Πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας για Εθνική Πόλο Ανδρών: «Μας κάνατε όλους υπερήφανους»

«Θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία» σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας / EUROKINISSI
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Ο Κωνσταντίνος Τασούλας σε μήνυμά του συνεχάρη την Εθνική Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης μάς έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως.

Σήμερα, έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο», σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Και προσθέτει «θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία.

Μας κάνατε όλους υπερήφανους».

Τα συγχαρητήρια του έδωσε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γράφοντας σε ανάρτηση στο Χ πως «η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία».

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