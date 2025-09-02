Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Ψηφιακές κάμερες θα τοποθετηθούν σταδιακά σε κεντρικούς οδικούς άξονες μέχρι τα Χριστούγεννα

Το Υπουργείο Μεταφορών προχωρά σε σειρά πρωτοβουλιών που σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο και τις αστικές συγκοινωνίες της χώρας, όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με δηλώσεις του στο ΕΡΤNews.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στο ΕΡΤNews, στο ευρύ φάσμα των επερχόμενων αλλαγών, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας, της αποδοτικότητας και της τεχνολογικής ανανέωσης των συστημάτων μεταφοράς.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του ΟΣΕ με την εφαρμογή ενός πιο ευέλικτου θεσμικού πλαισίου και την άρση της μονιμότητας των εργαζομένων, δίνοντας τη δυνατότητα καθημερινής αξιολόγησης σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης, τόνισε πως η νέα εταιρεία διαθέτει «το πιο ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο στο Δημόσιο» και ήδη 250 Έλληνες που εργάζονται σε ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επιστρέψουν, προσφέροντας τεχνογνωσία και αλλαγή νοοτροπίας.

Παράλληλα, το έργο προχωράει με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης συστήματος αυτόματης πέδησης σε 100 αμαξοστοιχίες, ενώ έχουν γίνει δοκιμές σε διάφορα είδη μηχανών.

Σύντομα, θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των μηχανοδηγών για την πλήρη λειτουργία του συστήματος, το οποίο θα αποτρέπει παραβιάσεις σημάτων και πιθανές συγκρούσεις.

Επιπλέον, έχει εγκατασταθεί σύστημα ακριβούς εντοπισμού σε όλο το δίκτυο, με ακρίβεια κάτω των 5 εκατοστών, ενώ προβλέπεται η εφαρμογή ψυχομετρικών τεστ σε εργαζόμενους με καθήκοντα ασφαλείας, σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ, για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Σε ό,τι αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, από τις 13 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η 24ωρη λειτουργία του μετρό κάθε Σάββατο, συνοδευόμενη από ενισχυμένα δρομολόγια λεωφορείων και τραμ, με στόχο την ασφαλέστερη μετακίνηση των νέων και των εργαζομένων τις βραδινές ώρες.

Παράλληλα, εντείνονται οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με νέα «μπλόκα» και αυστηρότερες ποινές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μέχρι τα Χριστούγεννα, θα τοποθετηθούν σταδιακά ψηφιακές κάμερες σε κεντρικούς οδικούς άξονες, καταγράφοντας παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης ή κινητό στο τιμόνι. Οι παραβάσεις αυτές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους οδηγούς μέσω της πλατφόρμας gov.gr, προάγοντας την οδική ασφάλεια και την τήρηση των κανόνων.