Άδωνις Γεωργιάδης: Προτιμώ για αντίπαλο μου τον θυμωμένο Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας έχει μια λάμψη

Στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή», σημειώνοντας πως η αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ «δεν είχε ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ πως: «Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο και αυτό δημιουργεί πολιτικό κενό … Αν το ΠΑΣΟΚ είχε ανέβει δημοσκοπικά και ήταν στο 20-21%, δεν θα υπήρχε χώρος για νέα κίνηση Αλέξη Τσίπρα».

Σε σχετική ερώτηση υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επιλέγει αντιπάλους, αλλά τόνισε πως προτιμά να έχει απέναντι του τον κ. Ανδρουλάκη, που είναι μονίμως θυμωμένος και σκοτεινός, παρά τον Τσίπρα που έχει πολλά ταλέντα, έχει υπάρξει πρωθυπουργός και έχει μία λάμψη: «Προφανώς προτιμώ για αντίπαλο τον Ανδρουλάκη παρά τον Τσίπρα. Ο λόγος είναι πολύ απλός, ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει πολλά ταλέντα, έχει υπάρξει πρωθυπουργός και έχει μία λάμψη. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μονίμως θυμωμένος και πάντα σκοτεινός».

«Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές», ανέφερε, αποδίδοντας την ευθύνη σε στρατηγικές επιλογές της αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε και για την παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, με αφορμή τη συζήτηση για θεσμικές αλλαγές στη διαδικασία ποινικής διερεύνησης πολιτικών προσώπων. Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η αντίδραση της ευρωπαϊκής πλευράς δεν σχετίζεται με την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά με τη διαφωνία γύρω από την αρμοδιότητα ανανέωσης της θητείας Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στην επικείμενη νομοθετική ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά, σημειώνοντας ότι θα ενταχθούν οι νοσηλευτές, ενώ προανήγγειλε και την ίδρυση ξεχωριστού κλάδου νοσηλευτικής.