Xάρης Δούκας: Μου λένε να μαζέψω τα πατίνια αλλά δεν μου επιτρέπεται, δεν πολέμησα το έργο στη Βασιλίσσης Όλγας

Για την Βασιλίσσης Όλγας, τουρισμό στην Αθήνα, τα ηλεκτρικά πατίνια αλλά και το ΠΑΣΟΚ μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Δευτέρας (18.5.26).

Αναφορικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, ο Χάρης Δούκας υποστήριξε ότι είναι σωστή η απαγόρευσή τους, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο δήμος δεν είχε τη δυνατότητα να επιβάλει ουσιαστικούς περιορισμούς, καθώς οι άδειες δίνονταν από το υπουργείο και όχι από τον ίδιο τον δήμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, στην Αθήνα δραστηριοποιούνται τρεις μεγάλες και κάποιες μικρότερες εταιρείες με συνολικά περίπου 5.000 πατίνια.

«Εμείς φτιάξαμε μια κανονιστική η οποία μας γύρισε πίσω από την αποκεντρωμένη γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηρή», σημείωσε, εξηγώντας ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο. «Μπορούσε δηλαδή ένας ανήλικος να πάρει ένα πατίνι και να τρέχει με όση ταχύτητα θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, περιέγραψε και τις δυσκολίες απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων πατινιών από τον δρόμο, λέγοντας ότι ο δήμος δεν είχε δικαίωμα άμεσης παρέμβασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου λένε γιατί δεν τα μαζεύεις δήμαρχε. Αν είναι ένα πατίνι μόνο κάπου παρατημένο δεν μου επιτρέπεται να το μαζέψω», είπε, εξηγώντας πως απαιτείται πρώτα ειδοποίηση της εταιρείας και αναμονή αρκετών ωρών.

Μιλώντας για τη Βασιλίσσης Όλγας, που όπως είπε άνοιξε πιλοτικά για τρεις μήνες με δύο λωρίδες κυκλοφορίες, ο Χάρης Δούκας δήλωσε πως «δεν το είχα πολεμήσει το έργο, το αντίθετο», εξηγώντας ότι είχε εξαρχής προτείνει έναν πολυτροπικό δρόμο και όχι έναν αποκλειστικό πεζοδρόμιο.

«Τελικά υπάρχουν λωρίδες, τελικά είναι ήπια η κυκλοφορία, τελικά μπαίνουν αμάξια και μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος καλό, όλα καλά», σχολίασε.

«Υπήρξε κανονικός όρκος του κ. Κωνσταντίνου»

Αναφορικά με την υπόθεση της ορκωμοσίας του Πέτρου Κωνσταντίνου στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, ο Χάρης Δούκας διευκρίνισε ότι η διαδικασία επαναλήφθηκε αποκλειστικά για τυπικούς λόγους, καθώς, όπως είπε, είχε προηγηθεί κανονικά η ορκωμοσία. «Υπήρξε κανονικός όρκος. Απλά δεν υπήρξε, έτσι όπως διαφάνηκε, ενώ υπέγραψε ο κύριος Κωνσταντίνου, η επανάληψη», ανέφερε, εξηγώντας ότι η πολιτική δήλωση της συγκεκριμένης παράταξης γίνεται εδώ και περίπου 10 χρόνια, τόσο επί δημαρχίας Καμίνη όσο και επί Μπακογιάννη.

«Για να είμαστε απολύτως εντάξει και στο τυπικό κομμάτι, έγινε επανάληψη και προχωράμε», σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο πως είναι «απαράδεκτο να χρησιμοποιούμε τέτοιες διαδικασίες για να δημιουργούμε πολιτικά οφέλη».

«Πρέπει να δράσουμε σαν να είμαστε Βαρκελώνη»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δημόσια συζήτηση που είχε με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη για τον τουρισμό και τη φέρουσα ικανότητα της Αθήνας. Όπως είπε, η Αθήνα έχει πλέον εξελιχθεί στον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της χώρας, υποδεχόμενη σχεδόν 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, με μέση διάρκεια παραμονής τις 3,5 ημέρες.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι, σύμφωνα με σχετική μελέτη, η πρωτεύουσα δεν αντιμετωπίζει ακόμη συνθήκες αντίστοιχες με τη Βαρκελώνη ή τη Βενετία, ωστόσο πρέπει να ληφθούν μέτρα εγκαίρως ώστε να μη φτάσει σε αυτό το σημείο. «Πρέπει να δράσουμε σαν να είμαστε Βαρκελώνη για να μη συμβεί αυτό», είπε χαρακτηριστικά, προτείνοντας «πάγωμα» της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε κορεσμένες περιοχές, καθώς και συζήτηση για την περαιτέρω ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων σε γειτονιές όπως το Κουκάκι, η Ακρόπολη και η Πλάκα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μέρος του τέλους διαμονής που καταβάλλουν οι τουρίστες θα πρέπει να επιστρέφει στον δήμο για έργα υποδομών.

«Οι τουρίστες πάνε στα πολυτελή ξενοδοχεία και δίνουν 10 ευρώ τη μέρα. Από αυτό καταλήγει στον δήμο Αθηναίων 0 ευρώ. Παγκόσμια πρωτοτυπία», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι η κ. Κεφαλογιάννη συμφώνησε με την ανάγκη αλλαγής του πλαισίου.

«Αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα πολιτική αλλαγή δεν γίνεται»

Αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ και τις ισορροπίες που διαμορφώνονται στην Κεντροαριστερά ενόψει και της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε πως «αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα, πολιτική αλλαγή δεν γίνεται».