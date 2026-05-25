Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: Ο σύλλογος για τα θύματα των Τεμπών δεν έγινε για κομματικές φιλοδοξίες

Αποστάσεις κράτησε ο Παύλος Ασλανίδης για ακόμη μια φορά από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» που ανακοίνωσε η ίδια την 21η Μαΐου.

Το πρωί της Δευτέρας κατά τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα νέα γραφεία του Συλλόγου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο Παύλος Ασλανίδης απάντησε για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού η οποία όταν παρουσίασε το κόμμα της είπε ότι δεν στέκεται μόνη της στον αγώνα, καθώς την περιβάλλουν οι ψυχές των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

«Ψυχές κουβαλάει ο καθένας, όπως μπορεί, μέσα του. Και σίγουρα κουβαλάει πιο πολύ τη φωνή και την οργή του παιδιού του και του συγγενή του που χάθηκε. Εμένα δεν μου αρέσουν οι θεατρινισμοί, ξέρετε ότι μιλάω πάντα, κατευθείαν, έχω αναφερθεί ότι δεν είναι στο καταστατικό του συλλόγου ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο. Εμείς κάναμε τον σύλλογο, – γιατί κάναμε τον σύλλογο, δεν έγινε από ένα άτομο -, για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης, Ούτε για κόμμα, ούτε για πολιτικές φιλοδοξίες, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα του καθενός, της κα Καρυστιανού αφού αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα, αυτό είναι δικαίωμα της, αυτό δε σημαίνει όμως, ότι έγινε στο σωστό timing, από τη δική μου την εκτίμηση, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αποπροσανατολισμός, κι εσείς (σ.σ. οι δημοσιογράφοι), μας ρωτάτε πράγματα που δεν μας αφορούν. Εμάς, είναι ο δικαστικός αγώνας μπροστά μας κι όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη», είπε ο κ. Ασλανίδης, σύμφωνα με thesspost.gr.

Από την πλευρά της η γενική γραμματέας του Συλλόγου Ελένη Βασάρα υπογράμμισε ότι προτεραιότητα του Συλλόγου ήταν και παραμένει η αποκάλυψη και η τιμωρία των ενόχων για το έγκλημα των Τεμπών. «Όταν ανακοίνωσε η ίδια τα Χριστούγεννα την πρόθεσή της να ξεκινήσει κίνημα ή κόμμα, δεχτήκαμε την παραίτηση της από πρόεδρο του συλλόγου κι του ΔΣ γιατί όλο αυτό δρούσε εντελώς αποπροσανατολιστικά. Αυτό που θέλαμε είναι να δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την αποκάλυψη των ενόχων, για να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι για το έγκλημα στα Τέμπη και να αποκαλυφθούν οι διαχρονικές ευθύνες για το έγκλημα στα Τέμπη», είπε μεταξύ άλλων.