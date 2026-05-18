Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει στις 26 Μαΐου το νέο κόμμα – Η νέα ανάρτηση με την ημερομηνία

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει μια ανάρτηση το Σάββατο που έλεγε: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς» και την Κυριακή άλλη μία με τη φράση: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά...»
Με μια νέα ανάρτηση και έπειτα από σειρά σχετικών αναρτήσεων ο Αλέξης Τσίπρας έκανε γνωστή νωρίς το πρωί της Δευτέρας (18.5.26) την ημερομηνία που θα ανακοινώσει το νέο κόμμα του και αυτή δεν είναι άλλη από την 26η Μαΐου, όπως είχε γράψει το newsit.gr το Σάββατο.

Το πρωί της Δευτέρας δημοσίευσε σε ανάρτησή του ένα βίντεο AI, όπου εμφανίζονται δύο παιδιά αγκαλιασμένα που φορούν ποδοσφαιρικές φανέλες με μπλε και άσπρο χρώμα. Η μία έχει τον αριθμό 26 και η άλλη τον αριθμό 5. Το ένα από τα δύο παιδιά κρατά στο χέρι του διπλωμένη την ελληνική σημαία.

Η ανάρτηση αναφέρει: «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα».

 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει επιλεγεί και ο χώρος όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο κόμμα, με το Θησείο να φέρεται ως το σημείο όπου ο πρώην πρωθυπουργός θα παρουσιάσει δημόσια το νέο εγχείρημα με φόντο την Ακρόπολη, έχοντας στο πλευρό του στενούς συνεργάτες και πρόσωπα της νέας ομάδας.

Μετά την παρουσίαση, αναμένεται να αναρτηθεί διαδικτυακά η προγραμματική διακήρυξη του κόμματος, προκειμένου οι υποστηρικτές να μπορούν να τη διαβάσουν και να δηλώσουν τη στήριξή τους μέσω υπογραφών.

Σημειώνεται πως ο αρχικός σχεδιασμός τοποθετούσε την ίδρυση του νέου κόμματος προς τα τέλη Ιουνίου ή ακόμη και τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οι πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών και η αίσθηση αυξημένης εκλογικής ετοιμότητας από την πλευρά της κυβέρνησης φαίνεται πως οδήγησαν το επιτελείο Τσίπρα στην απόφαση να επισπεύσει τις κινήσεις του.

Σε ό,τι αφορά το όνομα του νέου φορέα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη επιλεγεί και παραπέμπει σε έναν ευρύτερο πολιτικό χώρο, με αναφορές στην Αριστερά, την Οικολογία και τη Σοσιαλδημοκρατία, δίνοντας έμφαση στον ενωτικό χαρακτήρα του νέου εγχειρήματος.

