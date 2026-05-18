ΚΥΣΕΑ: Στο επίκεντρο οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, η αναβάθμιση φρεγατών MEKO και η προμήθεια των ιταλικών Bergamini

Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τύπου Μ113 στον Λίβανο
Η φρεγάτα «Carabiniere» τύπου Bergamini / EUROKINISSI / ΓΕΕΘΑ
Οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ, η προμήθεια των ιταλικών Bergamini και η έγκριση παραχώρησης 13 ΤΟΜΠ Μ113 στον Λίβανο τέθηκαν στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) που συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα (18.05.2026) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών MEKO και συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύμβαση για την εμπλοκή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο κρίσιμο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, ενώ επίσης τέθηκαν επί τάπητος οι φρεγάτες FREMM κλάσης Bergamini που η Αθήνα θέλει να αποκτήσει μέσω διακρατικής συμφωνίας με την Ρώμη.

Επίσης, συζητήθηκε η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις Ένοπλες Δυνάμεις και στη συνέχεια εγκρίθηκε η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τύπου Μ113 στον Λίβανο.

Το ΚΥΣΕΑ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με φόντο τον προκλητικό νόμο για την «Γαλάζια Πατρίδα» που ετοιμάζει και θα φέρει προς ψήφισει το κυβερνών κόμμα AKP στην γειτονική μας χώρα.

Τέλος, συζητήθηκε η υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV) που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα 2026 – 2030 αλλά και οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν πρόσφατα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, που εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα και εμπόδια στην διεθνή ναυσιπλοΐα.

Πηγή: onalert.gr

