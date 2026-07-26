Πολιτική

Δημοσκόπηση Marc: Στις 14 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΕΛΑΣ, μεγάλη πτώση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά φαίνεται πως δεν καταφέρνουν να μπουν στη Βουλή
Δημοσκόπηση Marc: Στις 14 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΕΛΑΣ, μεγάλη πτώση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
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Οριακά βελτιωμένη εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και μικρή ενίσχυση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Marc. Αντίθετα, σημαντική πτώση εμφανίζει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία χάνει πάνω από τρεις ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν μήνα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που δημοσιεύεται στο Θέμα της Κυριακής, η Νέα Δημοκρατία παραμένει με διαφορά στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας 30,8% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, έναντι 30,5% στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%, σημειώνοντας μικρή άνοδο από το 16,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ακολουθεί τρίτο με 11%, έναντι 10,5% τον Ιούνιο.

Η εκτίμηση ψήφου

  • ΝΔ: 30,8% (30,5%)
  • ΕΛΑΣ: 16,8% (16,5%)
  • ΠΑΣΟΚ: 11% (10,5%)
  • Ελληνική Λύση: 7,5% (από 7%)
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 7,4% (από 10,5%)
  • ΚΚΕ: 6,7% (από 6,5%)
  • Πλεύση Ελευθερίας: 5,5% (από 5,3%)
  • Φωνή Λογικής: 3,5% (από 2,7%)

Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Νίκη με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%, οι Σπαρτιάτες με 1,2% και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη με 1,1%, ενώ η Νέα Αριστερά καταγράφεται στο 0,3%. Το 2,4% δηλώνει ότι θα επέλεγε άλλο κόμμα.

Η πιο αξιοσημείωτη μεταβολή της δημοσκόπησης αφορά την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία από το 10,5% της προηγούμενης μέτρησης υποχωρεί στο 7,4%, χάνοντας 3,1 ποσοστιαίες μονάδες και πέφτοντας στην πέμπτη θέση, πίσω ακόμη και από την Ελληνική Λύση.

Παρά την υποχώρηση, το κόμμα εξακολουθεί να κινείται πάνω από το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, ωστόσο η δημοσκόπηση καταγράφει την πρώτη σημαντική κάμψη της αρχικής του δυναμικής.

Προβάδισμα της ΝΔ και στην παράσταση νίκης

Η έρευνα καταγράφει ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στην παράσταση νίκης, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον πλησιέστερο πολιτικό αρχηγό. Σχεδόν δύο στους τρεις πολίτες θεωρούν δεδομένη τη νίκη της ΝΔ στις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, οι πολίτες διαχωρίζουν την εκλογική νίκη από την αυτοδυναμία. Συγκεκριμένα, μόλις το 18,8% εκτιμά ότι η ΝΔ θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία, ενώ το 46,8% προβλέπει νίκη χωρίς αυτοδυναμία, γεγονός που δείχνει ότι η πρωτιά θεωρείται πιθανή, όχι όμως και η μονοκομματική κυβέρνηση.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, πρώτη επιλογή των πολιτών είναι το «κανένα ιδιαίτερα» με 38,9%.

Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,5%, ενώ η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,4% και η Πλεύση Ελευθερίας 7,3%. Ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 16% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ ασκεί την ουσιαστικότερη αντιπολίτευση, ενώ το 52,4% απαντά «κανένα». Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα συγκεντρώνει 47% στην ίδια ερώτηση.

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