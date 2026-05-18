ΠΑΣΟΚ: Στη ΝΔ προωθούν τον Τσίπρα ως αντίπαλο, γιατί «βολεύονται να αναμετρώνται με το χθες»

Αν για ένα πράγμα έχουν πειστεί, ή έχουν επιβεβαιωθεί στο ΠΑΣΟΚ, παρακολουθώντας εκ του μακρόθεν τις εργασίες του συνεδρίου της ΝΔ και δη όσα είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν από την αυλαία του χθες, είναι ότι στην κυβέρνηση προσπαθούν να ανασύρουν τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτό τους βολεύει!

Στην πραγματικότητα, στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι αναγάγοντας τον Αλέξη Τσίπρα και το υπό ίδρυση κόμμα του ως τον αντίπαλό της, η ΝΔ, πετυχαίνει δύο πράγματα μαζί. Αφενός, μπορεί να αναφέρεται στο ενδεχόμενο επιστροφής του ως σκιάχτρο, θυμίζοντας κάθε φορά στους πολίτες τι έζησαν το 2015, αφετέρου καλλιεργώντας την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην τρίτη θέση, καλλιεργεί μαζί και εκείνην ότι θα πιεστεί τόσο που δεν θα καταφέρει να μην στοιχηθεί μοιραία σχεδόν πίσω είτε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είτε από τον Αλέξη Τσίπρα.

Την ίδια ώρα, καλούν τον πρωθυπουργό να σταματήσει τις λογοκλοπές από την Χίλαρι Κλίντον, για το κατά πόσον είναι σε θέση να σηκώσει το τηλέφωνο στις τρεις το πρωί και να δώσει τη λύση σε ό,τι και αν ακούσει από την άλλη άκρη της γραμμής, και να σταματήσει να παρουσιάζεται ως Μεσσίας που αν χαθεί από το προσκήνιο, θα χαθεί και η χώρα, καθώς σημειώνουν ότι αυτά για τα οποία επαίρεται ο ίδιος, δεν του τα αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός. Ειδικά όταν κατατάσσεται στην τελευταία θέση αναφορικά με την αγοραστική του δύναμη, όταν συνδέει τις όποιες μεταρρυθμίσεις με το «βόλεμα» ημετέρων επιχειρηματιών και όχι με τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, όταν νιώθει ότι χειραγωγούνται οι θεσμοί κ.ο.κ., όπως χαρακτηριστικά λένε. Προσθέτουν δε, ότι σε αυτή την προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη που «βολεύεται να αναμετράται με το χθες», θα απαντήσει σύντομα ο ελληνικός λαός, δίνοντας δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή.

Ιδιαίτερη είναι και η κόντρα που άνοιξε το κόμμα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, συνεχίζοντας στην πραγματικότητα, από εκεί που το είχε αφήσει με την επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτή τη φορά, το επίδικο ήταν οι δηλώσεις του σχετικά με την χώρα που όταν έμπαινε στην ψηφιακή εποχή, ήταν υπό «πασοκική κατοχή». «Ευτυχώς που δεν ήταν υπό κατοχή ψεκασμένων», είναι η απάντηση στελεχών του κόμματος, που ανέτρεξαν σε παλιότερες δικές του δηλώσεις περί «ηλεκτρονικού φακελώματος», όπως ονόμαζε τότε την Κάρτα του Πολίτη, περί «Big Brother του κράτους» και κάτι φρικώδους που ο ίδιος δε θα δεχόταν ποτέ. Βέβαια τότε, ήταν βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ, αρνείτο το Ολοκαύτωμα και συμμετείχε στην ΚΟ που υπέβαλε ερωτήσεις στη Βουλή για το αν μας ψεκάζουν, αλλά τέτοιες δηλώσεις είναι για τους παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη, ενδεικτικές της αξιοπιστίας του.

Σε αυτό το κλίμα, το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο να συνεχίσει στον δρόμο που έχει χαράξει και να εστιάσει αυτή την εβδομάδα στις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του Ιδιωτικού Χρέους. Τις θέσεις του κόμματος αναμένεται να παρουσιάσει εντός της ημέρας με ανάρτησή του ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ θα ακολουθήσει η ανάπτυξή τους, με τρόπο αντίστοιχο με εκείνον που επελέγη στην περίπτωση της τετραήμερης εργασίας.

Στο ΠΑΣΟΚ εξάλλου, επιμένουν να ασκούν αντιπολίτευση, καταθέτοντας παράλληλα τις δικές τους προτάσεις και να μην αναλώνονται σε μικροπολιτική αντιπαράθεση. Αυτό βεβαίως δε σημαίνει ότι θα υφίστανται επιθέσεις επί προσωπικού χωρίς να τις απαντάνε, όπως αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Και μια και στην ΝΔ επιλέγουν την αντιπαράθεση σε αυτούς τους τόνους, όπως λένε, και έχουν τόσο αυξημένη ευαισθησία σε θέματα πολιτικής ηθικής, ζητούν εξηγήσεις και για δημοσίευμα της ιστοσελίδας periodista που θέλει τον Βασίλη Σπανάκη να έχει μεταβιβάσει προσωρινά στην αδερφή του την επικαρπία ενός ισογείου επαγγελματικού χώρου στο Μοσχάτο όπου στεγάζεται υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

«Πότε καταρτίστηκαν οι συμβάσεις και με ποιους διαγωνισμούς;», ρωτούν, την ίδια ώρα που αναρωτιούνται πόσο ηθικό είναι ένας υπουργός της κυβέρνησης να «θολώνει τα νερά» με μία νόμιμη κατά τα λοιπά πράξη, ώστε να μη φαίνεται ότι σε οίκημα ιδιοκτησίας του στεγάζεται δημόσια υπηρεσία.