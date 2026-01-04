Κωνσταντίνος Μπογδάνος για Αφροδίτη Λατινοπούλου: Σέβομαι πολύ περισσότερο τον Κασιδιάρη από δαύτη

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Αστερόσκονη» με τον Νίκο Γρίτση, το βράδυ του Σαββάτου (03-01-2025) στο Action 24. Μίλησε για τα προβλήματα που εντόπισε από το πέρασμά του στο Κοινοβούλιο και αναφέρθηκε με σκληρή γλώσσα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου. Όπως είπε, το δικό της κόμμα δημιουργήθηκε από την «Ομάδα Αλήθειας» χωρίς να υπάρχει σταθερή ιδεολογία.

Μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2023, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική και την επιστροφή του στη δημοσιογραφία. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου συνεχίζει και αισιοδοξεί πως την επόμενη φορά που θα στηθούν κάλπες στη χώρα, θα καταφέρει να εκπληρώσει τους στόχους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος: «Ο Βελόπουλος, τουλάχιστον όπως το αφουγκράζομαι, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η άλλη που ανέφερες (Αφροδίτη Λατινοπούλου) είναι προϊόν της ΝΔ, ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει απολύτως σε τίποτα, τη Δευτέρα να είναι Παναθηναϊκός, την Τρίτη να του ανεμίσεις ένα ελκυστικό κομμάτι χαρτί και να είναι Ολυμπιακός, την Τετάρτη να είναι ΑΕΚ και την Πέμπτη να αλλάξει και άθλημα».

Σε μια αποστροφή του λόγου, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είπε χαρακτηριστικά: «Χίλιες φορές να έχω απέναντί μου, είτε ως συνομιλητή, είτε ως αντίπαλο, έναν άνθρωπο που πιστεύει σε κάτι. Σέβομαι πολύ περισσότερο τους Πολάκηδες αυτής της ζωής, παρά τις Λατινοπούλου. Η “Φωνή Λογικής” δεν έχει καμία σχέση με τη Δεξιά και φτιάχτηκε από την Ομάδα Αλήθειας. Σέβομαι πολύ περισσότερο τον Κασιδιάρη από δαύτη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν έλειψαν όμως και οι δηλώσεις που αφορούν το ίδιο το Κοινοβούλιο. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του να αμείβονται καλύτερα οι βουλευτές. Όπως είπε: «Θα φάω κράξιμο για αυτό που θα πω, αλλά οι βουλευτές πρέπει να πληρώνονται καλά, αλλιώς θα πάνε να γίνουν βουλευτές διάφοροι “φτωχοδιάβολοι”, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν 2-3 χιλιάρικα μόνοι τους – τόσα μένουν».

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος συμπλήρωσε πως: «Ενώ κάποιος που βγάζει 15 χιλιάρικα το μήνα, με τρόπο τίμιο, γιατί να γίνει βουλευτής; Για να παίρνει στο χέρι 4.700€ και να πρέπει με αυτά συντηρήσει γραφείο και να κάνει κεράσματα; Επειδή έχουμε υποκύψει σε έναν σκληρό λαϊκισμό, έχουμε καταλήξει ένας μέτρια επιτυχημένος δικηγόρος να “καθαρίζει” περισσότερα χρήματα από έναν βουλευτή.

Άρα πώς προσελκύεις αξιόλογους ανθρώπους στο Κοινοβούλιο; Δεν τους προσελκύεις. Κάτι “φτωχοδιάβολους” οι οποίοι θέλουν να μασαμπουκώσουν σαν τον σκίουρο. Να το χαίρεστε το σύστημα αυτό» είπε καταληκτικά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.