Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία»

Ανάρτηση στο Χ από τον πρωθυπουργό με αφορμή τη μεγάλη νίκη και την κατάκτηση του World Cup από την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI
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Με αφορμή τη μεγάλη νίκη και την κατάκτηση του World Cup από την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έγραψε στο X πως  «ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!».

Ολόκληρη η ανάρτηση στο X:

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μάς χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις.

Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!».

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