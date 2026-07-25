Πολιτική

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας επικοινώνησε με τον Δένδια και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τις αναχαιτίσεις των Patriot

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Khalid bin Salman, είχε το Σάββατο 25 Ιουλίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο Σαουδάραβας ομόλογός του εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) και τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην αντιμετώπιση των επιθέσεων που δέχεται το Βασίλειο.

«Ο υπουργός μού εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) με την ελληνική συστοιχία Patriot και για τη συμμετοχή της στην αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η Σαουδική Αραβία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας, με την ελληνική παρουσία στην περιοχή μέσω της ΕΛΔΥΣΑ να αποτελεί σημαντικό τμήμα της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

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