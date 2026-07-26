Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία»

Με αφορμή τη μεγάλη νίκη και την κατάκτηση του World Cup από την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έγραψε στο X πως «ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!».

Ολόκληρη η ανάρτηση στο X:

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«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μάς χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις.

Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά… — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 26, 2026

Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!».