν στην Ελλάδα αλλά το 2008 μετανάστευσε στη Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη.

Ίδρυσε το πρώτο κέντρο ελληνικής γλώσσας στην Αγία Πετρούπολη το οποίο απασχολεί φυσικούς ομιλητές και εκπαιδεύει εκατοντάδες μαθητές που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά.

Ενδιαφέρον είχε μια συνέντευξη που παραχώρησε πριν από ένα χρόνο στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων:

Για τους Ρώσους: «Οι Ρώσοι, μας θεωρούν αδέλφια, όπως θα πρεπε κι εμείς να θεωρούμε εμείς όλοι οι Έλληνες τους Ρώσους. Θρησκεία, πολιτισμό και αλφάβητο – έχουν πάρει από τους αρχαίους Έλληνες, δεν ξεχνιούνται αυτά, είναι δύσκολο, όπως και οι Έλληνες οι περισσότεροι δεν ξεχνούν ποιοι μας βοήθησαν να ελευθερωθούμε και από τους Γερμανούς, και από τους Τούρκους».

Για τον ρόλο του άντρα: «Έχω και Ρωσίδα γυναίκα, ναι. Ας μιλήσουμε για τον άντρα πρώτα. Ο Ρώσος είναι πειθαρχημένος, είναι στρατιώτης, δεν αργεί, είναι κύριος. Γενικά στη Ρωσία, την αξία του άντρα και της γυναίκας την ξεχωρίζουν. Δεν υπάρχει αυτό… το κοινό, το… – Το unisex… Δεν υπάρχει αυτό το unisex, δεν υπάρχει αυτό το σκανδιναβικό. Όπως σου είπα έχω ταξιδέψει πολύ. Προσπάθησα να κεράσω μια φορά στη Δανία. Δεν μπορείς να κεράσεις, γιατί όταν κεράσεις μια κοπέλα, θα πάει μετά να φέρει κι αυτή τη μπύρα, ένα ποτό σε σένα… Το θεωρεί προσβολή. Εδώ οι αξίες είναι πιο πατροπαράδοτες. Ο Ρώσος είναι ο στύλος της οικογένειας, αυτός που θα φέρει λεφτά, αυτός που θα αγωνιστεί, θα πάει στον πόλεμο εθελοντικά, θα κάνει σύμφωνα με τα παλιά πρότυπα του ανδρός. Ενώ η γυναίκα…»

Για τον ρόλο της γυναίκας: «Η Ρωσίδα έχει μεγαλώσει από τη μητέρα της μαθαίνοντας ότι θα είναι η ζεστασιά της οικογένειας, αυτή που θα φτιάξει οικογένεια, θα έχει παιδιά. Παντρεύονται σχετικά νωρίς, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, ας το κρίνουν οι ακροατές σας».

Και συνεχίζει: «Όχι. Η Ρωσίδα δεν το έχει αυτό ότι είμαι της καριέρας και θα αφήσω τα παιδιά για αργότερα. Πρώτα θα βάλει την οικογένεια, κι αν χρειαστεί θα την παρατήσει την καριέρα, γιατί θα βάλει την οικογένεια πάνω από την καριέρα. Είναι μεγαλωμένη ώστε να προσέχει τον εαυτό της, να είναι πάντα όμορφη – έχουμε τις Σαλονικιές εμείς που λένε ότι για να πάνε στη λαϊκή πρέπει να ντυθούν και να στολιστούν – έτσι και οι Ρωσίδες παντού. Μεγαλωμένες να προσέχουν τον εαυτό τους, να κάνουν γυμναστική, να βάφονται, να ντύνονται όμορφα, και γενικά να είναι ευχάριστο να τις βλέπεις. Νομίζω ότι κάποιοι Έλληνες έχουν ήδη ιδέα, γιατί πολλοί έχουν πάρει Ρωσίδες γυναίκες.»

Ο αντιεμβολιαστής

Στο βίντεο εμφανίζεται και ο Δημήτρης Γεωργόπουλος Ζούτας. Ο κ. Ζούτας ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2019 με το κόμμα ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη στην Αργολίδα.

Συμμετέχει ενεργά στο Αντινεοταξικό Κίνημα «Πανελλήνια Δημοκρατική Ιαχή (ΠΑΝ.ΔΗΜ.ΙΑ.)».

Γνωστός αντιεμβολιαστής είχε ασκήσει έντονη κριτική για τα περιοριστικά μέτρα της περιόδου της πανδημίας. Επίσης είναι αντίθετος με τις νέες ταυτότητες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι για ένα διάστημα είχε εργαστεί ως «γηροκόμος» στο Λονδίνο αλλά απολύθηκε επειδή ήταν κατά των εμβολίων και δεν πίστευε στην πανδημία. Τη χαρακτηρίζει «πανδημαγωγία», υποστηρίζοντας ότι τα θανατηφόρα εμβόλια ήταν ένα κόλπο για να κερδίσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες και ταυτόχρονα μια μεθόδευση για να επιτευχθεί η μείωση του πληθυσμού της Γης.

Κατά δήλωσή του είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής των συλλαλητηρίων κατά των εμβολίων και κατά της έκδοσης νέας ψηφιακής ταυτότητας.