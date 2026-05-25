Παύλος Μαρινάκης κατά Αλέξη Τσίπρα: «Πολλή εικόνα, αλλά όχι ουσία»

Με μετωπική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αιχμές για «προσωπικές ατζέντες» που μετατρέπονται σε κόμματα, αλλά και σκληρή γραμμή απέναντι στο ΠΑΣΟΚ για τις διαρροές από την Επιτροπή Θεσμών, κινήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (25.05.2026). Στο επίκεντρο βρέθηκε και η επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι προς την Κομισιόν, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η κυβέρνηση θα απαντήσει «θεσμικά» μόλις λάβει το κείμενο.

Για την αυριανή εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, κατά την οποία αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα του, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε σκληρή κριτική, κάνοντας λόγο για «πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, αλλά όχι ουσία». «Ούτε πρόσωπα ούτε προγραμματικός λόγος ούτε αυτοκριτική», ανέφερε, σημειώνοντας πως «το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, αλλά να μιλήσει για πολιτικές». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «δεν είναι νέος πολιτικός ο κ. Τσίπρας» και πως «κάθε άλλο παρά πετυχημένος πρωθυπουργός ή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν».

«Δεν εξαρτάται ο στόχος μας από τα υπόλοιπα κόμματα»

Αποστάσεις από τη συζήτηση για πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς, με αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τη Μαρία Καρυστιανού, κράτησε ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η πορεία της κυβέρνησης δεν εξαρτάται από το ποια κόμματα θα εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Όπως είπε, στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει «μία ακόμη καθαρή εντολή», η οποία θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, την αξιοπιστία και το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας.

«Το αν θα πετύχουμε τον εκλογικό μας στόχο δεν αυξάνεται ούτε μειώνεται από το ποια θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν ποια πρόταση διακυβέρνησης προσφέρει «συνέπεια, αξιοπιστία και ουσιαστική πρόοδο χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι άλλο είναι η πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε «θέσεις και κοστολογημένα προγράμματα» και άλλο «η συμμετοχή σε μία τάση όπου προσωπικές ατζέντες μετατρέπονται σε κόμματα και ομιλίες». «Εμείς είμαστε εδώ για να παράγουμε πολιτικές και να απαντάμε σε προτάσεις», επεσήμανε.

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τις διαρροές από την Επιτροπή Θεσμών

Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «η Δικαιοσύνη έχει απαντήσει με τις διατάξεις που έχει εκδώσει», αποφεύγοντας να μπει στην ουσία ζητημάτων που αφορούν την ΕΥΠ.

«Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι καλό να συζητήσουμε για την ΕΥΠ εδώ. Καταλαβαίνω ότι στην απελπισία κάποιων, συνεπικουρούμενων από κάποιους δημοσιογράφους και ΜΜΕ, προτιμούν να κάνουν κουρελόχαρτο την ΕΥΠ. Θεωρώ ότι σε όλα αυτά πρέπει να μπει ένα φρένο», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στα όσα προβλέπει το Σύνταγμα.

Στη συνέχεια, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη για τη διαρροή του διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

«Οι απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν, δόθηκαν στην αρμόδια επιτροπή. Δεν είναι δουλειά μας ούτε να τις γνωρίζουμε, ούτε να τις σχολιάζουμε», επεσήμανε, επικρίνοντας την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να δημοσιοποιήσει όσα ειπώθηκαν μεταξύ του προέδρου του κόμματος και του διοικητή της ΕΥΠ.

Για την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «έλλειψη σεβασμού και στον ρόλο του Κοινοβουλίου και στους πολίτες που τους επέλεξαν να είναι στη Βουλή». «Η αντιπολίτευση δεν γίνεται διά της αποχώρησης», ανέφερε, συνδέοντας τη στάση αυτή με «το πλαίσιο της πόλωσης» και την «έλλειψη αντιπολιτευτικού λόγου». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε ακόμη την αντιπολίτευση για «αναπαραγωγή ψεμάτων, φωνές και συκοφαντίες».

Για την επιστολή Κοβέσι: «Θα απαντήσουμε θεσμικά μόλις λάβουμε το κείμενο»

Ερωτηθείς για την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι προς την Κομισιόν, σχετικά με τη νομοθετική πρωτοβουλία για τις ταχύτερες διαδικασίες παραπομπής πολιτικών προσώπων στη Δικαιοσύνη, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στην απάντηση κύκλων του υπουργείου Δικαιοσύνης. «Θα απαντήσουμε θεσμικά και σε όλα μόλις λάβουμε το κείμενο της επιστολής», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας παράλληλα ότι «δημιουργούνται ευλόγως ερωτήματα» για την κίνηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Υποστήριξε ακόμη ότι με την τροπολογία Φλωρίδη «ενισχύεται ο ρόλος της Δικαιοσύνης».

«Το ένα θέμα αφορά την ανανέωση της θητείας των δικαστικών λειτουργών. Εδώ είναι απόφαση της δικαιοσύνης. Το δεύτερο, η περιβόητη νομοθέτηση. Η πρόθεση για αυτή τη νομοθέτηση ήταν γνωστή και ειδικώς και γενικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενισχύει την διερεύνηση υποθέσεων που σε περίπτωση κακουργήματος εκεί που θα οριζόταν τακτικός δικαστής πρωτοδίκης, θα ορίζεται ειδικός εφέτης ανακριτής. Είναι κρυστάλλινα τα νομικά δεδομένα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με την επιστολή η Λάουρα Κοβέσι ζητά ενεργοποίηση του νόμου που προβλέπει κυρώσεις σε κράτη μέλη για παραβίαση της αρχής του κράτους δικαίου. Αφορμή αποτέλεσαν, όπως επισημαίνεται στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων και η απόφαση για την ανανέωση της θητείας των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για δύο χρόνια και όχι για πέντε, όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι οι πιο αξιόπιστες απαντήσεις για το κράτος δικαίου δίνονται από τους θεσμικούς παράγοντες, όπως ο Ευρωπαίος Επίτροπος, «ο οποίος απαντά στους συκοφάντες της χώρας». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στη συνεδρίαση της Επιτροπής LIBE, όπου όπως είπε η ελληνική πλευρά απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις.

Αποστάσεις για Σαμαρά και Καραμανλή

Σε ερώτηση για την αιχμηρή τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και το αν πρόκειται για προσωπική ατζέντα του πρώην πρωθυπουργού, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να σχολιάσει, σημειώνοντας ότι «δεν είναι δουλειά μου να σχολιάζω τοποθετήσεις πρώην πρωθυπουργών». Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και όταν ρωτήθηκε αν προβληματίζει την κυβέρνηση το γεγονός ότι ανάλογη θέση φέρεται να λαμβάνει και ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να τοποθετηθεί για το θέμα σε εκδήλωση. Υπογράμμισε όμως ότι η κυβέρνηση, στα επτά χρόνια της θητείας της, έχει αποδείξει πως δεν κάνει καμία υποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. «Αν νομοθετηθεί οποιαδήποτε ενέργεια από άλλη χώρα, η Ελλάδα θα πράξει όσα προβλέπονται και δεν θα επιτρέψει να αμφισβητηθεί καμία κόκκινη γραμμή», σημείωσε.

Υπουργικό Συμβούλιο και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άνοιξε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφερόμενος στον σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο. Στη συνέχεια, πέρασε στο πεδίο της οικονομίας, παρουσιάζοντας τα βήματα προόδου που, όπως σημείωσε, καταγράφει η χώρα, ενώ ειδική αναφορά έκανε και στη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ακόμη ότι αύριο το πρωί, Τρίτη (26.05.2026), θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τα θέματα της ατζέντας να ανακοινώνονται εντός της ημέρας. Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νέα ευρωπαϊκή του επιτυχία.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Με την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου το Πυροσβεστικό Σώμα έχει 17.727 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τέλος της θα έχουν φτάσει τους 18.804, την ώρα που και ο στόλος των οχημάτων έχει ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας πλέον τα 4.299.

Παράλληλα, οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων, γνωστές ως «δασοκομάντος», οι πρώτες έξι εκ των οποίων συγκροτήθηκαν το 2022, ανέρχονται σήμερα σε 21, φτάνοντας τα 1.450 μέλη, ενώ για ακόμη μία φορά το Πυροσβεστικό Σώμα θα ενισχυθεί με προεγκατεστημένο προσωπικό από 4 ευρωπαϊκές χώρες.

Όσον αφορά στα drones, οι βάσεις ανέρχονται στις 100, ενώ υπάρχουν και 3 Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων Drones, που μπορούν να πετάξουν ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες και είναι εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες. Ακόμη, περίπου 80-85 εναέρια μέσα θα είναι διαθέσιμα σε ημερήσια βάση.

Αξίζει να επισημανθεί πως το πρόγραμμα Προστασίας Δασών Antinero για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατ. ευρώ. Αυτά έρχονται να προστεθούν στις παρεμβάσεις πρόληψης της περιόδου 2022-2025, διαμορφώνοντας συνολικό προϋπολογισμό δράσεων πρόληψης ύψους περίπου 667 εκατ. ευρώ για την πενταετία 2022-2026.

Στις παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνονται: καθαρισμοί δασικής βλάστησης, συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, δημιουργία μικτών και στεγασμένων αντιπυρικών ζωνών, δασικές υποδομές, υδατοδεξαμενές, καθώς και έργα προστασίας αρχαιολογικών χώρων και περιαστικών δασικών οικοσυστημάτων υψηλής επικινδυνότητας.

Η πρόληψη, η ενεργή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στην κλιματική κρίση, συνιστούν κεντρική μας προτεραιότητα.

Παράλληλα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε σήμερα συνάντηση εργασίας με τους Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυξημένη επικινδυνότητα της Αττικής, λόγω των πολλών μεικτών ζωνών, της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού και των προβλημάτων πρόσβασης σε περιοχές με ακαθάριστα ή περιφραγμένα οικόπεδα.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι η δραστική μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός συμβάντων κάθε καλοκαίρι προκαλεί σημαντική διασπορά δυνάμεων και επιχειρησιακή πίεση στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ, υπογράμμισε ότι το επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθεί για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων προληπτικών ενεργειών, με στόχο τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας ενόψει ενός απαιτητικού καλοκαιριού.

Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει και αυτή τη χρονιά να αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς σε σύγκριση με την υπόλοιπη ευρωζώνη, όπως προκύπτει από τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν.

Ειδικότερα, η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2026 αναμένεται να έχει ρυθμό 1,8% έναντι 0,9% της ευρωζώνης, παρότι το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν έχει «μπλοκάρει» την αναπτυξιακή δυναμική στην Ε.Ε.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω μείωση της ανεργίας, στο 8,3% το 2026 και στο 7,9% το 2027.

Στο «μέτωπο» του πληθωρισμού, από 2,9% το 2025 σε όρους εναρμονισμένου δείκτη αναμένεται φέτος -εξαιτίας κυρίως των τιμών της ενέργειας- να αυξηθεί στο 3,7%, για να υποχωρήσει στο 2,4% στο τέλος του 2027.

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 146,1% το 2025 και προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 140,7% φέτος και στο 134,4% το 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν.

Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους δημιουργήθηκε, με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, η τηλεφωνική γραμμή 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης της χώρας αλλά και του Υπουργείου Υγείας.

Η γραμμή λειτουργεί από σήμερα και έως την 30η Ιουνίου 2026 και οι κλήσεις, για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας, είναι δωρεάν.

Παράλληλα, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων, σε όλες τις 13 Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνει:

* τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης,

* συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες,

* δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων

* ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς,

* προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας, κ.ά.



«Θέλω να διαβεβαιώσω τα παιδιά, ότι η στήριξή μας δεν είναι συγκυριακή. Η ψυχική τους υγεία αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας και η ενδυνάμωση της σχέσης στο τρίγωνο σχολείο-παιδιά-οικογένεια είναι κομβικής σημασίας και κοινή ευθύνη μας» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου στις 11:00 θα συνεδριάσει, υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση του EuroLeague Final Four στη χώρα μας.